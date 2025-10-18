РУС
Новости Гарантии безопасности для Украины
1 293 18

Европейские гарантии безопасности готовы на бумаге, нужны гарантии от США, - Зеленский

зеленський

Гарантии безопасности, которые Европа может предоставить Украине, уже готовы на бумаге. Украине также нужны гарантии безопасности от США, поскольку только Вашингтон может говорить сейчас с Россией.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с прессой по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, сообщает Цензор.НЕТ.

"Хорошо, что мы обсуждали гарантии безопасности, и что Соединенные Штаты не выступают против этой темы, и европейская сторона почти готова, на бумаге уже готово относительно того, что может быть предоставлено со стороны европейской стороны. Мы говорили об этом с точки зрения того, что нам нужны гарантии безопасности Соединенных Штатов, поскольку только Соединенные Штаты сейчас могут говорить с Россией, только президент Трамп имеет диалог с Россией", - сказал глава государства.

Он добавил, что Украине нужны сильные гарантии безопасности, которые могут понадобиться даже после прекращения огня, чтобы исключить повторное нападение РФ.

Европа (2098) Зеленский Владимир (22297) США (28098) гарантии безопасности (305)
Топ комментарии
+16
И опять же стесняюсь спросить величайшего. А как там поживают все 28 великолепных договоров с незламными гарантиями для Украины. Они еще в силе или уже все? А приснопамятный ресурсный договор с США с секретными приложениями? Он там как, еще что-то значит? Опять же, не для себя спрашиваю, другу просто интересно.
показать весь комментарий
18.10.2025 01:45 Ответить
+8
Необучаємий....зовсім..,
показать весь комментарий
18.10.2025 01:45 Ответить
+5
А где он мог научиться хоть чему-то и приобрести опыт до вступления в должность? На Бенином или Медведчуковском телеканалах? Или на сцене КВНа? Вот с таким багажом знаний и руками водит сейчас.
показать весь комментарий
18.10.2025 01:49 Ответить
То він вступив в должность більше 6 років тому. За цей час і мавпа навчиться курити.
показать весь комментарий
18.10.2025 04:31 Ответить
Как раз в туалете полка освободилась, там им самое место, гарантиям этим
показать весь комментарий
18.10.2025 01:50 Ответить
Будапешт 2.0?
показать весь комментарий
18.10.2025 01:51 Ответить
Зеленський хоче віддати кацапам території, яка має найкращі умови для ведення господарства!
ТОБТО ПАХОТНІ УКРАЇНСЬКІ ЧЕРНОЗЕМИ ?
показать весь комментарий
18.10.2025 01:54 Ответить
ПОВЕРНИТЬ УКРАЇНІ ЯДЕРНУ ЗБРОЮ
показать весь комментарий
18.10.2025 01:55 Ответить
А трамп щоб получити Нобелівську премію теж вирішив віддати ***** українські чорноземи
Куди дивиться ЄС ?
показать весь комментарий
18.10.2025 01:57 Ответить
показать весь комментарий
18.10.2025 01:59 Ответить
Европейцы не знают будут ли они воевать за сами себя, но гарантии написали. Смех да и только.
показать весь комментарий
18.10.2025 03:12 Ответить
Зеленський готує черговий ''паперовий'' Будапештський меморандум і черговий договір про мир і дружбу з москальськими окупантами.

Зеленському головне отримати гарантії його особистої безпеки і безпеки награбованого - після чого можна спокійно сховатися в Ізраїлі або Франції.

А що робити Українцям.?

Як сказав найкращий друг Зеленського Міндіч:
''- в рот я **** етіх украінцев''.
показать весь комментарий
18.10.2025 04:11 Ответить
ГАРАНТІЇ від США Україна має ще з 1994 року. Всі тепер знають ціну тих ГАРАНТІЙ.
показать весь комментарий
18.10.2025 04:51 Ответить
"Той мурує, той руйнує,
Той неситим оком
За край світа зазирає,
Чи нема країни,
Щоб загарбать і з собою
Взять у домовину.
Той тузами обирає
Свата в його хаті,
А той нишком у куточку
Гострить ніж на брата.
А той, тихий та тверезий,
Богобоязливий,
Як кішечка, підкрадеться,
Вижде нещасливий
У тебе час та й запустить
Пазурі в печінки,
І не благай: не вимолять
Ні діти, ні жінка.
А той, щедрий та розкошний,
Все храми мурує;
Та отечество так любить,
Так за ним бідкує,
Так із його, сердешного,
Кров, як воду, точить!.."
показать весь комментарий
18.10.2025 06:52 Ответить
Геть простроченого ішака! Воно, як той попугай, буде повторювати свої забаганки ще роками. Чмо усе просрало, а тепер сподівається на диво.
показать весь комментарий
18.10.2025 07:29 Ответить
Треба наполягати на виконанні Будапештського меморандума з підписанням конкретного документа. Без цього всі переговори не мають сенса.
показать весь комментарий
18.10.2025 07:45 Ответить
в Меморандумі твої гарантії, дебіл
показать весь комментарий
18.10.2025 08:41 Ответить
Невже рудий покусав його при зустрічі?
показать весь комментарий
18.10.2025 08:55 Ответить
 
 