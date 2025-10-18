УКР
Європейські гарантії безпеки готові на папері, потрібні гарантії від США, - Зеленський

зеленський

Гарантії безпеки, які Європа може надати Україні, вже готові на папері. Україні також потрібні гарантії безпеки від США, оскільки лише Вашингтон може говорити зараз з Росією.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з пресою за підсумками зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Добре, що ми обговорювали гарантії безпеки і що Сполучені Штати не виступають проти цієї теми, і європейська сторона майже готова, на папері вже готово щодо того, що може бути надано з боку європейської сторони. Ми говорили про це з точки зору того, що нам потрібні безпекові гарантії Сполучених Штатів, оскільки лише Сполучені Штати зараз можуть говорити з Росією, лише президент Трамп має діалог з Росією, - сказав глава держави.

Він додав, що Україні потрібні сильні гарантії безпеки, які можуть знадобитися навіть після припинення вогню, щоб унеможливити повторний напад РФ.

Європа (2088) Зеленський Володимир (25837) США (24542) гарантії безпеки (309)
Необучаємий....зовсім..,
18.10.2025 01:45 Відповісти
А где он мог научиться хоть чему-то и приобрести опыт до вступления в должность? На Бенином или Медведчуковском телеканалах? Или на сцене КВНа? Вот с таким багажом знаний и руками водит сейчас.
18.10.2025 01:49 Відповісти
И опять же стесняюсь спросить величайшего. А как там поживают все 28 великолепных договоров с незламными гарантиями для Украины. Они еще в силе или уже все? А приснопамятный ресурсный договор с США с секретными приложениями? Он там как, еще что-то значит? Опять же, не для себя спрашиваю, другу просто интересно.
18.10.2025 01:45 Відповісти
Как раз в туалете полка освободилась, там им самое место, гарантиям этим
18.10.2025 01:50 Відповісти
Будапешт 2.0?
18.10.2025 01:51 Відповісти
Зеленський хоче віддати кацапам території, яка має найкращі умови для ведення господарства!
ТОБТО ПАХОТНІ УКРАЇНСЬКІ ЧЕРНОЗЕМИ ?
18.10.2025 01:54 Відповісти
ПОВЕРНИТЬ УКРАЇНІ ЯДЕРНУ ЗБРОЮ
18.10.2025 01:55 Відповісти
А трамп щоб получити Нобелівську премію теж вирішив віддати ***** українські чорноземи
Куди дивиться ЄС ?
18.10.2025 01:57 Відповісти
18.10.2025 01:59 Відповісти
 
 