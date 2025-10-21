Переговори щодо території України мають проводитися виключно Зеленським, - Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що будь-які переговори щодо території України мають проводитися виключно президентом Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
Журналісти попросили лідера Франції прокоментувати заплановану зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.
Що сказав Макрон?
Ніхто інший цього не може зробити. Тому саме Україна має вирішувати сама за себе і за свою територію, - зазначив він.
Територіальні поступки
Під час зустрічі української та американської делегацій у Вашингтоні спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф тиснув на українських посадовців щодо передачі Донеччини під контроль РФ.
За словами посадовців, Віткофф тиснув на українську делегацію щодо передачі Донецької області під контроль РФ, аргументуючи це тим, що регіон є "переважно російськомовним".
Видання The Washington Post повідомило про те, що російський диктатор Володимир Путін під час розмови з президентом США Дональдом Трампом зажадав, щоб Україна відмовилася від Донецької області. В обмін на повний контроль над Донеччиною він нібито готовий віддати окуповані території Запорізької та Херсонської областей.
Володимир Зеленський наголосив, що у разі, коли Україна погодиться на погане територіальне рішення, решту питань щодо закінчення війни спробують вирішити вже без Києва.
- уважно прочитали ?
Насправді жодних переговорів , по території України , не можуть взагалі проводитись !
Схоже - ***** ВЖЕ виграє тим фактом , що розмов про повне звільнення иериторії України ніхто вже не веде !
Інавгураційна промова:
Вираз був використаний у контексті інавгураційної промови Володимира Зеленського, де він наголосив на тому, що кожен громадянин має свою роль у житті країни, а не лише політичні лідери.
Диктатор без виборів, Зеленський повинен діяти швидко, інакше у нього не залишиться країни. Тим часом ми успішно ведемо переговори про припинення війни з Росією, що, як усі визнають, можуть зробити лише «ТРАМП» та адміністрація Трампа. Байден ніколи не намагався, Європа не змогла принести мир, а Зеленський, ймовірно, хоче продовжувати цей «підливний потяг». Я люблю Україну, але Зеленський виконав жахливу роботу, його країна зруйнована, і МІЛЬЙОНИ загинули без потреби - і так продовжується… https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/114031332924234939