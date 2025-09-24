Військова частина гарантій безпеки для України майже готова, - Стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що військова складова гарантій безпеки для України майже готова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

Він зазначив, що робота над гарантіями безпеки триває протягом кількох тижнів з того часу, як лідер США Дональд Трамп зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці. Стубб зауважив, що основна структура вже сформована.

"Головна відповідальність лежить на Україні та українській армії. Вона має найбільшу, найбоєздатнішу, найдосвідченішу та найсучаснішу армію у світі на даний момент. По-друге, її підтримуватиме Європа. І по-третє, буде підтримка з боку Сполучених Штатів", - сказав Стубб.

Фінський лідер додав, що "військова структура вже практично готова", і далі почнеться робота над політичною структурою. Водночас він зазначив, що гарантії безпеки будуть реалізовані після закінчення війни.

