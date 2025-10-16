РУС
Новости Гарантии безопасности для Украины
129 2

Гарантии безопасности для Украины являются частью Дорожной карты, потому что страна остается первой линией обороны Европы, - Каллас

Каллас о гарантиях безопасности для Украины

Гарантии безопасности для Украины являются составляющей Дорожной карты обороны до 2030 года, ведь Украина все еще является первой линией обороны Европы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила высокая представительница Европейского Союза Кая Каллас в Брюсселе на пресс-конференции, посвященной презентации Дорожной карты обороны 2030.

"Украина все еще является первой линией обороны Европы. Именно поэтому гарантии безопасности для Украины также являются частью дорожной карты", - подчеркнула Каллас.

Она добавила, что "самой сильной гарантией безопасности является сильная украинская оборонная промышленность и сильная украинская армия".

Автор: 

Европа (2096) Каллас Кая (295) гарантии безопасности (305)
"Україна все ще є першою лінією оборони Європи. ЦЕ ТАКА САМА ПЕРША ЛІНІЯ ДЛЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КОРУПЦІОНЕРІВ ,ЯК І НА СХОДІ УКРАЇНИ,ДЛЯ "ЗЕЛЕНИХ ХАПУГ"
показать весь комментарий
16.10.2025 16:08 Ответить
Україна є першою лінією оборони Європи вже багато століть.
показать весь комментарий
16.10.2025 16:29 Ответить
 
 