Россияне сосредоточили основную ударную группу против Покровска, в городе продолжаются жесткие бои, - Зеленский. ВИДЕО

Против города Покровск Донецкой области российские войска сосредоточили основную свою ударную группу.

Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.

Ситуация на Покровском направлении

"На днях есть хорошие новости от наших украинских десантников: наша 82-я Буковинская бригада - на Покровском направлении, в Мирноградской громаде. И каждый такой результат на Покровском направлении сейчас - это очень сложно, но чрезвычайно важно. Именно там, против Покровска, россияне сосредоточили основную свою ударную группу - и это значительное количество войск оккупанта. Конечно, это дает сложную ситуацию и в Покровске, во всех соседних районах. Жесткие бои в городе, на подступах к городу, есть ДРГ в городе. Трудно с логистикой. Но надо и дальше уничтожать оккупанта, надо и дальше наносить россиянам как можно больше потерь", - сказал глава государства.

Зеленский отметил, что российские планы наступательной кампании в течение десяти месяцев этого года были сорваны благодаря смелости украинских воинов.

Добропольская операция

Кроме этого, президент отметил успехи Добропольской операции Сил обороны.

"Много сделано в рамках Добропольской операции. В этих районах есть и существенное пополнение "обменного фонда" для Украины. Я благодарю каждого солдата, сержанта и офицера, которые воюют там, на Донетчине. Также в Купянске и на Запорожье - все это помогает нашим позициям в дипломатии, очень помогает, в общем, нашим отношениям с миром, благодаря вашей силе, украинские воины, мир и в дальнейшем имеет силу, имеет мотив давить на Россию за эту войну. Давить, чтобы Россия была вынуждена эту войну закончить", - добавил глава государства.

