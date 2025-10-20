"Коалиция желающих" соберется 24 октября в Лондоне, ожидается участие Зеленского
Президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал проведение следующей встречи лидеров в формате "Коалиции желающих".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Во время пресс-конференции в Словении Макрон сказал, что встреча "Коалиции желающих" состоится в гибридном формате в Лондоне в пятницу, 24 октября.
"Мы продолжаем двигаться вперед вместе с Украиной, которая мужественно сопротивляется. Нельзя поддаваться никакой дезинформации, Украина продолжает сопротивляться с большой храбростью", - добавил французский президент.
По данным агентства Reuters, президент Украины Владимир Зеленский планирует лично присутствовать на встрече в Лондоне.
Топ комментарии
Igor 1
20.10.2025 19:01
User User
20.10.2025 19:11
Gary Grant
20.10.2025 19:11
Я не знаю: хто кого покусав, але неадекватність/недолугість лідорів московії, України та США (ще є усілякі фіцо-орбанівці) моя нервова система вже не витримує...
Але "новиє ліца", своїм невіглаством і впертістю "дурня з ініціативою", таки змогли зруйнувати частину.
А "послати" все ж слід саме ЗЕ! При тому слідом за "руським воєнним кораблем" (в те ж місце і на ту ж глибину та разом з дєрьмаком, татарвором і рештою шмиго-умєрових агрохімій безумних), а Пороха відрядити на всі міжнародні зустрічі, що відбудуться у майбутньому