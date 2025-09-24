Военная часть гарантий безопасности для Украины почти готова, - Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что военная составляющая гарантий безопасности для Украины почти готова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

Он отметил, что работа над гарантиями безопасности продолжается в течение нескольких недель с тех пор, как лидер США Дональд Трамп встретился с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске. Стубб отметил, что основная структура уже сформирована.

"Главная ответственность лежит на Украине и украинской армии. Она имеет самую большую, самую боеспособную, самую опытную и самую современную армию в мире на данный момент. Во-вторых, ее будет поддерживать Европа. И в-третьих, будет поддержка со стороны Соединенных Штатов", - сказал Стубб.

Финский лидер добавил, что "военная структура уже практически готова", и дальше начнется работа над политической структурой. В то же время он отметил, что гарантии безопасности будут реализованы после окончания войны.

