"Коаліція охочих" має якнайшвидше фіналізувати гарантії безпеки для України, - Зеленський

Зеленський про гарантії безпеки

Гарантії безпеки для України є важливим елементом у закінченні війни Росії проти нашої країни, тому "Коаліція охочих" має якнайшвидше їх фіналізувати.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції у середу у Швеції.

"Дуже важлива зустріч буде у нас в Британії. Але, безумовно, деякі партнери будуть офлайн, багато партнерів буде онлайн. Наша "Коаліція охочих", вона повинна фіналізувати, як можна швидше, гарантії безпеки для України", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що ці гарантії є важливим елементом у закінченні війни Росії проти України.

Також читайте: Україна готує нову угоду з європейськими партнерами для посилення оборонних спроможностей, - Зеленський

Зеленський зауважив, що мало лише закінчити російську агресію та зупинити Путіна, необхідно унеможливити у будь-якому форматі повторення агресії Росії, і саме для цього Україні потрібні гарантії безпеки.

"Ми говорили про це дві години з президентом Сполучених Штатів Америки. Щодо тих чи інших кроків", - зазначив президент.

Також читайте: Зеленський доручив дипломатам готувати найближчим часом зустріч "Коаліції охочих"

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що гарантії безпеки, які Європа може надати Україні, вже готові на папері. Україні також потрібні гарантії безпеки від США, оскільки лише Вашингтон може говорити зараз з Росією.

Президент Франції Емманюель Макрон анонсував проведення наступної зустрічі лідерів у форматі "Коаліції охочих" 24 жовтня у Лондоні.

Зеленський Володимир (25911) гарантії безпеки (311) Коаліція охочих (65)
