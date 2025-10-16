Гарантії безпеки для України є частиною Дорожньої карти, бо країна залишається першою лінією оборони Європи, - Каллас

Гарантії безпеки для України є складовою Дорожньої карти оборони до 2030 року, адже Україна все ще є першою лінією оборони Європи.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила висока представниця Європейського Союзу Кая Каллас у Брюсселі на пресконференції, присвяченій презентації Дорожньої карти оборони 2030.

"Україна все ще є першою лінією оборони Європи. Саме тому гарантії безпеки для України також є частиною дорожньої карти", - наголосила Каллас.

Вона додала, що "найсильнішою гарантією безпеки є сильна українська оборонна промисловість та сильна українська армія".

