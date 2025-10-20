"Коаліція охочих" збереться 24 жовтня у Лондоні, очікується участь Зеленського
Президент Франції Емманюель Макрон анонсував проведення наступної зустрічі лідерів у форматі "Коаліції охочих".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Під час пресконференції у Словенії Макрон сказав, що зустріч "Коаліції охочих" відбудеться у гібридному форматі в Лондоні у пʼятницю, 24 жовтня.
"Ми продовжуємо рухатися вперед разом з Україною, яка мужньо чинить опір. Не можна піддаватися жодній дезінформації, Україна продовжує чинити опір з великою хоробрістю", – додав французький президент.
За даними агентства Reuters, президент України Володимир Зеленський планує особисто бути присутнім на зустрічі в Лондоні.
Я не знаю: хто кого покусав, але неадекватність/недолугість лідорів московії, України та США (ще є усілякі фіцо-орбанівці) моя нервова система вже не витримує...
Але "новиє ліца", своїм невіглаством і впертістю "дурня з ініціативою", таки змогли зруйнувати частину.
А "послати" все ж слід саме ЗЕ! При тому слідом за "руським воєнним кораблем" (в те ж місце і на ту ж глибину та разом з дєрьмаком, татарвором і рештою шмиго-умєрових агрохімій безумних), а Пороха відрядити на всі міжнародні зустрічі, що відбудуться у майбутньому