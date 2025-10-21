УКР
Новини Гарантії безпеки для України
753 30

Україна готує нову угоду з європейськими партнерами для посилення оборонних спроможностей, - Зеленський

Зеленський про удари по російських НПЗ

Україна укладе з європейськими партнерами нову оборонну угоду, яка стане частиною гарантій безпеки.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Уже фіналізували підготовку до зустрічей із європейськими партнерами – важливі заходи далі по тижню. Перше – буде хороша й багато в чому абсолютно нова угода щодо наших оборонних спроможностей", - розповів глава держави.

Читайте також: Європейські гарантії безпеки готові на папері, потрібні гарантії від США, - Зеленський

Угода стане частиною гарантій безпеки 

Він розповів, що угоду реалізовуватимуть фактично як частину гарантій безпеки.

"Угода, яку ми будемо реалізовувати фактично як частину гарантій безпеки для нашої держави, для всіх наших людей довгостроково", - сказав президент.

Водночас Зеленський додав, що розкривати деталі цієї угоди наразі зарано.

Топ коментарі
+11
Купа самітів, купи угод, 100500 договорів та планів перемоги... Фронти валяться, економіка в дупі, допомога розкрадається, країна летить у прірву, і вихлоп - потужно-незламна брехня кожен раз, як цей недієздатний клоп рота розкриє.
21.10.2025 19:52 Відповісти
+10
Мохнорилий шмель весь в трудах, весь в заботах. Сто пятьсот угод та коаліцій, ракет як не було, так і нема. Залишається весело ржать на запитання про Томагавкі. Це так смішно, мама дорогая. Я поxуіст, каже Зелька про ракети, ну тоєсть реаліст.
21.10.2025 19:47 Відповісти
+10
А 28 вже існуючих угод що там, як поживають?
21.10.2025 19:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мохнорилий шмель весь в трудах, весь в заботах. Сто пятьсот угод та коаліцій, ракет як не було, так і нема. Залишається весело ржать на запитання про Томагавкі. Це так смішно, мама дорогая. Я поxуіст, каже Зелька про ракети, ну тоєсть реаліст.
21.10.2025 19:47 Відповісти
А 28 вже існуючих угод що там, як поживають?
21.10.2025 19:47 Відповісти
Мертві...
Від слова "зовсім"
Піар не проконав!!!
21.10.2025 19:49 Відповісти
На цей раз то всьо сурйозно буде?
21.10.2025 19:51 Відповісти
Сміятися буде з серйозним виразом обличчя.
21.10.2025 21:00 Відповісти
Завдяки цим угодам в України є снаряди , бойова техніка і кошти для спротиву кацарській агресії
21.10.2025 19:52 Відповісти
а чому він не в Європу поїхав? А десь на інший континент???
21.10.2025 19:55 Відповісти
Куди б він не поїхав ти все одно про "зраду !" писати будеш
21.10.2025 21:01 Відповісти
транжирить кошти державні разом із "стюардесою"...
21.10.2025 21:30 Відповісти
Ти хоч сам віриш в хню яку пишеш?
21.10.2025 20:03 Відповісти
Не смішить людей.
21.10.2025 20:19 Відповісти
хто ще вірить цььому пісюаністу?
21.10.2025 19:47 Відповісти
"пісюаністу" пишеться із двома "С"
піССюаністу, як "профеССор"
21.10.2025 19:51 Відповісти
можна навіть два "Ф" добавити! "ПроФФеССор" юридичних прав...
21.10.2025 19:54 Відповісти
проФФесор. чіста па данбасько- янукоовічському
21.10.2025 19:55 Відповісти
І з даома пі.
21.10.2025 21:02 Відповісти
смішно спостерігати за тим, як "зезрадник "заганяє українському народові чергового 3,14здунця , котрий вже добре знає ,що він в черговий раз бреше,як брехав всі попередні рази
21.10.2025 19:50 Відповісти
"МуТрий нарІТ" вже почав щось відчувати,на кшалт "важливі дії,а не гасла!", але досі не вірить що першопричина прой#бів саме зєленський,а не єрмак чи оточеня.
21.10.2025 20:06 Відповісти
Тягне час як може, поки міндічі виводять решту грошей
21.10.2025 19:51 Відповісти
Купа самітів, купи угод, 100500 договорів та планів перемоги... Фронти валяться, економіка в дупі, допомога розкрадається, країна летить у прірву, і вихлоп - потужно-незламна брехня кожен раз, як цей недієздатний клоп рота розкриє.
21.10.2025 19:52 Відповісти
А ті, майже 30 "безпекових угод" куди поділися?
21.10.2025 19:52 Відповісти
Хто давнє поминає, той щастя не має

ну, чого ви?
все вірно!
зима йде.
підари будуть істерично бомбити наші міста.
то, що накажете? сидіти в бункері?
краща ж кататися по європі та сша.
булонський ліс, манхатен....
21.10.2025 19:54 Відповісти
Всєм баяцца!!! 100500 безпекова угода від клована!!!...А як же оте все що було придумано рік тому? Та й х#й на те все. "Пам'ять як у рибки гупі"..- ось на чому тримається ОП.
21.10.2025 19:55 Відповісти
вован -угоднік. нове поганяло піськограя
21.10.2025 19:59 Відповісти
Анонсатор зєлений! Коли праця буде?!
Діл нема - одні анонаси!
21.10.2025 20:01 Відповісти
Готують угоду? Ой, Зєля, Зєля... Вони прекрасно знають, що замість робити зброю і готуватися до війни, ти влаштував Велике, кур-р-рва, Будівництво...
21.10.2025 20:02 Відповісти
Вдаримо угодою по угодах!
21.10.2025 20:02 Відповісти
а как же 100500 безпекових потужних угод?
21.10.2025 20:08 Відповісти
Ішак вже стільки всього "наготував", що вистачить на кілька поколінь. Геть мудака обкуреного!
21.10.2025 20:31 Відповісти
А крім макулатури будуть реальні посилення у виглядів ракет зброї і тп?
21.10.2025 21:27 Відповісти
 
 