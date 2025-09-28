Украина будет защищена после мирного соглашения или прекращения огня с РФ, - Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, война в Украине завершится переговорами с гарантиями безопасности для Киева.
Об этом он сказал во время выступления в военной академии Вест-Пойнт в США, сообщает Цензор.НЕТ.
Рютте отметил, что российский диктатор Владимир Путин хочет захватить всю Украину, но, скорее всего, осознает, что ему это не удастся.
По мнению генсека НАТО, война РФ против Украины все же завершится переговорами.
"Не каждый конфликт заканчивается переговорами... Но я думаю, что в случае с Украиной, скорее всего, все закончится переговорами", - сказал Рютте.
Он добавил, что Украина будет защищена после достижения любых договоренностей о мире или перемирии.
"Зеленский должен знать, что его страна после мира или перемирия будет защищена",- добавил Рютте.
Все інше - балачки на користь кацапів !
рашисти мабуть спеціально саме зараз дронять НАТІВЦІВ що б партнери з закупленої зброї у США залишали у себе , для своєї безпеки . Ось тут й розпізнається рішучість нерішучих більше, ніж зу биванні троллінгових дронів.
Він заявив, що необхідно буде замінити тих, хто давно воює. Мобілізують навіть поранених, додав він"
Якась маячня. Навіщо мобілізація під час миру? Хто буде утримувати всю цю армію і чим вона буде займатись? І навіщо мобілізувати поранених? Чи нардепи увійшли в роль? Аби населення не почало замислюватись і боротись із корупцією? І який воєнний стан без війни? А вибори? Вони ж не проводяться під час воєнного стану. Це не буде узурпація влади? Що на це скаже міжнародна спільнота?
А може, в мирний час якраз і почнуть самі мобілізовуватись на тепленькі місця усілякі шишки, для УБД, хто не встиг, для цього такі заяви?
А що заважає вам захистити Україну прямо зараз?