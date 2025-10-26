Зеленский сказал мне, что Украина готова воевать еще два-три года, - Туск

Украина готова продолжать воевать с Россией еще два-три года, но опасается, что война затянется на десятилетия.

Как передает Цензор.НЕТ, в интервью для британского Sunday Times премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что об этом ему сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Так, Туск отметил, что Киев обеспокоен тем, какие потери нанесет война его населению и экономике, если она продлится дольше, чем несколько лет.

Польский премьер подчеркнул, что не сомневается, что Украина выживет как независимое государство.

"Сейчас главный вопрос - сколько жертв мы увидим. Президент Зеленский сказал мне, что он надеется, что война не продлится десять лет, но Украина готова воевать еще два-три года", - заявил Туск.

Что предшествовало

23 октября, в рамках заседания Европейского совета президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Стороны обсудили совместные оборонные проекты и инструмент SAFE.

