Окружения украинских сил возле Купянска и Покровска нет: Зеленский опроверг российские фейки

Президент Владимир Зеленский опроверг российские сообщения о якобы окружении до пяти тысяч украинских военных в районах Купянска и Покровска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, глава государства подчеркнул, что эта информация - полная ложь, призванная создать панику и дезориентировать общество.

По словам Зеленского, подобные фейки Россия распространяет не впервые, но на этот раз они направлены преимущественно на американскую аудиторию, чтобы создать впечатление, якобы российские войска достигают успехов на фронте.

Украинский глава подчеркнул, что имеет самые свежие данные от Генерального штаба и командующего Сухопутных войск генерала Александра Сырского. Согласно этой информации, активность российских войск в направлениях Купянска и Покровска за последние дни даже уменьшилась - примерно в полтора-два раза по сравнению с предыдущими периодами. Бои за Купянск и Покровск: окружения ВСУ нет.

Президент заверил, что украинские подразделения удерживают свои позиции и полностью контролируют ситуацию на этих участках фронта.

Зеленский также отметил, что Кремль систематически использует дезинформацию как оружие, пытаясь повлиять не только на украинцев, но и на международное сообщество. Глава государства подытожил, что Украина не только знает правду о реальном положении дел на фронте, но и продолжает уверенно действовать в соответствии с планом обороны.

Ранее Зеленский сообщил, что против города Покровск Донецкой области российские войска сосредоточили основную свою ударную группу.

По данным Генштаба, в город просочилось 200 военных РФ, продолжаются стрелковые бои.

