Зеленський і Макрон скоординували позиції напередодні зустрічі "Коаліції охочих". ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном. Обговорили, серед іншого, посилення тиску на Росію.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Скоординували позиції напередодні зустрічі "Коаліції охочих". Зараз той час, коли є шанс закінчити війну та зупинити Росію. Для цього потрібно продовжувати посилення тиску на РФ, збільшувати підтримку України та закінчити напрацювання гарантій безпеки", - зазначив президент.

Крім того, президенти говорили про наслідки російських ударів по Україні й посилення протиповітряної оборони та стійкості української енергетики – це зараз один із ключових пріоритетів.

Як зазначається, у фокусі уваги перебуває також оборонна співпраця, конкретні рішення, які можуть зміцнити Україну.



"Дякую Франції та особисто Емманюелю за підтримку. Цінуємо всю надану допомогу для захисту життя", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що гарантії безпеки, які Європа може надати Україні, вже готові на папері. Україні також потрібні гарантії безпеки від США, оскільки лише Вашингтон може говорити зараз з Росією.

Президент Франції Емманюель Макрон анонсував проведення наступної зустрічі лідерів у форматі "Коаліції охочих" 24 жовтня у Лондоні.