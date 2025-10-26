Россияне сосредоточили основную ударную группу против Покровска, в городе продолжаются жесткие бои, - Зеленский. ВИДЕО
Против города Покровск Донецкой области российские войска сосредоточили основную свою ударную группу.
Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
Ситуация на Покровском направлении
"На днях есть хорошие новости от наших украинских десантников: наша 82-я Буковинская бригада - на Покровском направлении, в Мирноградской громаде. И каждый такой результат на Покровском направлении сейчас - это очень сложно, но чрезвычайно важно. Именно там, против Покровска, россияне сосредоточили основную свою ударную группу - и это значительное количество войск оккупанта. Конечно, это дает сложную ситуацию и в Покровске, во всех соседних районах. Жесткие бои в городе, на подступах к городу, есть ДРГ в городе. Трудно с логистикой. Но надо и дальше уничтожать оккупанта, надо и дальше наносить россиянам как можно больше потерь", - сказал глава государства.
Зеленский отметил, что российские планы наступательной кампании в течение десяти месяцев этого года были сорваны благодаря смелости украинских воинов.
Добропольская операция
Кроме этого, президент отметил успехи Добропольской операции Сил обороны.
"Много сделано в рамках Добропольской операции. В этих районах есть и существенное пополнение "обменного фонда" для Украины. Я благодарю каждого солдата, сержанта и офицера, которые воюют там, на Донетчине. Также в Купянске и на Запорожье - все это помогает нашим позициям в дипломатии, очень помогает, в общем, нашим отношениям с миром, благодаря вашей силе, украинские воины, мир и в дальнейшем имеет силу, имеет мотив давить на Россию за эту войну. Давить, чтобы Россия была вынуждена эту войну закончить", - добавил глава государства.
бо, герасім вже звітував плєшивому окурку про взяття.
ви ж знаєте: за ценой не постоім....
хюйхюйхюй!!!!
сирський збрехав зе!поцу!
не доповів про 200 підарів у центрі покровська.
сирський, як чесний офіцер, повинен застрелитися.
а, нє.
він же уроджений кацап.....
Мільйон дронів (з обіцяних восьми) вже туди передали? Хочаб 100 "Фламінго" вже зрівняли кацапські укриття з землею?
"Великобудівники" вже побудували фортифікації? А може хтось притягнутий до відповідальності за розкрадання на фортифікаціях і забезпеченні армії?
Прессекретар статистичного відділу МінОборони (який, через вибір мілйьонів "пох@й", "какая разніца", "хуже нє будєт" і "хотьпаржом" опинився в кріслі Президента) робить усе, аби ставало гірше: команду, що дала московитам по зубах, звільнив чи понизив, когось відправив під суд, призначив хабарників і крадіїв, яких не те, що не карає, а захищає чи дає втікти. Судові справи не проти тих, хто грабує країну і армію, а проти патріотів і захисників країни...
І саме огидне і цинічне в цьому це те, що усе це привів в країну цей "статист" і його виборці (яких, до речі, зараз знайти неможливо)
"Бобры помогают защитникам Волчанска…
Накануне я описывал не самое лучшее развитие событий в Волчанске, а между тем, кое-что начинает меняться уже не на пользу российских оккупантов. И причиной тому стало то, что бобры стали упорно прогрызать плотину Белгородского водохранилища, в районе Масловой Пристани Щебекинского района, створ которой размещён в районе села Безлюдовка. Таким образом, в зоне риска подтопления оказываются сёла Безлюдовка, Новая Таволжанка и микрорайон Титовка в Шебекино.
Но это не самое увлекательное.
Вода так же стала прибывать и в Сиверский Донец, в результате чего уже происходит подтопление временно оккупированных Огурцово и Гатища в Харьковской области, используемых 82-м МСП и 138-й ОМСБр в качестве сосредоточения и накопления сил и средств.
К слову сказать, именно в этом направлении РОВ накануне предприняло попытку расширения зоны контроля южнее Гатища, по левому берегу Сиверского Донца. Теперь это расширение зоны контроля больше начинает напоминать ловушку для российских подразделений, оказавшихся южнее Сиверского Донца.
Аналогичный эффект следует ожидать и в Волчьей, разлив которой может значительно осложнить обеспечение подразделений РОВ на южном берегу в Волчанске, засевших на Хлебкомбинате и Масловом заводе. Собственно, как говорится, в эту игру можно играть вдвоём.
6 июня 2023 года помнят все."
Повідомляють, що внаслідок ракетного обстрілу дамба Бєлгородського водосховища отримала значні ушкодження та інтенсивно пропускає воду - за цю ніч рівень вже впав на один метр.
Під загрозою опинились підрозділи 6-ї армії та 44-го армєйського корпусу - 128-ї, 116-ї, 68-ї та 136-ї бригад рашистів:
вода річки Сіверський Донець зараз заливає їхні бліндажі на Вовчанському напрямку. Страждає також логістика ворога.
Ось https://x.com/Maks_NAFO_FELLA/status/1982415231289843964?t=64R8WcxXQtPO-TbE02W1Yw&s=19 відео пробитої дамби водосховища, води якого підтоплюють позиції російських загарбників.