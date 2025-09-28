РУС
Новости Гарантии безопасности для Украины
Украина будет защищена после мирного соглашения или прекращения огня с РФ, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, война в Украине завершится переговорами с гарантиями безопасности для Киева.

Об этом он сказал во время выступления в военной академии Вест-Пойнт в США, сообщает Цензор.НЕТ.

Рютте отметил, что российский диктатор Владимир Путин хочет захватить всю Украину, но, скорее всего, осознает, что ему это не удастся.

По мнению генсека НАТО, война РФ против Украины все же завершится переговорами.

"Не каждый конфликт заканчивается переговорами... Но я думаю, что в случае с Украиной, скорее всего, все закончится переговорами", - сказал Рютте.

Он добавил, что Украина будет защищена после достижения любых договоренностей о мире или перемирии.

"Зеленский должен знать, что его страна после мира или перемирия будет защищена",- добавил Рютте.

Читайте также: Военная часть гарантий безопасности для Украины почти готова, - Стубб

1. Ніхто реально за нас воювати не буде. Це фундаментальний принцип, чому гарантії безпеки - це казковий рожевий одноріг, котрий з'являється виключно в макітрі Зелі після потужного занюха. 2. Хто і що може гарантувати, що РФ не попре в будь-який момент? Ніхто і ніщо, бо там логіка людська не працює. P.S Як тількі підпишемо переміріє, наші індіанські проблеми нікого хвилювати не будуть. Ріал політік. Особливо це чмо Рютте.
28.09.2025 21:22 Ответить
Рютте, а коли ми будемо в НАТО?
28.09.2025 21:26 Ответить
А до підписання перемірія все інакше і наші проблеми когось хвилюють?
28.09.2025 21:34 Ответить
Балачки
28.09.2025 21:18 Ответить
Епітафія , якость так .
28.09.2025 21:18 Ответить
...Україна більше не повірить в таке!!!
28.09.2025 21:20 Ответить
Крім українців є 95-й квартал.
28.09.2025 21:24 Ответить
Схиляють нас таки.
28.09.2025 21:20 Ответить
Колись в Будапешті теж була мова про якісь гарантії...
28.09.2025 21:21 Ответить
1. Ніхто реально за нас воювати не буде. Це фундаментальний принцип, чому гарантії безпеки - це казковий рожевий одноріг, котрий з'являється виключно в макітрі Зелі після потужного занюха. 2. Хто і що може гарантувати, що РФ не попре в будь-який момент? Ніхто і ніщо, бо там логіка людська не працює. P.S Як тількі підпишемо переміріє, наші індіанські проблеми нікого хвилювати не будуть. Ріал політік. Особливо це чмо Рютте.
28.09.2025 21:22 Ответить
А до підписання перемірія все інакше і наші проблеми когось хвилюють?
28.09.2025 21:34 Ответить
Там не тільки рютте чмо... 99 процентів тої Европи.
28.09.2025 21:45 Ответить
Єдина гарантія безпеки для України - повернення її в копдонах 1991 року !
Все інше - балачки на користь кацапів !
28.09.2025 21:23 Ответить
Це теж абсолютно не гарантія. В 14-му були кордони 91-го.
28.09.2025 21:50 Ответить
Рютте, а коли ми будемо в НАТО?
28.09.2025 21:26 Ответить
ти зайшов учора щоб що?
28.09.2025 21:29 Ответить
Щоб знати, коли Міндіча візьмуть в НАТО?...
28.09.2025 21:37 Ответить
у них завдання - сіяти безнадьогу , тіпа навіть трохи покусуючи вовку )) Ну це як Скобеєва або Соловей критикують владу хйла...
28.09.2025 21:56 Ответить
Щоб ти задала питання. Задала, тепер йди додому.
показать весь комментарий
тебе навіть комік ПРикольний підтримав - він з Вʼєтнаму?
показать весь комментарий
Головне - МАКСИМУМ ЗБРОЇ на цю осінь пердзим"я , дати ЗСУ шанс піти у наступ та заткнути забаганки рашистів щільними розгромами лінії фронту .
рашисти мабуть спеціально саме зараз дронять НАТІВЦІВ що б партнери з закупленої зброї у США залишали у себе , для своєї безпеки . Ось тут й розпізнається рішучість нерішучих більше, ніж зу биванні троллінгових дронів.
28.09.2025 21:28 Ответить
28.09.2025 21:34 Ответить
Парц днів тому тому цей хмирь шось казав що перемога України неминуча ? Чи то був Трамп.
28.09.2025 21:40 Ответить
Чомусь звучить як "знищена"
28.09.2025 21:45 Ответить
"Мобілізацію та воєнний стан не скасують і після миру чи припинення вогню, - нардеп Костенко
Він заявив, що необхідно буде замінити тих, хто давно воює. Мобілізують навіть поранених, додав він"

Якась маячня. Навіщо мобілізація під час миру? Хто буде утримувати всю цю армію і чим вона буде займатись? І навіщо мобілізувати поранених? Чи нардепи увійшли в роль? Аби населення не почало замислюватись і боротись із корупцією? І який воєнний стан без війни? А вибори? Вони ж не проводяться під час воєнного стану. Це не буде узурпація влади? Що на це скаже міжнародна спільнота?
А може, в мирний час якраз і почнуть самі мобілізовуватись на тепленькі місця усілякі шишки, для УБД, хто не встиг, для цього такі заяви?
28.09.2025 21:46 Ответить
Міжнародній спільноті це вигідно. Тому нічого не скаже.
28.09.2025 21:52 Ответить
свій до свого ПРо своє РИГІВСЬКЕ завдання
28.09.2025 21:58 Ответить
Якщо буде мирний час? Навіщо це їй? Це зараз вигодно, коли нас тримають своїм живим щитом, путлер ставив ультиматум до всього НАТО щодо кордонів до 97-го року, а віддуваємось одні ми, ще й ядерну щброю віддавали не просто так, тиснули і обіцяли гарантії.
показать весь комментарий
Звучить оптимістично. Після. І що буде захищено? Які території, чи частини? Будапештські папірці - ваш захист.
показать весь комментарий
Україна й зараз під захистом Будапешського меморандому.
показать весь комментарий
"Він додав, що Україна буде захищена після досягнення будь-яких домовленостей про мир чи перемир'я."

А що заважає вам захистити Україну прямо зараз?
28.09.2025 21:55 Ответить
зараз тебе Пашка Шапка плюсоне
показать весь комментарий
... ще тут набігло "з в"єтнаму"
показать весь комментарий
вони себе захистити не можуть
показать весь комментарий
пацани, над собою кацдрони попакуйте, а тож не вірять люди
показать весь комментарий
