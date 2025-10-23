Зеленський і Макрон скоординували позиції напередодні зустрічі "Коаліції охочих". ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном. Обговорили, серед іншого, посилення тиску на Росію.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Скоординували позиції напередодні зустрічі "Коаліції охочих". Зараз той час, коли є шанс закінчити війну та зупинити Росію. Для цього потрібно продовжувати посилення тиску на РФ, збільшувати підтримку України та закінчити напрацювання гарантій безпеки", - зазначив президент.
Крім того, президенти говорили про наслідки російських ударів по Україні й посилення протиповітряної оборони та стійкості української енергетики – це зараз один із ключових пріоритетів.
Як зазначається, у фокусі уваги перебуває також оборонна співпраця, конкретні рішення, які можуть зміцнити Україну.
"Дякую Франції та особисто Емманюелю за підтримку. Цінуємо всю надану допомогу для захисту життя", - додав Зеленський.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що гарантії безпеки, які Європа може надати Україні, вже готові на папері. Україні також потрібні гарантії безпеки від США, оскільки лише Вашингтон може говорити зараз з Росією.
Президент Франції Емманюель Макрон анонсував проведення наступної зустрічі лідерів у форматі "Коаліції охочих" 24 жовтня у Лондоні.
