Украина готовит новое соглашение с европейскими партнерами для усиления оборонных возможностей, - Зеленский

Украина заключит с европейскими партнерами новое оборонное соглашение, которое станет частью гарантий безопасности.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Уже финализировали подготовку к встречам с европейскими партнерами - важные мероприятия дальше на неделе. Первое - будет хорошее и во многом абсолютно новое соглашение по нашим оборонным возможностям", - рассказал глава государства.

Соглашение станет частью гарантий безопасности

Он рассказал, что соглашение будут реализовывать фактически как часть гарантий безопасности.

"Соглашение, которое мы будем реализовывать фактически как часть гарантий безопасности для нашего государства, для всех наших людей долгосрочно", - сказал президент.

В то же время Зеленский добавил, что раскрывать детали этого соглашения пока рано.

