РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9917 посетителей онлайн
Новости Боевые действия на Покровском направлении
5 392 31

Россияне сосредоточили основную ударную группу против Покровска, в городе продолжаются жесткие бои, - Зеленский. ВИДЕО

Против города Покровск Донецкой области российские войска сосредоточили основную свою ударную группу.

Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Ситуация на Покровском направлении

"На днях есть хорошие новости от наших украинских десантников: наша 82-я Буковинская бригада - на Покровском направлении, в Мирноградской громаде. И каждый такой результат на Покровском направлении сейчас - это очень сложно, но чрезвычайно важно. Именно там, против Покровска, россияне сосредоточили основную свою ударную группу - и это значительное количество войск оккупанта. Конечно, это дает сложную ситуацию и в Покровске, во всех соседних районах. Жесткие бои в городе, на подступах к городу, есть ДРГ в городе. Трудно с логистикой. Но надо и дальше уничтожать оккупанта, надо и дальше наносить россиянам как можно больше потерь", - сказал глава государства.

Зеленский отметил, что российские планы наступательной кампании в течение десяти месяцев этого года были сорваны благодаря смелости украинских воинов.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Добропольская операция

Кроме этого, президент отметил успехи Добропольской операции Сил обороны.

"Много сделано в рамках Добропольской операции. В этих районах есть и существенное пополнение "обменного фонда" для Украины. Я благодарю каждого солдата, сержанта и офицера, которые воюют там, на Донетчине. Также в Купянске и на Запорожье - все это помогает нашим позициям в дипломатии, очень помогает, в общем, нашим отношениям с миром, благодаря вашей силе, украинские воины, мир и в дальнейшем имеет силу, имеет мотив давить на Россию за эту войну. Давить, чтобы Россия была вынуждена эту войну закончить", - добавил глава государства.

Читайте также: В Покровск просочилось 200 военных РФ, продолжаются стрелковые бои. Кучеров Яр и Сухецкое под нашим контролем, - Генштаб

Автор: 

Зеленский Владимир (22404) Донецкая область (11089) боевые действия (5043) Покровск (835) Покровский район (1125)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+22
Як шоб ти, ГОВНОкомандувач, з менеджерами, не вкрав, за рахунок життів солдат, гроши, а побулував биза Авдіївкою, на пануючих висотах, фортифікацію, то і бої б зараз скорійш за все точились там а не в Покровську.
показать весь комментарий
26.10.2025 19:49 Ответить
+20
Цю підлу, цинічну, брехливу щурячу пику вже несила терпіти... Скільки ще десятків чи сотень тисяч українців має лягти в землю, щоб нарешті наше суспільство збагнуло, що перемогти москалоту, або хоча б домогтися гідного миру, неможливо за визначенням, коли на чолі держави стоїть проксі кремля, мародер, носій світогляду "рускава міра", якому і на український народ і на Україну до сраки (чого він навіть не приховував ще до свого обрання)
показать весь комментарий
26.10.2025 20:07 Ответить
+18
бачите?
сирський збрехав зе!поцу!
не доповів про 200 підарів у центрі покровська.
сирський, як чесний офіцер, повинен застрелитися.
а, нє.
він же уроджений кацап.....
показать весь комментарий
26.10.2025 19:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Як шоб ти, ГОВНОкомандувач, з менеджерами, не вкрав, за рахунок життів солдат, гроши, а побулував биза Авдіївкою, на пануючих висотах, фортифікацію, то і бої б зараз скорійш за все точились там а не в Покровську.
показать весь комментарий
26.10.2025 19:49 Ответить
на жаль, покровськ приречений, як свого часу бахмут.
бо, герасім вже звітував плєшивому окурку про взяття.
ви ж знаєте: за ценой не постоім....
показать весь комментарий
26.10.2025 19:52 Ответить
слава нашому лідору вавчику зеленськаму!
показать весь комментарий
26.10.2025 20:11 Ответить
тричі!!!
хюйхюйхюй!!!!
показать весь комментарий
26.10.2025 20:15 Ответить
лентазалентою набої подавай! перемаливаємо...
показать весь комментарий
26.10.2025 20:42 Ответить
бачите?
сирський збрехав зе!поцу!
не доповів про 200 підарів у центрі покровська.
сирський, як чесний офіцер, повинен застрелитися.
а, нє.
він же уроджений кацап.....
показать весь комментарий
26.10.2025 19:49 Ответить
Зеленському чхати на Покровськ та на інші українських міста і на долю тих, хто їх обороняє ... ГОЛОВНЕ, щоб війна не скінчилася, бо саме під час нескінченої війни можна с закордонів не вилазити зі своєю свитою - гарні готелі, смачна їжа, зустрічі з поважними політичними панами ... ТАКА КРАСА.
Ось на минулому тижні ЛІДОР такий веселий був на його світлинах з королем Великобританії ... а Покровську наші воїни масово гинули коли ЛІДОР визитом до Британії насолоджувався разом зі своєю свитою.
показать весь комментарий
27.10.2025 09:26 Ответить
о..зельоний статист з ОПи дєрьмака виповз
показать весь комментарий
26.10.2025 19:54 Ответить
кому воювати, нищити окупанта, а зе гнидам бабло красти, хоч би вдавилися
показать весь комментарий
26.10.2025 19:59 Ответить
Підвищену активність підора було передбачено вже зранку після нічної атаки на Київ.Клоун тупий і передбачуваний
показать весь комментарий
26.10.2025 20:00 Ответить
Заре Залужний виправить ситуацiю(приймае справи Головкома).
показать весь комментарий
26.10.2025 19:57 Ответить
відкачайте його спершу від кокса, воно ж набздюрене в хлам цей фуфлоїд зелений
показать весь комментарий
26.10.2025 20:05 Ответить
Цю підлу, цинічну, брехливу щурячу пику вже несила терпіти... Скільки ще десятків чи сотень тисяч українців має лягти в землю, щоб нарешті наше суспільство збагнуло, що перемогти москалоту, або хоча б домогтися гідного миру, неможливо за визначенням, коли на чолі держави стоїть проксі кремля, мародер, носій світогляду "рускава міра", якому і на український народ і на Україну до сраки (чого він навіть не приховував ще до свого обрання)
показать весь комментарий
26.10.2025 20:07 Ответить
Боюся, вже пізно.
показать весь комментарий
26.10.2025 20:08 Ответить
Зато Сирський на посаді, бреше, бреше і бреше
показать весь комментарий
26.10.2025 20:10 Ответить
що сирський що зелений це все гидота некомпетентна
показать весь комментарий
26.10.2025 20:12 Ответить
та всьо добре! це ж вам не при Порошеку жити. тут помирати будете. стабільно і зі сміхом
показать весь комментарий
26.10.2025 20:12 Ответить
Бо планів перемоги було хоч зеленою дупою жуй, але плану оборони Покровська з самого початку не було.
показать весь комментарий
26.10.2025 20:17 Ответить
Дорогу до Покровська вже ремонтують? Бруківку в місті перекладають? Шашличні зони організовані? Квітники засаджені? "Шатли" вже курсують?
Мільйон дронів (з обіцяних восьми) вже туди передали? Хочаб 100 "Фламінго" вже зрівняли кацапські укриття з землею?
"Великобудівники" вже побудували фортифікації? А може хтось притягнутий до відповідальності за розкрадання на фортифікаціях і забезпеченні армії?

Прессекретар статистичного відділу МінОборони (який, через вибір мілйьонів "пох@й", "какая разніца", "хуже нє будєт" і "хотьпаржом" опинився в кріслі Президента) робить усе, аби ставало гірше: команду, що дала московитам по зубах, звільнив чи понизив, когось відправив під суд, призначив хабарників і крадіїв, яких не те, що не карає, а захищає чи дає втікти. Судові справи не проти тих, хто грабує країну і армію, а проти патріотів і захисників країни...
І саме огидне і цинічне в цьому це те, що усе це привів в країну цей "статист" і його виборці (яких, до речі, зараз знайти неможливо)
показать весь комментарий
26.10.2025 20:18 Ответить
Жаба .
показать весь комментарий
26.10.2025 20:19 Ответить
Дякуємо за вдалу курську, ой! вже сумську авантюру, завдяки якій вбили 6000 корейців, яких не було б в Донецбкій області, і за загублені на суджанщині бригади, які були потрібні на донетчині.
показать весь комментарий
26.10.2025 20:20 Ответить
https://x.com/zloy_odessit/status/1982418034342957099 @ (мова оригіналу):
"Бобры помогают защитникам Волчанска…
Накануне я описывал не самое лучшее развитие событий в Волчанске, а между тем, кое-что начинает меняться уже не на пользу российских оккупантов. И причиной тому стало то, что бобры стали упорно прогрызать плотину Белгородского водохранилища, в районе Масловой Пристани Щебекинского района, створ которой размещён в районе села Безлюдовка. Таким образом, в зоне риска подтопления оказываются сёла Безлюдовка, Новая Таволжанка и микрорайон Титовка в Шебекино.
Но это не самое увлекательное.
Вода так же стала прибывать и в Сиверский Донец, в результате чего уже происходит подтопление временно оккупированных Огурцово и Гатища в Харьковской области, используемых 82-м МСП и 138-й ОМСБр в качестве сосредоточения и накопления сил и средств.
К слову сказать, именно в этом направлении РОВ накануне предприняло попытку расширения зоны контроля южнее Гатища, по левому берегу Сиверского Донца. Теперь это расширение зоны контроля больше начинает напоминать ловушку для российских подразделений, оказавшихся южнее Сиверского Донца.
Аналогичный эффект следует ожидать и в Волчьей, разлив которой может значительно осложнить обеспечение подразделений РОВ на южном берегу в Волчанске, засевших на Хлебкомбинате и Масловом заводе. Собственно, как говорится, в эту игру можно играть вдвоём.
6 июня 2023 года помнят все."
показать весь комментарий
26.10.2025 20:26 Ответить
Коментар:
Повідомляють, що внаслідок ракетного обстрілу дамба Бєлгородського водосховища отримала значні ушкодження та інтенсивно пропускає воду - за цю ніч рівень вже впав на один метр.
Під загрозою опинились підрозділи 6-ї армії та 44-го армєйського корпусу - 128-ї, 116-ї, 68-ї та 136-ї бригад рашистів:
вода річки Сіверський Донець зараз заливає їхні бліндажі на Вовчанському напрямку. Страждає також логістика ворога.
Ось https://x.com/Maks_NAFO_FELLA/status/1982415231289843964?t=64R8WcxXQtPO-TbE02W1Yw&s=19 відео пробитої дамби водосховища, води якого підтоплюють позиції російських загарбників.
показать весь комментарий
26.10.2025 20:29 Ответить
Викурити їх з міста майже не можливо - місто це фортеця - шей на висоті - раніше потрібно було організовувати оборону міста - на підходах до міста їх можна знищувати 1 до 5 а міські бої 1 до 1
показать весь комментарий
26.10.2025 20:30 Ответить
у мене питання, що ти, дерьмак та татаров особисто зробили що б вирішити цю проблему?
показать весь комментарий
26.10.2025 20:49 Ответить
Тепер "фортеця Покровськ" буде? А минулого року там троянди на проспекті висаджували...
показать весь комментарий
26.10.2025 21:18 Ответить
Zелу жабу під арешт
показать весь комментарий
26.10.2025 21:21 Ответить
Геть ішака!
показать весь комментарий
27.10.2025 07:13 Ответить
 
 