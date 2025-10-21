РУС
Новости Территориальные уступки
Переговоры о территории Украины должны проводиться исключительно Зеленским, - Макрон

Макрон прокомментировал переговоры о территориях Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что любые переговоры о территории Украины должны проводиться исключительно президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Журналисты попросили лидера Франции прокомментировать запланированную встречу президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

Что сказал Макрон?

Никто другой этого не может сделать. Поэтому именно Украина должна решать сама за себя и за свою территорию, - отметил он.

Читайте: Уиткофф действительно говорил об отказе от Донетчины. США неправильно трактуют сигналы РФ относительно территорий, - Зеленский

Территориальные уступки

Во время встречи украинской и американской делегаций в Вашингтоне спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф давил на украинских чиновников о передаче Донетчины под контроль РФ.

По словам чиновников, Уиткофф давил на украинскую делегацию о передаче Донецкой области под контроль РФ, аргументируя это тем, что регион является "преимущественно русскоязычным".

Издание The Washington Post сообщило о том, что российский диктатор Владимир Путин во время разговора с президентом США Дональдом Трампом потребовал, чтобы Украина отказалась от Донецкой области. В обмен на полный контроль над Донецкой областью он якобы готов отдать оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей.

Владимир Зеленский подчеркнул, что в случае, когда Украина согласится на плохое территориальное решение, остальные вопросы по окончанию войны попытаются решить уже без Киева.

Также читайте: Трамп об уступках Украины территориями ради мира с РФ: "Никогда не знаешь"

территориальная целостность (293) Трамп Дональд (6907) Макрон Эмманюэль (1469)
Топ комментарии
+3
Он уже их провёл в Омане. Макрон, проснись !!!
21.10.2025 14:27 Ответить
+3
Маячня, громадянин Зеленський не є президентом України і не має права проводити жодних переговорів щодо українських територій.
21.10.2025 14:29 Ответить
+3
у нас Конституція на павзі, тому переговори може проводити хто завгодно - результат переговорів буде лише один. Тим більше, що Зеленський собі заборонив проводити переговори з РФ
21.10.2025 14:29 Ответить
Правила форума Совет форумчан
Он уже их провёл в Омане. Макрон, проснись !!!
21.10.2025 14:27 Ответить
Маячня, громадянин Зеленський не є президентом України і не має права проводити жодних переговорів щодо українських територій.
21.10.2025 14:29 Ответить
https://smotrim.ru/article/4275902 Це тобі ***** сказав?
21.10.2025 14:37 Ответить
у нас Конституція на павзі, тому переговори може проводити хто завгодно - результат переговорів буде лише один. Тим більше, що Зеленський собі заборонив проводити переговори з РФ
21.10.2025 14:29 Ответить
"у вас" , в Великобританії , конституція на паузі ? Співчуваю ... ))
21.10.2025 14:36 Ответить
собі поспівчувай, клоун
21.10.2025 14:47 Ответить
Макарон.😜
21.10.2025 14:31 Ответить
переговори щодо території України мають проводитися ...Джерело: https://censor.net/ua/n3580841
- уважно прочитали ?
Насправді жодних переговорів , по території України , не можуть взагалі проводитись !
Схоже - ***** ВЖЕ виграє тим фактом , що розмов про повне звільнення иериторії України ніхто вже не веде !
21.10.2025 14:33 Ответить
ПНХ. Ні території України ні кордони України не можуть обговорюватись ніким.
21.10.2025 14:33 Ответить
А навіщо ту прокладку використовувати якщо й так він в лондон за вказівками їздить. Можна напрямк путін і король британії.
21.10.2025 14:34 Ответить
За якими вказівками?Що ти мелеш?Хто може єрмаку щось вказувати?
21.10.2025 14:39 Ответить
Той, хто гарантує йому спокійне безбідне життя без кримінального переслідування за награбоване після виконання всіх вказівок.
21.10.2025 14:41 Ответить
Це може гарантувати хіба що рашка
21.10.2025 14:46 Ответить
Якщо вас дійсно це цікавить то пошукайте в інтернеті про клани які керують фінансовим життям європи і світу. Це всього декілька сімей. Наприклад в венеції найбільші платники податків в казну міста не змінюються вже 400 років. Я образно написав про короля. Насправді це фінансово аристократична еліта європи-британія данія норвегія це аристократична еліта а про фінансову самі шукайте. Зеля повністю на них працює. Вони йому гарантували спокійне майбутнє і дозволяють грабувати Україну.От і все. Це ж на поверхні все і ніхто нічого не особливо не приховує.
21.10.2025 15:05 Ответить
Краще вже макрон нехай перемовини веде
21.10.2025 14:36 Ответить
Воно, може всіх неприємно здивувати...
21.10.2025 14:37 Ответить
Переговори щодо території України мають проводитися новообраним урядом Національного Спасіння.
21.10.2025 14:37 Ответить
Єрмак не віддасть владу
21.10.2025 14:41 Ответить
Владу , під час війни , віддають лише під гарантії особистої недоторканності
21.10.2025 14:43 Ответить
Він відчув смак влади і грошей,він не віддасть їх нікому.
21.10.2025 14:45 Ответить
Згідно Конституції України - ніхто ніяких переговорів щодо територіальної цілісності Українських земель - немає права проводити.
21.10.2025 14:41 Ответить
Віддасть Зєля території і питать ні в кого не буде. Демократія закінчилась в 2019 році
21.10.2025 14:41 Ответить
Так,на жаль
21.10.2025 14:42 Ответить
Никаких переговоров о территории Украины не должно быть. Тут нечего обсуждать. Весь этот бубнёж про "заморозить-разморозить" и "повернемо дипломатичним шляхом" - полная херня. Наркоз перед ампутацией.
21.10.2025 14:43 Ответить
Никаких переговоров о территории Украины априори быть не может и никто эти переговоры вести не будет, народ Украины не позволит.
21.10.2025 14:43 Ответить
Взагалі то в нас парламентсько - президентська республіка, а не монархія .І зеленський має право тільки поговорити про українські території зі своєю скумбрією , і вчинятиме злочин якщо вестиме офіційні перемовини про зміну кордонів України
21.10.2025 14:47 Ответить
"в Україні кожен собі президент"-

Інавгураційна промова:

Вираз був використаний у контексті інавгураційної промови Володимира Зеленського, де він наголосив на тому, що кожен громадянин має свою роль у житті країни, а не лише політичні лідери.
21.10.2025 15:18 Ответить
Думка Трампа про безтермінового залишилася.
Диктатор без виборів, Зеленський повинен діяти швидко, інакше у нього не залишиться країни. Тим часом ми успішно ведемо переговори про припинення війни з Росією, що, як усі визнають, можуть зробити лише «ТРАМП» та адміністрація Трампа. Байден ніколи не намагався, Європа не змогла принести мир, а Зеленський, ймовірно, хоче продовжувати цей «підливний потяг». Я люблю Україну, але Зеленський виконав жахливу роботу, його країна зруйнована, і МІЛЬЙОНИ загинули без потреби - і так продовжується… https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/114031332924234939
21.10.2025 15:21 Ответить
 
 