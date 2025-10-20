"Коаліція охочих" збереться 24 жовтня у Лондоні, очікується участь Зеленського

Президент Франції Емманюель Макрон анонсував проведення наступної зустрічі лідерів у форматі "Коаліції охочих".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Під час пресконференції у Словенії Макрон сказав, що зустріч "Коаліції охочих" відбудеться у гібридному форматі в Лондоні у пʼятницю, 24 жовтня.

"Ми продовжуємо рухатися вперед разом з Україною, яка мужньо чинить опір. Не можна піддаватися жодній дезінформації, Україна продовжує чинити опір з великою хоробрістю", – додав французький президент.

За даними агентства Reuters, президент України Володимир Зеленський планує особисто бути присутнім на зустрічі в Лондоні.

