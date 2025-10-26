РУС
Новости Встреча Зеленского с Туском
3 185 68

Зеленский сказал мне, что Украина готова воевать еще два-три года, - Туск

Туск о войне в Украине

Украина готова продолжать воевать с Россией еще два-три года, но опасается, что война затянется на десятилетия.

Как передает Цензор.НЕТ, в интервью для британского Sunday Times премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что об этом ему сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Так, Туск отметил, что Киев обеспокоен тем, какие потери нанесет война его населению и экономике, если она продлится дольше, чем несколько лет.

Польский премьер подчеркнул, что не сомневается, что Украина выживет как независимое государство.

Также читайте: Туск: Никто не должен давить на Зеленского, требуя территориальных уступок

"Сейчас главный вопрос - сколько жертв мы увидим. Президент Зеленский сказал мне, что он надеется, что война не продлится десять лет, но Украина готова воевать еще два-три года", - заявил Туск.

Также читайте: Решение о замороженных активах РФ должны принять в декабре, - Туск

Что предшествовало

23 октября, в рамках заседания Европейского совета президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Стороны обсудили совместные оборонные проекты и инструмент SAFE.

Зеленский Владимир (22399) Туск Дональд (822) война в Украине (6655)
Топ комментарии
+24
А голобородько не проговорився, скільки часу він ще збирається паскудити українцям, займаючи пост Президента?
показать весь комментарий
26.10.2025 13:51 Ответить
+20
От ідіот.....
показать весь комментарий
26.10.2025 13:49 Ответить
+18
"Давайте тільки грошики, ми ще й кілька десятків років повоюєм." - додав Зеленський.
показать весь комментарий
26.10.2025 13:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
От ідіот.....
показать весь комментарий
26.10.2025 13:49 Ответить
Україна готова воювати ще 100 років, але потрібна мобілізація молоді та жінок, потрібно посилити спротив окупантам на фронті!
показать весь комментарий
26.10.2025 14:07 Ответить
В якій бригаді воюєш?
показать весь комментарий
26.10.2025 14:20 Ответить
"Перша війна Радянської Росії проти Української Народної Республіки (УНР) розпочалася у грудні 1917 року." і не припинялася ні на день.
показать весь комментарий
26.10.2025 14:37 Ответить
механізованій
показать весь комментарий
26.10.2025 14:51 Ответить
Ні , то просто надиванний фронтовик , він воює виключно дистанційно, як і в кацапії
показать весь комментарий
26.10.2025 14:55 Ответить
Хто буде народжувати українців протягом 100років.щоб вони не закінчились?
показать весь комментарий
26.10.2025 14:29 Ответить
пропонуєш капітуляцію?
показать весь комментарий
26.10.2025 14:36 Ответить
Капітуляція була ще в омані в 2020 році, але мабуть таким телепням що сси в очі все рівно божья роса .
показать весь комментарий
26.10.2025 14:56 Ответить
зачем нам рождаемость украинцев? Там уже зелёное еврейско-азерское кодло планирует сюда завести минимум 10 лямов эмигрантов, о чем прямым текстом через СМИ говорят
показать весь комментарий
26.10.2025 14:47 Ответить
Кого народжувати якщо не буде України? Народжувати рабів? Краще загинути в бою ніж бути рабом!
показать весь комментарий
26.10.2025 14:55 Ответить
Туск повне гівно!
показать весь комментарий
26.10.2025 13:50 Ответить
Туск, чи Найвеличніший потужник?
показать весь комментарий
26.10.2025 14:02 Ответить
А голобородько не проговорився, скільки часу він ще збирається паскудити українцям, займаючи пост Президента?
показать весь комментарий
26.10.2025 13:51 Ответить
Допоки не повісять на каштані.Враховуючи настрої бидла,цього не трапиться,а до старості йому ще далеко.Після ЗЕ України не залишиться
показать весь комментарий
26.10.2025 14:19 Ответить
Каштан, символ столиці, спаскудити дохлою тушкою того гімна? Держак від лопати у сраку, і на скотомогильник, падлюку!
показать весь комментарий
26.10.2025 14:31 Ответить
Гавнакомандуващ у рожевих окулярах
показать весь комментарий
26.10.2025 13:57 Ответить
"Давайте тільки грошики, ми ще й кілька десятків років повоюєм." - додав Зеленський.
показать весь комментарий
26.10.2025 13:57 Ответить
А через 10 років баби іщо нарожають, от і буде знов пару років продажу безпекових послуг.
показать весь комментарий
26.10.2025 14:12 Ответить
Нігуя собі - путлєр розклав війну ше на три роки і Зеля теж
показать весь комментарий
26.10.2025 13:58 Ответить
За 2-3 роки Україна збільшить виготовлення балістичних ракет на 100500%
показать весь комментарий
26.10.2025 13:58 Ответить
Ще три роки, а там повезе свій "план перемоги" вже третьому президентові США.
показать весь комментарий
26.10.2025 13:58 Ответить
а чого б Туску не говорити за Польщу, на що готові поляки? бо американці дуже на них сподіваються
показать весь комментарий
26.10.2025 14:00 Ответить
А тобі що до поляків?
показать весь комментарий
26.10.2025 14:41 Ответить
Якщо не наведуть порядок з мобілізацією - вирішувати що далі робити будуть дядьки з рушницями, гранатами та автоматами. Час йде....
показать весь комментарий
26.10.2025 14:01 Ответить
Тільки з мобілізацією? Порядок з ракетами, дронами, ппо не потрібний, просто дайте більше м'яса?
показать весь комментарий
26.10.2025 14:49 Ответить
Україна, чи Зєлєнскій? А далі що? Лягти під пуцина, яи здриснути з країни з награбованим?
показать весь комментарий
26.10.2025 14:01 Ответить
Zельца,або помножити на 0,або хай 3,14здує на 0
показать весь комментарий
26.10.2025 14:04 Ответить
Тобто в найближчі два-три роки Володя нічого міняти не збирається?
Хай все йде як йде, а там подивимося.🤔
Шикарна стратегія!!!🤬
показать весь комментарий
26.10.2025 14:06 Ответить
Яка ще стратегія? Голобородьку хоч про це не кажіть
"У мене немає часу думати стратегічно. Я часто думаю тактично в інтересах України" (с)
/Та сама мюнхенська безпекова конференція, де на весь світ позорився цей вискочка/
показать весь комментарий
26.10.2025 14:52 Ответить
А де в Україні стільки населення набереться ?
показать весь комментарий
26.10.2025 14:06 Ответить
Наша влада готова воювати стільки, скільки воюється, але не заради кінцевого результату. Це не Петен, який здався, але зберіг людей. І не Гітлер, який наказував триматися до останнього, але й сам застрелився. Це як безініціативний працівник, якому сказали шось робити, ну він і робить, а чого й для чого, йому до лампочки, аби зарплату платили.
показать весь комментарий
26.10.2025 14:06 Ответить
Так тобі ж міські погані були.Насолоджуйся.Далі буде веселіше
показать весь комментарий
26.10.2025 14:40 Ответить
Вояка всраний
показать весь комментарий
26.10.2025 14:07 Ответить
Украина может воевать вечно, особенно принадлежащей поддержке Запада, но при значительном усилении санкций и военной помощи Украине, вечно воевать не придётся...
показать весь комментарий
26.10.2025 14:10 Ответить
Придется. Не треба обманювати себе та інших.
показать весь комментарий
26.10.2025 14:18 Ответить
Портяникови ,Пекарі, Казаріни,Зеленські готові воювати ,роками за рахунок простих українців - їм не потрібні ніякі реформи ,зміни некомпетентних мародерів- лідОрів - зі своїх тилових диванів вони закликають українців гуртуватися і триматися поки Московія не розвалиться ... Мо за 5 років ,мо за 10 . І сумно те ,що люди вважають їх лідОрами громадської думки і моральними авторитетами ...
показать весь комментарий
26.10.2025 14:11 Ответить
показать весь комментарий
26.10.2025 14:11 Ответить
Міндічі шурми завгоспи бакланові завгоспи будуть мародерити а воно в цей час гастролювати буде по закордонам , країна мрії нелоха
показать весь комментарий
26.10.2025 14:14 Ответить
Мимоволі спалив клоуна з його марафонним "прагненням до швидкого миру".
показать весь комментарий
26.10.2025 14:14 Ответить
Забув тільки одне, сказати про це українцям!
показать весь комментарий
26.10.2025 14:15 Ответить
А навіщо,бидло лише перед фактом ставлять.През,якого заслужив мудрий наріт
показать весь комментарий
26.10.2025 14:22 Ответить
який геройський вчинок ,згоден бути президентом ще 3 роки
показать весь комментарий
26.10.2025 14:20 Ответить
яка є альтернатива?
показать весь комментарий
26.10.2025 14:51 Ответить
Вірю, що Зеленський може навіть 20 років воювати. А от по Україні є питання, особливо якщо в грудні ЄС замість обіцяного репараційного кредиту видасть чергову порцію вербальної підтримки та рішучого засудження агресора. Очевидно, що ЄС, у якого вистачає власних економічних проблем, не потягне фінансування все більш зростаючих витрат на війну та утримання України.
показать весь комментарий
26.10.2025 14:21 Ответить
Внутрішні проблеми звісно не цікавлять:зрадник при владі,корупція,саботаж,виїзд у країни молоді.Головне позиція ЄС і США,яка напряму залежить від того ж клована.Дивні якісь істоти живуть в Україні.
показать весь комментарий
26.10.2025 14:28 Ответить
вважаєшь що рашка з ввп $2трлн може тягнути війну а ЕС з ввп $20трлн не може?
показать весь комментарий
26.10.2025 14:30 Ответить
Если львиную часть из этих 20 трлн. направит на впк, как это сделали кацапы, то сможет. Но они этого делать не будут. Предпочтут договориться. Комфорт и экономика важнее суверенитета и международного права. По моему это уже должен был понять даже последний дурак. Да и мусульман мигрантов нужно кормить. Иначе они из той Европы Покровск сделают за пару недель быстрее чем это сможет сделать ***** своими ракетами.
показать весь комментарий
26.10.2025 14:44 Ответить
навіть 3% від ВВП як закладено в НАТО буде вже більше ніж витрачає рашка на війну
показать весь комментарий
26.10.2025 14:50 Ответить
ЄС? Однозначно, як любив говорити один у*бок. Україні пощастило що зараз можна воювати дешевим китайським барахлом.
показать весь комментарий
26.10.2025 14:45 Ответить
Воювака
Кому екс-міністр єднання Чернишов збудував такі гарні будинки? Невже аж самому...?
https://www.youtube.com/watch?v=LwgTyTxiq3E
показать весь комментарий
26.10.2025 14:30 Ответить
все дітям
показать весь комментарий
26.10.2025 14:33 Ответить
У України дві біди.
показать весь комментарий
26.10.2025 14:34 Ответить
Нарід і нарід
показать весь комментарий
26.10.2025 14:42 Ответить
зеленський і про 3 тисячі ракет «Фламінго» сказав! А вони за кодифікацією виявились дронами, та й кількість їх далеко-далеко не така!
Звідки беруться люди, які вірять тому, що він напіздюнькає?
показать весь комментарий
26.10.2025 14:35 Ответить
Вони нікуди і не пропадали
показать весь комментарий
26.10.2025 14:55 Ответить
Ох щас елехторат взвиє.Вони ж його обрали щоб він "скоренько порєшав",з ****** домовився і ато зупинив а він он як їх підвів.Печалька.Шкода їх.Брешу звісно-не шкода.
показать весь комментарий
26.10.2025 14:39 Ответить
Да он может так и 10 воевать. Семьи вывезли, бабки плывут, выборов нет. Лафа. Я из понимаю. Когда украинцы закончиться Туск не думал кто дальше будет воевать? Кто там на очереди?) Американцы точно не будут. Да и у немцев с французами не особо настроения я не наблюдаю.)
показать весь комментарий
26.10.2025 14:39 Ответить
Дебіл некоколиханий...**** гнусява....
показать весь комментарий
26.10.2025 14:40 Ответить
А казали війна в листопаді закінчиться
показать весь комментарий
26.10.2025 14:41 Ответить
Йому що жаль українців чи він щось розбираєтся в військовій справі ?,ось відмити корупціонерів : міндіча ,гончарова ,шурму ,шефірів то інша справа.
показать весь комментарий
26.10.2025 14:41 Ответить
А українців вистачить на ці роки? 200 тис сзч і це мабуть ще не кінець, добре коксонутому воювати, наклянчив грошвей в Європі , мінімум собі 25 відсотків заникав в офшори і далі кататися по тускам і принцам всяким..
показать весь комментарий
26.10.2025 14:45 Ответить
Паразит - это организм, который живёт за счёт другого организма (хозяина), получая от него пищу и ресурсы, и при этом может наносить ему вред.
показать весь комментарий
26.10.2025 14:46 Ответить
А я ні
1.03.2026 чотири роки, далі сзч і їбі...сь воно все конем...
показать весь комментарий
26.10.2025 14:47 Ответить
Уявімо, що 2-3 роки минуло, що далі? Ще 2-3 роки? Парагвайський сценарій стає реальністю.
показать весь комментарий
26.10.2025 14:50 Ответить
Як на мене оця небрита клоунська голова може казати все що завгодно, хоч і десять років, його думку ніхто до уваги не приймає серйозно вже, як вирішать великі дяді тоді вона й закінчиться
показать весь комментарий
26.10.2025 14:51 Ответить
Вот уважуха Зегеваре. Четкое разделение труда: пересидент "воюет" то в бункере, то на очередном саммите, то на похоронах в Риме...Можно(и, как видится, желательно, так 20 и больше лет). Находчивая зелупа. Успеет ли до самолета в теплые края- вопрос...
показать весь комментарий
26.10.2025 14:55 Ответить
 
 