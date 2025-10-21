Україна готує нову угоду з європейськими партнерами для посилення оборонних спроможностей, - Зеленський
Україна укладе з європейськими партнерами нову оборонну угоду, яка стане частиною гарантій безпеки.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Уже фіналізували підготовку до зустрічей із європейськими партнерами – важливі заходи далі по тижню. Перше – буде хороша й багато в чому абсолютно нова угода щодо наших оборонних спроможностей", - розповів глава держави.
Угода стане частиною гарантій безпеки
Він розповів, що угоду реалізовуватимуть фактично як частину гарантій безпеки.
"Угода, яку ми будемо реалізовувати фактично як частину гарантій безпеки для нашої держави, для всіх наших людей довгостроково", - сказав президент.
Водночас Зеленський додав, що розкривати деталі цієї угоди наразі зарано.
