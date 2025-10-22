"Коалиция желающих" должна как можно скорее финализировать гарантии безопасности для Украины, - Зеленский
Гарантии безопасности для Украины являются важным элементом в окончании войны России против нашей страны, поэтому "Коалиция желающих" должна как можно быстрее их финализировать.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в среду в Швеции.
"Очень важная встреча будет у нас в Британии. Но, безусловно, некоторые партнеры будут офлайн, много партнеров будет онлайн. Наша "Коалиция желающих", она должна финализировать, как можно скорее, гарантии безопасности для Украины", - сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что эти гарантии являются важным элементом в окончании войны России против Украины.
Зеленский отметил, что мало только закончить российскую агрессию и остановить Путина, необходимо исключить в любом формате повторение агрессии России, и именно для этого Украине нужны гарантии безопасности.
"Мы говорили об этом два часа с президентом Соединенных Штатов Америки. Относительно тех или иных шагов", - отметил президент.
Напомним, ранее сообщалось, что гарантии безопасности, которые Европа может предоставить Украине, уже готовы на бумаге. Украине также нужны гарантии безопасности от США, поскольку только Вашингтон может говорить сейчас с Россией.
Президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал проведение следующей встречи лидеров в формате "Коалиции желающих" 24 октября в Лондоне.
