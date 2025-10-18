Европейские гарантии безопасности готовы на бумаге, нужны гарантии от США, - Зеленский

Гарантии безопасности, которые Европа может предоставить Украине, уже готовы на бумаге. Украине также нужны гарантии безопасности от США, поскольку только Вашингтон может говорить сейчас с Россией.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с прессой по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме

"Хорошо, что мы обсуждали гарантии безопасности, и что Соединенные Штаты не выступают против этой темы, и европейская сторона почти готова, на бумаге уже готово относительно того, что может быть предоставлено со стороны европейской стороны. Мы говорили об этом с точки зрения того, что нам нужны гарантии безопасности Соединенных Штатов, поскольку только Соединенные Штаты сейчас могут говорить с Россией, только президент Трамп имеет диалог с Россией", - сказал глава государства.

Он добавил, что Украине нужны сильные гарантии безопасности, которые могут понадобиться даже после прекращения огня, чтобы исключить повторное нападение РФ.

