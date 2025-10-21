Переговори щодо території України мають проводитися виключно Зеленським, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що будь-які переговори щодо території України мають проводитися виключно президентом Володимиром Зеленським.

Журналісти попросили лідера Франції прокоментувати заплановану зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.

Що сказав Макрон?

Ніхто інший цього не може зробити. Тому саме Україна має вирішувати сама за себе і за свою територію, - зазначив він.

Територіальні поступки

Під час зустрічі української та американської делегацій у Вашингтоні спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф тиснув на українських посадовців щодо передачі Донеччини під контроль РФ.

За словами посадовців, Віткофф тиснув на українську делегацію щодо передачі Донецької області під контроль РФ, аргументуючи це тим, що регіон є "переважно російськомовним".

Видання The Washington Post повідомило про те, що російський диктатор Володимир Путін під час розмови з президентом США Дональдом Трампом зажадав, щоб Україна відмовилася від Донецької області. В обмін на повний контроль над Донеччиною він нібито готовий віддати окуповані території Запорізької та Херсонської областей.

Володимир Зеленський наголосив, що у разі, коли Україна погодиться на погане територіальне рішення, решту питань щодо закінчення війни спробують вирішити вже без Києва.

