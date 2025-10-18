Європейські гарантії безпеки готові на папері, потрібні гарантії від США, - Зеленський

Гарантії безпеки, які Європа може надати Україні, вже готові на папері. Україні також потрібні гарантії безпеки від США, оскільки лише Вашингтон може говорити зараз з Росією.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з пресою за підсумками зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Добре, що ми обговорювали гарантії безпеки і що Сполучені Штати не виступають проти цієї теми, і європейська сторона майже готова, на папері вже готово щодо того, що може бути надано з боку європейської сторони. Ми говорили про це з точки зору того, що нам потрібні безпекові гарантії Сполучених Штатів, оскільки лише Сполучені Штати зараз можуть говорити з Росією, лише президент Трамп має діалог з Росією, - сказав глава держави.

Він додав, що Україні потрібні сильні гарантії безпеки, які можуть знадобитися навіть після припинення вогню, щоб унеможливити повторний напад РФ.

