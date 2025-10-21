Переговоры о территории Украины должны проводиться исключительно Зеленским, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что любые переговоры о территории Украины должны проводиться исключительно президентом Владимиром Зеленским.

Журналисты попросили лидера Франции прокомментировать запланированную встречу президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

Что сказал Макрон?

Никто другой этого не может сделать. Поэтому именно Украина должна решать сама за себя и за свою территорию, - отметил он.

Территориальные уступки

Во время встречи украинской и американской делегаций в Вашингтоне спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф давил на украинских чиновников о передаче Донетчины под контроль РФ.

По словам чиновников, Уиткофф давил на украинскую делегацию о передаче Донецкой области под контроль РФ, аргументируя это тем, что регион является "преимущественно русскоязычным".

Издание The Washington Post сообщило о том, что российский диктатор Владимир Путин во время разговора с президентом США Дональдом Трампом потребовал, чтобы Украина отказалась от Донецкой области. В обмен на полный контроль над Донецкой областью он якобы готов отдать оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей.

Владимир Зеленский подчеркнул, что в случае, когда Украина согласится на плохое территориальное решение, остальные вопросы по окончанию войны попытаются решить уже без Киева.

