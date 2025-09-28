Україна буде захищена після мирної угоди чи припинення вогню з РФ, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, війна в Україні завершиться переговорами з гарантіями безпеки для Києва.

Про це він сказав під час виступу у військовій академії Вест-Пойнт у США, повідомляє Цензор.НЕТ.

Рютте зазначив, що російський диктатор Володимир Путін хоче захопити всю Україну, але, скоріше за все, усвідомлює, що йому це не вдасться.

На думку генсека НАТО, війна РФ проти України все ж завершиться переговорами.

"Не кожен конфлікт закінчується переговорами... Але я думаю, що в випадку з Україною, найімовірніше, все закінчиться переговорами", - сказав Рютте.

Він додав, що Україна буде захищена після досягнення будь-яких домовленостей про мир чи перемир’я.

"Зеленський має знати, що його країна після миру чи перемир’я буде захищена",- додав Рютте.

