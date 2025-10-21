УКР
Новини
Переговори щодо території України мають проводитися виключно Зеленським, - Макрон

Макрон прокоментував переговори про території України

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що будь-які переговори щодо території України мають проводитися виключно президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Журналісти попросили лідера Франції прокоментувати заплановану зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.

Що сказав Макрон?

Ніхто інший цього не може зробити. Тому саме Україна має вирішувати сама за себе і за свою територію, - зазначив він.

Читайте: Віткофф дійсно говорив про відмову від Донеччини. США неправильно трактують сигнали РФ щодо територій, - Зеленський

Територіальні поступки

Під час зустрічі української та американської делегацій у Вашингтоні спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф тиснув на українських посадовців щодо передачі Донеччини під контроль РФ.

За словами посадовців, Віткофф тиснув на українську делегацію щодо передачі Донецької області під контроль РФ, аргументуючи це тим, що регіон є "переважно російськомовним".

Видання The Washington Post повідомило про те, що російський диктатор Володимир Путін під час розмови з президентом США Дональдом Трампом зажадав, щоб Україна відмовилася від Донецької області. В обмін на повний контроль над Донеччиною він нібито готовий віддати окуповані території Запорізької та Херсонської областей.

Володимир Зеленський наголосив, що у разі, коли Україна погодиться на погане територіальне рішення, решту питань щодо закінчення війни спробують вирішити вже без Києва.

Також читайте: Трамп про поступки України територіями заради миру з РФ: "Ніколи не знаєш"

територіальна цілісність (236) Трамп Дональд (7463) Макрон Емманюель (1627)
+5
ПНХ. Ні території України ні кордони України не можуть обговорюватись ніким.
21.10.2025 14:33 Відповісти
+4
Он уже их провёл в Омане. Макрон, проснись !!!
21.10.2025 14:27 Відповісти
+3
Маячня, громадянин Зеленський не є президентом України і не має права проводити жодних переговорів щодо українських територій.
21.10.2025 14:29 Відповісти
https://smotrim.ru/article/4275902 Це тобі ***** сказав?
21.10.2025 14:37 Відповісти
у нас Конституція на павзі, тому переговори може проводити хто завгодно - результат переговорів буде лише один. Тим більше, що Зеленський собі заборонив проводити переговори з РФ
21.10.2025 14:29 Відповісти
"у вас" , в Великобританії , конституція на паузі ? Співчуваю ... ))
21.10.2025 14:36 Відповісти
собі поспівчувай, клоун
21.10.2025 14:47 Відповісти
Кацап, що там в тебе на павзі? моСх??)
показати весь коментар
Макарон.😜
21.10.2025 14:31 Відповісти
переговори щодо території України мають проводитися
- уважно прочитали ?
Насправді жодних переговорів , по території України , не можуть взагалі проводитись !
Схоже - ***** ВЖЕ виграє тим фактом , що розмов про повне звільнення иериторії України ніхто вже не веде !
21.10.2025 14:33 Відповісти
А навіщо ту прокладку використовувати якщо й так він в лондон за вказівками їздить. Можна напрямк путін і король британії.
21.10.2025 14:34 Відповісти
За якими вказівками?Що ти мелеш?Хто може єрмаку щось вказувати?
21.10.2025 14:39 Відповісти
Той, хто гарантує йому спокійне безбідне життя без кримінального переслідування за награбоване після виконання всіх вказівок.
21.10.2025 14:41 Відповісти
Це може гарантувати хіба що рашка
21.10.2025 14:46 Відповісти
Якщо вас дійсно це цікавить то пошукайте в інтернеті про клани які керують фінансовим життям європи і світу. Це всього декілька сімей. Наприклад в венеції найбільші платники податків в казну міста не змінюються вже 400 років. Я образно написав про короля. Насправді це фінансово аристократична еліта європи-британія данія норвегія це аристократична еліта а про фінансову самі шукайте. Зеля повністю на них працює. Вони йому гарантували спокійне майбутнє і дозволяють грабувати Україну.От і все. Це ж на поверхні все і ніхто нічого не особливо не приховує.
21.10.2025 15:05 Відповісти
Массони всі керують.І рептилоїди.Особливо керують виборами в Україні
21.10.2025 16:05 Відповісти
Масони не масони я не знаю. Але якщо в людей є всі гроші світу то вони інакше думають ніж ми з вами.Вони дуже глибоко в окультизмі особливо королівські сімї. Можливо завдання зелі принести в жертву мільйон українських чоловіків я не знаю що вони там думають. Але то очевидно що вони не хочуть щоб бійня припинялась.
21.10.2025 16:20 Відповісти
Краще вже макрон нехай перемовини веде
21.10.2025 14:36 Відповісти
Воно, може всіх неприємно здивувати...
21.10.2025 14:37 Відповісти
Переговори щодо території України мають проводитися новообраним урядом Національного Спасіння.
21.10.2025 14:37 Відповісти
Єрмак не віддасть владу
21.10.2025 14:41 Відповісти
Владу , під час війни , віддають лише під гарантії особистої недоторканності
21.10.2025 14:43 Відповісти
Він відчув смак влади і грошей,він не віддасть їх нікому.
21.10.2025 14:45 Відповісти
Ви за кого тримаєте цього дешевого продюсера? За кардинала Рішельє? Настане час, і його ніхто навіть не спитає.
21.10.2025 15:32 Відповісти
А у вас є час?
21.10.2025 16:04 Відповісти
Згідно Конституції України - ніхто ніяких переговорів щодо територіальної цілісності Українських земель - немає права проводити.
21.10.2025 14:41 Відповісти
Віддасть Зєля території і питать ні в кого не буде. Демократія закінчилась в 2019 році
21.10.2025 14:41 Відповісти
Так,на жаль
21.10.2025 14:42 Відповісти
Никаких переговоров о территории Украины не должно быть. Тут нечего обсуждать. Весь этот бубнёж про "заморозить-разморозить" и "повернемо дипломатичним шляхом" - полная херня. Наркоз перед ампутацией.
21.10.2025 14:43 Відповісти
Никаких переговоров о территории Украины априори быть не может и никто эти переговоры вести не будет, народ Украины не позволит.
21.10.2025 14:43 Відповісти
Взагалі то в нас парламентсько - президентська республіка, а не монархія .І зеленський має право тільки поговорити про українські території зі своєю скумбрією , і вчинятиме злочин якщо вестиме офіційні перемовини про зміну кордонів України
21.10.2025 14:47 Відповісти
"в Україні кожен собі президент"-

Інавгураційна промова:

Вираз був використаний у контексті інавгураційної промови Володимира Зеленського, де він наголосив на тому, що кожен громадянин має свою роль у житті країни, а не лише політичні лідери.
21.10.2025 15:18 Відповісти
Думка Трампа про безтермінового залишилася.
Диктатор без виборів, Зеленський повинен діяти швидко, інакше у нього не залишиться країни. Тим часом ми успішно ведемо переговори про припинення війни з Росією, що, як усі визнають, можуть зробити лише «ТРАМП» та адміністрація Трампа. Байден ніколи не намагався, Європа не змогла принести мир, а Зеленський, ймовірно, хоче продовжувати цей «підливний потяг». Я люблю Україну, але Зеленський виконав жахливу роботу, його країна зруйнована, і МІЛЬЙОНИ загинули без потреби - і так продовжується… https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/114031332924234939
21.10.2025 15:21 Відповісти
 
 