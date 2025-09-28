Украина будет защищена после мирного соглашения или прекращения огня с РФ, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, война в Украине завершится переговорами с гарантиями безопасности для Киева.

Об этом он сказал во время выступления в военной академии Вест-Пойнт в США, сообщает Цензор.НЕТ.

Рютте отметил, что российский диктатор Владимир Путин хочет захватить всю Украину, но, скорее всего, осознает, что ему это не удастся.

По мнению генсека НАТО, война РФ против Украины все же завершится переговорами.

"Не каждый конфликт заканчивается переговорами... Но я думаю, что в случае с Украиной, скорее всего, все закончится переговорами", - сказал Рютте.

Он добавил, что Украина будет защищена после достижения любых договоренностей о мире или перемирии.

"Зеленский должен знать, что его страна после мира или перемирия будет защищена",- добавил Рютте.

