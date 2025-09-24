УКР
Новини Гарантії безпеки для України
Військова частина гарантій безпеки для України майже готова, - Стубб

Александр Стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що військова складова гарантій безпеки для України майже готова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

Він зазначив, що робота над гарантіями безпеки триває протягом кількох тижнів з того часу, як лідер США Дональд Трамп зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці. Стубб зауважив, що основна структура вже сформована.

"Головна відповідальність лежить на Україні та українській армії. Вона має найбільшу, найбоєздатнішу, найдосвідченішу та найсучаснішу армію у світі на даний момент. По-друге, її підтримуватиме Європа. І по-третє, буде підтримка з боку Сполучених Штатів", - сказав Стубб.

Фінський лідер додав, що "військова структура вже практично готова", і далі почнеться робота над політичною структурою. Водночас він зазначив, що гарантії безпеки будуть реалізовані після закінчення війни.

Головна відповідальність лежить на Україні та українській армії.

А в чому буде лежати "відповідальність" Європи, саме в "військовій підтримці"? Знову будуть допомогати касками чи аптечками? В той час, як рф будуть постачати снаряди, техніку і військових?
24.09.2025 23:45 Відповісти
"відповідальність" Європи полягатиме у висловленні глибокої стурбованості.
25.09.2025 00:09 Відповісти
Все готово, лишилось діло за малим: переможіть росію, спаліть москву, відберіть в росіян ядерку, і може через 20 років ми розмістимо 5000 солдатів десь у Польщі, але дуже близько до України. Європа вас підтримає (якщо треба буде)
24.09.2025 23:50 Відповісти
Ніхто і ніщо не зможе гарантувати, що Путін не попре знову. (А може і ядерка теж). Крім відсутності на Землі Путіна та РФ. Ніхто за нас воювати не буде. Це другий фундаментальний принцип, чому до жопи всі гарантії. Заходу потрібно переміріє, а потім різко всім стане "от настількі" пофіг.
24.09.2025 23:52 Відповісти
ну таке вже було.. мир дружба жвачка і торгівля з рф...
24.09.2025 23:59 Відповісти
Ну да .... где-то так я себе это представлял. ))
25.09.2025 00:09 Відповісти
Який сенс у цих гарантіях безпеки, якщо вони будуть діяти тільки в мирний час? А Пуйло накопить сили, і знову піде, то вже війна, і ніхто воювати з Кацапією не хоче.
25.09.2025 00:11 Відповісти
 
 