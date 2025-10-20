"Коалиция желающих" соберется 24 октября в Лондоне, ожидается участие Зеленского

Президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал проведение следующей встречи лидеров в формате "Коалиции желающих".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Во время пресс-конференции в Словении Макрон сказал, что встреча "Коалиции желающих" состоится в гибридном формате в Лондоне в пятницу, 24 октября.

"Мы продолжаем двигаться вперед вместе с Украиной, которая мужественно сопротивляется. Нельзя поддаваться никакой дезинформации, Украина продолжает сопротивляться с большой храбростью", - добавил французский президент.

По данным агентства Reuters, президент Украины Владимир Зеленский планирует лично присутствовать на встрече в Лондоне.

