"Коалиция желающих" соберется 24 октября в Лондоне, ожидается участие Зеленского

зеленский,макрон,стармер

Президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал проведение следующей встречи лидеров в формате "Коалиции желающих".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Во время пресс-конференции в Словении Макрон сказал, что встреча "Коалиции желающих" состоится в гибридном формате в Лондоне в пятницу, 24 октября.

"Мы продолжаем двигаться вперед вместе с Украиной, которая мужественно сопротивляется. Нельзя поддаваться никакой дезинформации, Украина продолжает сопротивляться с большой храбростью", - добавил французский президент.

По данным агентства Reuters, президент Украины Владимир Зеленский планирует лично присутствовать на встрече в Лондоне.

Зеленский Владимир (22321) Макрон Эмманюэль (1469) Коалиция желающих (62)
+3
замість розробки власних авіабомб, крилатих ракет, ми даємо гучні назви "коаліція охочих". Росія вже каби на 200 км, а у нас коаліція охочих, відосики
20.10.2025 19:01 Ответить
20.10.2025 19:01 Ответить
+3
"Коаліція противників закінчення війни" - ось правильна назва для цього збіговиська.
20.10.2025 19:11 Ответить
20.10.2025 19:11 Ответить
+2
А ви хіба не повірили в обіцянки півтора роки тому, що наші КАБи ось ось полетять по кацапам?
20.10.2025 19:11 Ответить
20.10.2025 19:11 Ответить
И оставайся там Вова!
20.10.2025 18:51 Ответить
20.10.2025 18:51 Ответить
Нє-нє-нє! Хай хоч ЄС лишиться більш-менш адекватними!
Я не знаю: хто кого покусав, але неадекватність/недолугість лідорів московії, України та США (ще є усілякі фіцо-орбанівці) моя нервова система вже не витримує...
20.10.2025 19:18 Ответить
20.10.2025 19:18 Ответить
замість розробки власних авіабомб, крилатих ракет, ми даємо гучні назви "коаліція охочих". Росія вже каби на 200 км, а у нас коаліція охочих, відосики
20.10.2025 19:01 Ответить
20.10.2025 19:01 Ответить
А ви хіба не повірили в обіцянки півтора роки тому, що наші КАБи ось ось полетять по кацапам?
20.10.2025 19:11 Ответить
20.10.2025 19:11 Ответить
Черга:полетять після сапсанів,потім каби,фламінги .
20.10.2025 19:18 Ответить
20.10.2025 19:18 Ответить
Зустріч заради зустрічі а не результата
20.10.2025 19:08 Ответить
20.10.2025 19:08 Ответить
Коаліція "пів шостого" збереться в Лондоні 24 жовтня.
20.10.2025 19:09 Ответить
20.10.2025 19:09 Ответить
"Коаліція противників закінчення війни" - ось правильна назва для цього збіговиська.
20.10.2025 19:11 Ответить
20.10.2025 19:11 Ответить
👍краще не скажеш....
20.10.2025 19:16 Ответить
20.10.2025 19:16 Ответить
"міжнародний лондонський збір "коаліція охочих" 2025 року! приїзд, чігоріна, стейніца, ласкера, алёхіна, х.р.капабланки - гарантовано. очікується участь самого зєлёнського!" (С)
20.10.2025 19:12 Ответить
20.10.2025 19:12 Ответить
А можна замість Зеленського послати Порошенка?...
20.10.2025 19:17 Ответить
20.10.2025 19:17 Ответить
Звісно ні,бо вкраде перемогу у потужного ЗЕ.Прийде на все готове .
20.10.2025 19:21 Ответить
20.10.2025 19:21 Ответить
Та його "узеленські" вже сьомий рік "посилають" і все ніяк не можуть збити "збитого льотчика". Те, що вони хайпували, розкрадаючі бюджет і руйнуючі економіку, на тому, що лишилось від "бариги" (бо самі нічого не зробили) - то дрібниця, про яку і згадувати не варто! А те, що економіка, фінансова система, армія протримались так довго - то це лише "плюс" тій команді, яку зібрав Порох - заклали доволі велику міцність економіки!
Але "новиє ліца", своїм невіглаством і впертістю "дурня з ініціативою", таки змогли зруйнувати частину.

А "послати" все ж слід саме ЗЕ! При тому слідом за "руським воєнним кораблем" (в те ж місце і на ту ж глибину та разом з дєрьмаком, татарвором і рештою шмиго-умєрових агрохімій безумних), а Пороха відрядити на всі міжнародні зустрічі, що відбудуться у майбутньому
20.10.2025 19:30 Ответить
20.10.2025 19:30 Ответить
Де фуршет, шукай там бубочку.
20.10.2025 19:26 Ответить
20.10.2025 19:26 Ответить
Саміти єрмака-зеленського по країнах Світу, міру-мір, уже Українці бачили!!
20.10.2025 19:30 Ответить
20.10.2025 19:30 Ответить
Думаю,що президенту потрібно обмежити "туристичні поїздки",бо користі від них мало,да і ніякий бюджет це не витримає
20.10.2025 19:37 Ответить
20.10.2025 19:37 Ответить
 
 