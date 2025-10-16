Гарантии безопасности для Украины являются частью Дорожной карты, потому что страна остается первой линией обороны Европы, - Каллас

Гарантии безопасности для Украины являются составляющей Дорожной карты обороны до 2030 года, ведь Украина все еще является первой линией обороны Европы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила высокая представительница Европейского Союза Кая Каллас в Брюсселе на пресс-конференции, посвященной презентации Дорожной карты обороны 2030.

"Украина все еще является первой линией обороны Европы. Именно поэтому гарантии безопасности для Украины также являются частью дорожной карты", - подчеркнула Каллас.

Она добавила, что "самой сильной гарантией безопасности является сильная украинская оборонная промышленность и сильная украинская армия".

