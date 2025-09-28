Україна буде захищена після мирної угоди чи припинення вогню з РФ, - Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте заявив, війна в Україні завершиться переговорами з гарантіями безпеки для Києва.
Про це він сказав під час виступу у військовій академії Вест-Пойнт у США, повідомляє Цензор.НЕТ.
Рютте зазначив, що російський диктатор Володимир Путін хоче захопити всю Україну, але, скоріше за все, усвідомлює, що йому це не вдасться.
На думку генсека НАТО, війна РФ проти України все ж завершиться переговорами.
"Не кожен конфлікт закінчується переговорами... Але я думаю, що в випадку з Україною, найімовірніше, все закінчиться переговорами", - сказав Рютте.
Він додав, що Україна буде захищена після досягнення будь-яких домовленостей про мир чи перемир’я.
"Зеленський має знати, що його країна після миру чи перемир’я буде захищена",- додав Рютте.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Все інше - балачки на користь кацапів !
рашисти мабуть спеціально саме зараз дронять НАТІВЦІВ що б партнери з закупленої зброї у США залишали у себе , для своєї безпеки . Ось тут й розпізнається рішучість нерішучих більше, ніж зу биванні троллінгових дронів.
Він заявив, що необхідно буде замінити тих, хто давно воює. Мобілізують навіть поранених, додав він"
Якась маячня. Навіщо мобілізація під час миру? Хто буде утримувати всю цю армію і чим вона буде займатись? І навіщо мобілізувати поранених? Чи нардепи увійшли в роль? Аби населення не почало замислюватись і боротись із корупцією? І який воєнний стан без війни? А вибори? Вони ж не проводяться під час воєнного стану. Це не буде узурпація влади? Що на це скаже міжнародна спільнота?
А може, в мирний час якраз і почнуть самі мобілізовуватись на тепленькі місця усілякі шишки, для УБД, хто не встиг, для цього такі заяви?
А що заважає вам захистити Україну прямо зараз?
...
У 2025 році, попри величезні втрати (200-300 тис. убитих і поранених), москва змогла захопити лише тонку смугу території - близько 0,6 % площі України. Фактично, у серпні 2025 року росія контролює навіть менше української території, ніж у серпні 2022-го, пише автор.
За теперішніх темпів наступу їй знадобилося б 100 років і десятки мільйонів жертв, щоб захопити всю Україну.
За словами Харарі, ця ситуація нагадує Західний фронт Першої світової війни: величезні втрати заради кількох кілометрів руїн. Так само сьогодні російські "успіхи" - здебільшого пропагандистські.
Україна свідомо здійснює тактичні відступи, щоб зберегти армію та життя солдатів, тоді як росіяни кидають війська в марні атаки. Фактично Київ зумів зупинити Москву, вважає автор статті.
Він наводить порівняння, яке нещодавно зробив австралійський генерал Мік Раян: якби США після трьох років війни в Іраку захопили лише 20 % країни, втративши мільйон військових, навряд чи хтось вважав би це перемогою. Те саме стосується й росії.
Харарі також згадує про успіхи України на морі - завдяки дронам і ракетам українці нейтралізували російську морську перевагу й змусили флот ховатися в далеких бухтах.
У небі росія теж зазнала провалу, пише автор - попри чисельну перевагу, їй не вдалося встановити контроль над українським небом. Українські удари навіть знищили частину стратегічних бомбардувальників. Москва змушена бити по містах дронами й ракетами, тоді як Київ утримується від ударів по цивільних цілях у рф, але демонструє здатність нищити об'єкти в глибині російської території.
Харарі додає, що Україна досягла цього без прямого військового втручання третіх країн. Єдиною країною, яка відправила на цю війну своїх солдатів, стала Північна Корея - понад 10 тис. її солдатів пішли воювати за росію. Тим часом НАТО надає Києву зброю та ресурси, але без власних військ.
Водночас варто пам'ятати, що 2022 року союзники відмовлялися давати Україні багато видів важкого озброєння, а деякі обмеження діють досі. Тож перемоги в Києві, Харкові й Херсоні були здобуті з доволі обмеженими ресурсами. Якби допомога надійшла повною мірою з самого початку, війна могла завершитися вже 2023 року, вважає автор статті.
На його переконання, найвразливіше місце України - сумніви та нерішучість союзників. Оскільки росія не змогла перемогти на суші, у повітрі та на морі, вона намагається "обійти" український спротив, підриваючи рішучість США та ЄС. Кремль хоче переконати їх, що перемога рф неминуча, аби змусити Захід відмовитися від підтримки Києва.
Це було б катастрофою не лише для України, а й для НАТО: втрата довіри, ослаблення оборони перед дедалі більшою російською загрозою, пише Харарі.
Сьогодні найбільша й найдосвідченіша армія, яка реально захищає Європу від москви, - українська. Вона налічує близько 1 млн бійців, більшість із яких пройшли бойові дії. Для порівняння, у Німеччини, Франції та Польщі армії значно менші - близько 200 тисяч людей - і переважно без бойового досвіду.
Якщо завтра росія нападе на Європу, а США залишаться осторонь, головною силою оборони стане саме Україна.