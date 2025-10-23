Зеленский и Макрон скоординировали позиции накануне встречи "Коалиции желающих". ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Обсудили, среди прочего, усиление давления на Россию.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Скоординировали позиции накануне встречи "Коалиции желающих". Сейчас то время, когда есть шанс закончить войну и остановить Россию. Для этого нужно продолжать усиление давления на РФ, увеличивать поддержку Украины и закончить наработки гарантий безопасности", - отметил президент.
Кроме того, президенты говорили о последствиях российских ударов по Украине и усилении противовоздушной обороны и устойчивости украинской энергетики - это сейчас один из ключевых приоритетов.
Как отмечается, в фокусе внимания находится также оборонное сотрудничество, конкретные решения, которые могут укрепить Украину.
"Спасибо Франции и лично Эмманюэлю за поддержку. Ценим всю оказанную помощь для защиты жизни", - добавил Зеленский.
Напомним, ранее сообщалось, что гарантии безопасности, которые Европа может предоставить Украине, уже готовы на бумаге. Украине также нужны гарантии безопасности от США, поскольку только Вашингтон может говорить сейчас с Россией.
Президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал проведение следующей встречи лидеров в формате "Коалиции желающих" 24 октября в Лондоне.
