Зеленский сказал мне, что Украина готова воевать еще два-три года, - Туск
Украина готова продолжать воевать с Россией еще два-три года, но опасается, что война затянется на десятилетия.
Как передает Цензор.НЕТ, в интервью для британского Sunday Times премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что об этом ему сказал президент Украины Владимир Зеленский.
Так, Туск отметил, что Киев обеспокоен тем, какие потери нанесет война его населению и экономике, если она продлится дольше, чем несколько лет.
Польский премьер подчеркнул, что не сомневается, что Украина выживет как независимое государство.
"Сейчас главный вопрос - сколько жертв мы увидим. Президент Зеленский сказал мне, что он надеется, что война не продлится десять лет, но Украина готова воевать еще два-три года", - заявил Туск.
Что предшествовало
23 октября, в рамках заседания Европейского совета президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Стороны обсудили совместные оборонные проекты и инструмент SAFE.
Хай все йде як йде, а там подивимося.🤔
Шикарна стратегія!!!🤬
"У мене немає часу думати стратегічно. Я часто думаю тактично в інтересах України" (с)
/Та сама мюнхенська безпекова конференція, де на весь світ позорився цей вискочка/
Кому екс-міністр єднання Чернишов збудував такі гарні будинки? Невже аж самому...?
https://www.youtube.com/watch?v=LwgTyTxiq3E
Звідки беруться люди, які вірять тому, що він напіздюнькає?
1.03.2026 чотири роки, далі сзч і їбі...сь воно все конем...