РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8721 посетитель онлайн
Новости Гарантии безопасности для Украины
322 22

Украина готовит новое соглашение с европейскими партнерами для усиления оборонных возможностей, - Зеленский

Зеленский об ударах по российским НПЗ

Украина заключит с европейскими партнерами новое оборонное соглашение, которое станет частью гарантий безопасности.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Уже финализировали подготовку к встречам с европейскими партнерами - важные мероприятия дальше на неделе. Первое - будет хорошее и во многом абсолютно новое соглашение по нашим оборонным возможностям", - рассказал глава государства.

Читайте также: Европейские гарантии безопасности готовы на бумаге, нужны гарантии от США, - Зеленский

Соглашение станет частью гарантий безопасности

Он рассказал, что соглашение будут реализовывать фактически как часть гарантий безопасности.

"Соглашение, которое мы будем реализовывать фактически как часть гарантий безопасности для нашего государства, для всех наших людей долгосрочно", - сказал президент.

В то же время Зеленский добавил, что раскрывать детали этого соглашения пока рано.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

Европа (2102) Зеленский Владимир (22341) оборона (5305) соглашение (1374) гарантии безопасности (306)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Мохнорилий шмель весь в трудах, весь в заботах. Сто пятьсот угод та коаліцій, ракет як не було, так і нема. Залишається весело ржать на запитання про Томагавкі. Це так смішно, мама дорогая. Я поxуіст, каже Зелька про ракети, ну тоєсть реаліст.
показать весь комментарий
21.10.2025 19:47 Ответить
+3
А 28 вже існуючих угод що там, як поживають?
показать весь комментарий
21.10.2025 19:47 Ответить
+2
хто ще вірить цььому пісюаністу?
показать весь комментарий
21.10.2025 19:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мохнорилий шмель весь в трудах, весь в заботах. Сто пятьсот угод та коаліцій, ракет як не було, так і нема. Залишається весело ржать на запитання про Томагавкі. Це так смішно, мама дорогая. Я поxуіст, каже Зелька про ракети, ну тоєсть реаліст.
показать весь комментарий
21.10.2025 19:47 Ответить
А 28 вже існуючих угод що там, як поживають?
показать весь комментарий
21.10.2025 19:47 Ответить
Мертві...
Від слова "зовсім"
Піар не проконав!!!
показать весь комментарий
21.10.2025 19:49 Ответить
На цей раз то всьо сурйозно буде?
показать весь комментарий
21.10.2025 19:51 Ответить
Завдяки цим угодам в України є снаряди , бойова техніка і кошти для спротиву кацарській агресії
показать весь комментарий
21.10.2025 19:52 Ответить
а чому він не в Європу поїхав? А десь на інший континент???
показать весь комментарий
21.10.2025 19:55 Ответить
Ти хоч сам віриш в хню яку пишеш?
показать весь комментарий
21.10.2025 20:03 Ответить
хто ще вірить цььому пісюаністу?
показать весь комментарий
21.10.2025 19:47 Ответить
"пісюаністу" пишеться із двома "С"
піССюаністу, як "профеССор"
показать весь комментарий
21.10.2025 19:51 Ответить
можна навіть два "Ф" добавити! "ПроФФеССор" юридичних прав...
показать весь комментарий
21.10.2025 19:54 Ответить
проФФесор. чіста па данбасько- янукоовічському
показать весь комментарий
21.10.2025 19:55 Ответить
смішно спостерігати за тим, як "зезрадник "заганяє українському народові чергового 3,14здунця , котрий вже добре знає ,що він в черговий раз бреше,як брехав всі попередні рази
показать весь комментарий
21.10.2025 19:50 Ответить
"МуТрий нарІТ" вже почав щось відчувати,на кшалт "важливі дії,а не гасла!", але досі не вірить що першопричина прой#бів саме зєленський,а не єрмак чи оточеня.
показать весь комментарий
21.10.2025 20:06 Ответить
Тягне час як може, поки міндічі виводять решту грошей
показать весь комментарий
21.10.2025 19:51 Ответить
Купа самітів, купи угод, 100500 договорів та планів перемоги... Фронти валяться, економіка в дупі, допомога розкрадається, країна летить у прірву, і вихлоп - потужно-незламна брехня кожен раз, як цей недієздатний клоп рота розкриє.
показать весь комментарий
21.10.2025 19:52 Ответить
А ті, майже 30 "безпекових угод" куди поділися?
показать весь комментарий
21.10.2025 19:52 Ответить
Хто давнє поминає, той щастя не має

ну, чого ви?
все вірно!
зима йде.
підари будуть істерично бомбити наші міста.
то, що накажете? сидіти в бункері?
краща ж кататися по європі та сша.
булонський ліс, манхатен....
показать весь комментарий
21.10.2025 19:54 Ответить
Всєм баяцца!!! 100500 безпекова угода від клована!!!...А як же оте все що було придумано рік тому? Та й х#й на те все. "Пам'ять як у рибки гупі"..- ось на чому тримається ОП.
показать весь комментарий
21.10.2025 19:55 Ответить
вован -угоднік. нове поганяло піськограя
показать весь комментарий
21.10.2025 19:59 Ответить
Анонсатор зєлений! Коли праця буде?!
Діл нема - одні анонаси!
показать весь комментарий
21.10.2025 20:01 Ответить
Готують угоду? Ой, Зєля, Зєля... Вони прекрасно знають, що замість робити зброю і готуватися до війни, ти влаштував Велике, кур-р-рва, Будівництво...
показать весь комментарий
21.10.2025 20:02 Ответить
Вдаримо угодою по угодах!
показать весь комментарий
21.10.2025 20:02 Ответить
 
 