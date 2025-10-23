Зеленский и Туск обсудили совместные оборонные проекты и инструмент SAFE

В рамках заседания Европейского совета президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский рассказал об усилении российских воздушных атак на украинские энергетические объекты и потребности в укреплении ПВО.

Темы обсуждения

"Украинское небо нуждается в дополнительной защите. От этого зависит и безопасность воздушного пространства всей Европы. Коснулись вопроса военной поддержки Украины. Наша страна заинтересована в инвестициях польских компаний в украинский ОПК", - подчеркнул президент.

Кроме того, стороны говорили об использовании кредитного механизма Евросоюза SAFE для реализации совместного производства в оборонно-промышленном секторе, которое будет одинаково выгодным всем его участникам.

