Гарантії безпеки для України є частиною Дорожньої карти, бо країна залишається першою лінією оборони Європи, - Каллас
Гарантії безпеки для України є складовою Дорожньої карти оборони до 2030 року, адже Україна все ще є першою лінією оборони Європи.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила висока представниця Європейського Союзу Кая Каллас у Брюсселі на пресконференції, присвяченій презентації Дорожньої карти оборони 2030.
"Україна все ще є першою лінією оборони Європи. Саме тому гарантії безпеки для України також є частиною дорожньої карти", - наголосила Каллас.
Вона додала, що "найсильнішою гарантією безпеки є сильна українська оборонна промисловість та сильна українська армія".
