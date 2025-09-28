УКР
Новини Гарантії безпеки для України
Україна буде захищена після мирної угоди чи припинення вогню з РФ, - Рютте

рютте

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, війна в Україні завершиться переговорами з гарантіями безпеки для Києва.

Про це він сказав під час виступу у військовій академії Вест-Пойнт у США, повідомляє Цензор.НЕТ.

Рютте зазначив, що російський диктатор Володимир Путін хоче захопити всю Україну, але, скоріше за все, усвідомлює, що йому це не вдасться. 

На думку генсека НАТО, війна РФ проти України все ж завершиться переговорами.

"Не кожен конфлікт закінчується переговорами... Але я думаю, що в випадку з Україною, найімовірніше, все закінчиться переговорами", - сказав Рютте.

Він додав, що Україна буде захищена після досягнення будь-яких домовленостей про мир чи перемир’я.

"Зеленський має знати, що його країна після миру чи перемир’я буде захищена",- додав Рютте.

Читайте також: Військова частина гарантій безпеки для України майже готова, - Стубб

Топ коментарі
+4
1. Ніхто реально за нас воювати не буде. Це фундаментальний принцип, чому гарантії безпеки - це казковий рожевий одноріг, котрий з'являється виключно в макітрі Зелі після потужного занюха. 2. Хто і що може гарантувати, що РФ не попре в будь-який момент? Ніхто і ніщо, бо там логіка людська не працює. P.S Як тількі підпишемо переміріє, наші індіанські проблеми нікого хвилювати не будуть. Ріал політік. Особливо це чмо Рютте.
показати весь коментар
28.09.2025 21:22 Відповісти
+3
А до підписання перемірія все інакше і наші проблеми когось хвилюють?
показати весь коментар
28.09.2025 21:34 Відповісти
+2
Епітафія , якость так .
показати весь коментар
28.09.2025 21:18 Відповісти
Балачки
показати весь коментар
28.09.2025 21:18 Відповісти
Епітафія , якость так .
показати весь коментар
28.09.2025 21:18 Відповісти
...Україна більше не повірить в таке!!!
показати весь коментар
28.09.2025 21:20 Відповісти
Крім українців є 95-й квартал.
показати весь коментар
28.09.2025 21:24 Відповісти
Схиляють нас таки.
показати весь коментар
28.09.2025 21:20 Відповісти
Новий Будапештський варіант для України???
показати весь коментар
28.09.2025 22:48 Відповісти
Колись в Будапешті теж була мова про якісь гарантії...
показати весь коментар
28.09.2025 21:21 Відповісти
1. Ніхто реально за нас воювати не буде. Це фундаментальний принцип, чому гарантії безпеки - це казковий рожевий одноріг, котрий з'являється виключно в макітрі Зелі після потужного занюха. 2. Хто і що може гарантувати, що РФ не попре в будь-який момент? Ніхто і ніщо, бо там логіка людська не працює. P.S Як тількі підпишемо переміріє, наші індіанські проблеми нікого хвилювати не будуть. Ріал політік. Особливо це чмо Рютте.
показати весь коментар
28.09.2025 21:22 Відповісти
А до підписання перемірія все інакше і наші проблеми когось хвилюють?
показати весь коментар
28.09.2025 21:34 Відповісти
Там не тільки рютте чмо... 99 процентів тої Европи.
показати весь коментар
28.09.2025 21:45 Відповісти
Єдина гарантія безпеки для України - повернення її в копдонах 1991 року !
Все інше - балачки на користь кацапів !
показати весь коментар
28.09.2025 21:23 Відповісти
Це теж абсолютно не гарантія. В 14-му були кордони 91-го.
показати весь коментар
28.09.2025 21:50 Відповісти
Ох і слизький ти комік!! Та за капітуляцію України мусоли по мережі чи за відновлення України до 2014 року?? Тільки на єлозить лайном по мережі!!! Смерть ******(як смерть, майже 2.000.000 орків, з 2014 року, в Україні) і Слава Україні!!!
показати весь коментар
28.09.2025 22:52 Відповісти
Рютте, а коли ми будемо в НАТО?
показати весь коментар
28.09.2025 21:26 Відповісти
ти зайшов учора щоб що?
показати весь коментар
28.09.2025 21:29 Відповісти
Щоб знати, коли Міндіча візьмуть в НАТО?...
показати весь коментар
28.09.2025 21:37 Відповісти
у них завдання - сіяти безнадьогу , тіпа навіть трохи покусуючи вовку )) Ну це як Скобеєва або Соловей критикують владу хйла...
показати весь коментар
28.09.2025 21:56 Відповісти
Щоб ти задала питання. Задала, тепер йди додому.
показати весь коментар
28.09.2025 21:51 Відповісти
тебе навіть комік ПРикольний підтримав - він з Вʼєтнаму?
показати весь коментар
28.09.2025 21:54 Відповісти
Головне - МАКСИМУМ ЗБРОЇ на цю осінь пердзим"я , дати ЗСУ шанс піти у наступ та заткнути забаганки рашистів щільними розгромами лінії фронту .
рашисти мабуть спеціально саме зараз дронять НАТІВЦІВ що б партнери з закупленої зброї у США залишали у себе , для своєї безпеки . Ось тут й розпізнається рішучість нерішучих більше, ніж зу биванні троллінгових дронів.
показати весь коментар
28.09.2025 21:28 Відповісти
показати весь коментар
28.09.2025 21:34 Відповісти
Парц днів тому тому цей хмирь шось казав що перемога України неминуча ? Чи то був Трамп.
показати весь коментар
28.09.2025 21:40 Відповісти
Чомусь звучить як "знищена"
показати весь коментар
28.09.2025 21:45 Відповісти
"Мобілізацію та воєнний стан не скасують і після миру чи припинення вогню, - нардеп Костенко
Він заявив, що необхідно буде замінити тих, хто давно воює. Мобілізують навіть поранених, додав він"

Якась маячня. Навіщо мобілізація під час миру? Хто буде утримувати всю цю армію і чим вона буде займатись? І навіщо мобілізувати поранених? Чи нардепи увійшли в роль? Аби населення не почало замислюватись і боротись із корупцією? І який воєнний стан без війни? А вибори? Вони ж не проводяться під час воєнного стану. Це не буде узурпація влади? Що на це скаже міжнародна спільнота?
А може, в мирний час якраз і почнуть самі мобілізовуватись на тепленькі місця усілякі шишки, для УБД, хто не встиг, для цього такі заяви?
показати весь коментар
28.09.2025 21:46 Відповісти
Міжнародній спільноті це вигідно. Тому нічого не скаже.
показати весь коментар
28.09.2025 21:52 Відповісти
свій до свого ПРо своє РИГІВСЬКЕ завдання
показати весь коментар
28.09.2025 21:58 Відповісти
Якщо буде мирний час? Навіщо це їй? Це зараз вигодно, коли нас тримають своїм живим щитом, путлер ставив ультиматум до всього НАТО щодо кордонів до 97-го року, а віддуваємось одні ми, ще й ядерну щброю віддавали не просто так, тиснули і обіцяли гарантії.
показати весь коментар
28.09.2025 22:00 Відповісти
Щит потрібен в будь-який час.
показати весь коментар
28.09.2025 22:08 Відповісти
Звучить оптимістично. Після. І що буде захищено? Які території, чи частини? Будапештські папірці - ваш захист.
показати весь коментар
28.09.2025 21:49 Відповісти
Україна й зараз під захистом Будапешського меморандому.
показати весь коментар
28.09.2025 21:52 Відповісти
"Він додав, що Україна буде захищена після досягнення будь-яких домовленостей про мир чи перемир'я."

А що заважає вам захистити Україну прямо зараз?
показати весь коментар
28.09.2025 21:55 Відповісти
зараз тебе Пашка Шапка плюсоне
показати весь коментар
28.09.2025 21:59 Відповісти
... ще тут набігло "з в"єтнаму"
показати весь коментар
28.09.2025 22:00 Відповісти
вони себе захистити не можуть
показати весь коментар
28.09.2025 22:01 Відповісти
пацани, над собою кацдрони попакуйте, а тож не вірять люди
показати весь коментар
28.09.2025 22:02 Відповісти
@ Чому Україна виграє війну - Financial Times

...
У 2025 році, попри величезні втрати (200-300 тис. убитих і поранених), москва змогла захопити лише тонку смугу території - близько 0,6 % площі України. Фактично, у серпні 2025 року росія контролює навіть менше української території, ніж у серпні 2022-го, пише автор.
За теперішніх темпів наступу їй знадобилося б 100 років і десятки мільйонів жертв, щоб захопити всю Україну.
За словами Харарі, ця ситуація нагадує Західний фронт Першої світової війни: величезні втрати заради кількох кілометрів руїн. Так само сьогодні російські "успіхи" - здебільшого пропагандистські.
Україна свідомо здійснює тактичні відступи, щоб зберегти армію та життя солдатів, тоді як росіяни кидають війська в марні атаки. Фактично Київ зумів зупинити Москву, вважає автор статті.
Він наводить порівняння, яке нещодавно зробив австралійський генерал Мік Раян: якби США після трьох років війни в Іраку захопили лише 20 % країни, втративши мільйон військових, навряд чи хтось вважав би це перемогою. Те саме стосується й росії.
Харарі також згадує про успіхи України на морі - завдяки дронам і ракетам українці нейтралізували російську морську перевагу й змусили флот ховатися в далеких бухтах.
У небі росія теж зазнала провалу, пише автор - попри чисельну перевагу, їй не вдалося встановити контроль над українським небом. Українські удари навіть знищили частину стратегічних бомбардувальників. Москва змушена бити по містах дронами й ракетами, тоді як Київ утримується від ударів по цивільних цілях у рф, але демонструє здатність нищити об'єкти в глибині російської території.
Харарі додає, що Україна досягла цього без прямого військового втручання третіх країн. Єдиною країною, яка відправила на цю війну своїх солдатів, стала Північна Корея - понад 10 тис. її солдатів пішли воювати за росію. Тим часом НАТО надає Києву зброю та ресурси, але без власних військ.
Водночас варто пам'ятати, що 2022 року союзники відмовлялися давати Україні багато видів важкого озброєння, а деякі обмеження діють досі. Тож перемоги в Києві, Харкові й Херсоні були здобуті з доволі обмеженими ресурсами. Якби допомога надійшла повною мірою з самого початку, війна могла завершитися вже 2023 року, вважає автор статті.
На його переконання, найвразливіше місце України - сумніви та нерішучість союзників. Оскільки росія не змогла перемогти на суші, у повітрі та на морі, вона намагається "обійти" український спротив, підриваючи рішучість США та ЄС. Кремль хоче переконати їх, що перемога рф неминуча, аби змусити Захід відмовитися від підтримки Києва.
Це було б катастрофою не лише для України, а й для НАТО: втрата довіри, ослаблення оборони перед дедалі більшою російською загрозою, пише Харарі.
Сьогодні найбільша й найдосвідченіша армія, яка реально захищає Європу від москви, - українська. Вона налічує близько 1 млн бійців, більшість із яких пройшли бойові дії. Для порівняння, у Німеччини, Франції та Польщі армії значно менші - близько 200 тисяч людей - і переважно без бойового досвіду.
Якщо завтра росія нападе на Європу, а США залишаться осторонь, головною силою оборони стане саме Україна.
показати весь коментар
28.09.2025 22:06 Відповісти
"Зеленський має знати, що його країна після миру чи перемир'я буде захищена",- додав Рютте. "зепоцріот" цю брехню знає давно.але хер Вам світові аферисти після чотирьох років кровопролитної війни в Україні сотень тисяч вбитих українців і Ваших танців на могилах українських жертв рашистського вбивці ,з котрим Ви гниди, до сьогодні ведете торгівлю,заробляючи на життях і крові українського народу, український народ більше не повірить.Недовіра до вас ,лицемірні аферисти,написана кровю українського народу і запечата могилами жертв рашиста...
показати весь коментар
28.09.2025 23:02 Відповісти
 
 