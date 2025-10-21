Переговоры о территории Украины должны проводиться исключительно Зеленским, - Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что любые переговоры о территории Украины должны проводиться исключительно президентом Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.
Журналисты попросили лидера Франции прокомментировать запланированную встречу президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.
Что сказал Макрон?
Никто другой этого не может сделать. Поэтому именно Украина должна решать сама за себя и за свою территорию, - отметил он.
Территориальные уступки
Во время встречи украинской и американской делегаций в Вашингтоне спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф давил на украинских чиновников о передаче Донетчины под контроль РФ.
По словам чиновников, Уиткофф давил на украинскую делегацию о передаче Донецкой области под контроль РФ, аргументируя это тем, что регион является "преимущественно русскоязычным".
Издание The Washington Post сообщило о том, что российский диктатор Владимир Путин во время разговора с президентом США Дональдом Трампом потребовал, чтобы Украина отказалась от Донецкой области. В обмен на полный контроль над Донецкой областью он якобы готов отдать оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей.
Владимир Зеленский подчеркнул, что в случае, когда Украина согласится на плохое территориальное решение, остальные вопросы по окончанию войны попытаются решить уже без Киева.
- уважно прочитали ?
Насправді жодних переговорів , по території України , не можуть взагалі проводитись !
Схоже - ***** ВЖЕ виграє тим фактом , що розмов про повне звільнення иериторії України ніхто вже не веде !
Інавгураційна промова:
Вираз був використаний у контексті інавгураційної промови Володимира Зеленського, де він наголосив на тому, що кожен громадянин має свою роль у житті країни, а не лише політичні лідери.
Диктатор без виборів, Зеленський повинен діяти швидко, інакше у нього не залишиться країни. Тим часом ми успішно ведемо переговори про припинення війни з Росією, що, як усі визнають, можуть зробити лише «ТРАМП» та адміністрація Трампа. Байден ніколи не намагався, Європа не змогла принести мир, а Зеленський, ймовірно, хоче продовжувати цей «підливний потяг». Я люблю Україну, але Зеленський виконав жахливу роботу, його країна зруйнована, і МІЛЬЙОНИ загинули без потреби - і так продовжується… https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/114031332924234939