РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6461 посетитель онлайн
Новости Гарантии безопасности для Украины
142 1

Военная часть гарантий безопасности для Украины почти готова, - Стубб

Александр Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что военная составляющая гарантий безопасности для Украины почти готова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

Он отметил, что работа над гарантиями безопасности продолжается в течение нескольких недель с тех пор, как лидер США Дональд Трамп встретился с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске. Стубб отметил, что основная структура уже сформирована.

"Главная ответственность лежит на Украине и украинской армии. Она имеет самую большую, самую боеспособную, самую опытную и самую современную армию в мире на данный момент. Во-вторых, ее будет поддерживать Европа. И в-третьих, будет поддержка со стороны Соединенных Штатов", - сказал Стубб.

Финский лидер добавил, что "военная структура уже практически готова", и дальше начнется работа над политической структурой. В то же время он отметил, что гарантии безопасности будут реализованы после окончания войны.

Читайте: Жить в безопасности - это фундаментальное право Украины, поэтому важно, чтобы она сопротивлялась России, - Макрон в ООН

Автор: 

Стубб Александр (130) гарантии безопасности (298)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Головна відповідальність лежить на Україні та українській армії.

А в чому буде лежати "відповідальність" Європи, саме в "військовій підтримці"? Знову будуть допомогати касками чи аптечками? В той час, як рф будуть постачати снаряди, техніку і військових?
показать весь комментарий
24.09.2025 23:45 Ответить
 
 