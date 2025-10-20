УКР
"Коаліція охочих" збереться 24 жовтня у Лондоні, очікується участь Зеленського

Президент Франції Емманюель Макрон анонсував проведення наступної зустрічі лідерів у форматі "Коаліції охочих".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Під час пресконференції у Словенії Макрон сказав, що зустріч "Коаліції охочих" відбудеться у гібридному форматі в Лондоні у пʼятницю, 24 жовтня.

"Ми продовжуємо рухатися вперед разом з Україною, яка мужньо чинить опір. Не можна піддаватися жодній дезінформації, Україна продовжує чинити опір з великою хоробрістю", – додав французький президент.

За даними агентства Reuters, президент України Володимир Зеленський планує особисто бути присутнім на зустрічі в Лондоні.

+3
замість розробки власних авіабомб, крилатих ракет, ми даємо гучні назви "коаліція охочих". Росія вже каби на 200 км, а у нас коаліція охочих, відосики
показати весь коментар
20.10.2025 19:01 Відповісти
+3
"Коаліція противників закінчення війни" - ось правильна назва для цього збіговиська.
показати весь коментар
20.10.2025 19:11 Відповісти
+2
И оставайся там Вова!
показати весь коментар
20.10.2025 18:51 Відповісти
Нє-нє-нє! Хай хоч ЄС лишиться більш-менш адекватними!
Я не знаю: хто кого покусав, але неадекватність/недолугість лідорів московії, України та США (ще є усілякі фіцо-орбанівці) моя нервова система вже не витримує...
показати весь коментар
20.10.2025 19:18 Відповісти
А ви хіба не повірили в обіцянки півтора роки тому, що наші КАБи ось ось полетять по кацапам?
показати весь коментар
20.10.2025 19:11 Відповісти
Черга:полетять після сапсанів,потім каби,фламінги .
показати весь коментар
20.10.2025 19:18 Відповісти
Зустріч заради зустрічі а не результата
показати весь коментар
20.10.2025 19:08 Відповісти
Коаліція "пів шостого" збереться в Лондоні 24 жовтня.
показати весь коментар
20.10.2025 19:09 Відповісти
👍краще не скажеш....
показати весь коментар
20.10.2025 19:16 Відповісти
"міжнародний лондонський збір "коаліція охочих" 2025 року! приїзд, чігоріна, стейніца, ласкера, алёхіна, х.р.капабланки - гарантовано. очікується участь самого зєлёнського!" (С)
показати весь коментар
20.10.2025 19:12 Відповісти
А можна замість Зеленського послати Порошенка?...
показати весь коментар
20.10.2025 19:17 Відповісти
Звісно ні,бо вкраде перемогу у потужного ЗЕ.Прийде на все готове .
показати весь коментар
20.10.2025 19:21 Відповісти
Та його "узеленські" вже сьомий рік "посилають" і все ніяк не можуть збити "збитого льотчика". Те, що вони хайпували, розкрадаючі бюджет і руйнуючі економіку, на тому, що лишилось від "бариги" (бо самі нічого не зробили) - то дрібниця, про яку і згадувати не варто! А те, що економіка, фінансова система, армія протримались так довго - то це лише "плюс" тій команді, яку зібрав Порох - заклали доволі велику міцність економіки!
Але "новиє ліца", своїм невіглаством і впертістю "дурня з ініціативою", таки змогли зруйнувати частину.

А "послати" все ж слід саме ЗЕ! При тому слідом за "руським воєнним кораблем" (в те ж місце і на ту ж глибину та разом з дєрьмаком, татарвором і рештою шмиго-умєрових агрохімій безумних), а Пороха відрядити на всі міжнародні зустрічі, що відбудуться у майбутньому
показати весь коментар
20.10.2025 19:30 Відповісти
Де фуршет, шукай там бубочку.
показати весь коментар
20.10.2025 19:26 Відповісти
Саміти єрмака-зеленського по країнах Світу, міру-мір, уже Українці бачили!!
показати весь коментар
20.10.2025 19:30 Відповісти
Думаю,що президенту потрібно обмежити "туристичні поїздки",бо користі від них мало,да і ніякий бюджет це не витримає
показати весь коментар
20.10.2025 19:37 Відповісти
А, безтолковий ішак що там забув? Там, де зявляється це чмо, там все іде шкереберть.
показати весь коментар
20.10.2025 20:59 Відповісти
 
 