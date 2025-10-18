Европейские гарантии безопасности готовы на бумаге, нужны гарантии от США, - Зеленский
Гарантии безопасности, которые Европа может предоставить Украине, уже готовы на бумаге. Украине также нужны гарантии безопасности от США, поскольку только Вашингтон может говорить сейчас с Россией.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с прессой по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, сообщает Цензор.НЕТ.
"Хорошо, что мы обсуждали гарантии безопасности, и что Соединенные Штаты не выступают против этой темы, и европейская сторона почти готова, на бумаге уже готово относительно того, что может быть предоставлено со стороны европейской стороны. Мы говорили об этом с точки зрения того, что нам нужны гарантии безопасности Соединенных Штатов, поскольку только Соединенные Штаты сейчас могут говорить с Россией, только президент Трамп имеет диалог с Россией", - сказал глава государства.
Он добавил, что Украине нужны сильные гарантии безопасности, которые могут понадобиться даже после прекращения огня, чтобы исключить повторное нападение РФ.
ТОБТО ПАХОТНІ УКРАЇНСЬКІ ЧЕРНОЗЕМИ ?
Куди дивиться ЄС ?
Зеленському головне отримати гарантії його особистої безпеки і безпеки награбованого - після чого можна спокійно сховатися в Ізраїлі або Франції.
А що робити Українцям.?
Як сказав найкращий друг Зеленського Міндіч:
''- в рот я **** етіх украінцев''.
Той неситим оком
За край світа зазирає,
Чи нема країни,
Щоб загарбать і з собою
Взять у домовину.
Той тузами обирає
Свата в його хаті,
А той нишком у куточку
Гострить ніж на брата.
А той, тихий та тверезий,
Богобоязливий,
Як кішечка, підкрадеться,
Вижде нещасливий
У тебе час та й запустить
Пазурі в печінки,
І не благай: не вимолять
Ні діти, ні жінка.
А той, щедрий та розкошний,
Все храми мурує;
Та отечество так любить,
Так за ним бідкує,
Так із його, сердешного,
Кров, як воду, точить!.."