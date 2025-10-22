"Коаліція охочих" має якнайшвидше фіналізувати гарантії безпеки для України, - Зеленський
Гарантії безпеки для України є важливим елементом у закінченні війни Росії проти нашої країни, тому "Коаліція охочих" має якнайшвидше їх фіналізувати.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції у середу у Швеції.
"Дуже важлива зустріч буде у нас в Британії. Але, безумовно, деякі партнери будуть офлайн, багато партнерів буде онлайн. Наша "Коаліція охочих", вона повинна фіналізувати, як можна швидше, гарантії безпеки для України", - сказав Зеленський.
Він наголосив, що ці гарантії є важливим елементом у закінченні війни Росії проти України.
Зеленський зауважив, що мало лише закінчити російську агресію та зупинити Путіна, необхідно унеможливити у будь-якому форматі повторення агресії Росії, і саме для цього Україні потрібні гарантії безпеки.
"Ми говорили про це дві години з президентом Сполучених Штатів Америки. Щодо тих чи інших кроків", - зазначив президент.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що гарантії безпеки, які Європа може надати Україні, вже готові на папері. Україні також потрібні гарантії безпеки від США, оскільки лише Вашингтон може говорити зараз з Росією.
Президент Франції Емманюель Макрон анонсував проведення наступної зустрічі лідерів у форматі "Коаліції охочих" 24 жовтня у Лондоні.
