РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8954 посетителя онлайн
Новости Гарантии безопасности для Украины
174 5

"Коалиция желающих" должна как можно скорее финализировать гарантии безопасности для Украины, - Зеленский

Зеленский о гарантиях безопасности

Гарантии безопасности для Украины являются важным элементом в окончании войны России против нашей страны, поэтому "Коалиция желающих" должна как можно быстрее их финализировать.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в среду в Швеции.

"Очень важная встреча будет у нас в Британии. Но, безусловно, некоторые партнеры будут офлайн, много партнеров будет онлайн. Наша "Коалиция желающих", она должна финализировать, как можно скорее, гарантии безопасности для Украины", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что эти гарантии являются важным элементом в окончании войны России против Украины.

Также читайте: Украина готовит новое соглашение с европейскими партнерами для усиления оборонных возможностей, - Зеленский

Зеленский отметил, что мало только закончить российскую агрессию и остановить Путина, необходимо исключить в любом формате повторение агрессии России, и именно для этого Украине нужны гарантии безопасности.

"Мы говорили об этом два часа с президентом Соединенных Штатов Америки. Относительно тех или иных шагов", - отметил президент.

Также читайте: Зеленский поручил дипломатам готовить в ближайшее время встречу "Коалиции желающих"

Напомним, ранее сообщалось, что гарантии безопасности, которые Европа может предоставить Украине, уже готовы на бумаге. Украине также нужны гарантии безопасности от США, поскольку только Вашингтон может говорить сейчас с Россией.

Президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал проведение следующей встречи лидеров в формате "Коалиции желающих" 24 октября в Лондоне.

Автор: 

Зеленский Владимир (22348) гарантии безопасности (307) Коалиция желающих (64)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
якось ти вже втомив вже за сьогодні. йди нюхни та відключись
показать весь комментарий
22.10.2025 17:36 Ответить
Ти забираєш МІН ДІЧ з потоків на виготовлення зброї, забираєш його з партнерами оплачених каналів ТБ Єрмакомарафету та каналу РАДА- й буде тобі благо від допомоги друзів України.
показать весь комментарий
22.10.2025 17:36 Ответить
У жовтні 2025 року Україна й Данія підписали меморандум про спільне виробництво дронів/оборонних технологій, що дозволяє українським компаніям розгортати виробничі потужності в Данії та отримувати доступ до європейського фінансування й логістики.

Окремо є публічні повідомлення, що датська сторона погодилася прийняти виробництво компонентів/паливних ліній для проєкту «Flamingo» (Fire Point) - зокрема завод з виготовлення твердого палива, який планується розмістити в Данії. Це описували DefenseNews та інші ЗМІ.

У медіа також з'являлися матеріали про перевірки (NABU) щодо Fire Point і згадки про можливі зв'язки з бізнесменом Тимуром / Тимуром (Mindich) - але це поки що предмет журналістських розслідувань і заяв, а не вироків; такі зв'язки розслідуються і спростовуються сторонами. Тобто: заяви про «Міндича» в контексті Fire Point - є, але це тема розслідування, а не встановлений факт про офіційний контракт між «фірмою Міндича» і Данією.
показать весь комментарий
22.10.2025 17:56 Ответить
Балачки
показать весь комментарий
22.10.2025 17:36 Ответить
Тут скоріше Вова тебе "зафіналять" чим ця "коаліція охочих" до чогось домовиться.
показать весь комментарий
22.10.2025 17:51 Ответить
 
 