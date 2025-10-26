УКР
Новини Бойові дії на Покровському напрямку
6 216 32

Росіяни зосередили основну ударну групу проти Покровська, у місті тривають жорсткі бої, - Зеленський. ВIДЕО

Проти міста Покровськ Донецької області російські війська зосередили основну свою ударну групу.

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Ситуація на Покровському напрямку 

"Цими днями є хороші новини від наших українських десантників: наша 82-га Буковинська бригада – на Покровському напрямку, у Мирноградській громаді. І кожен такий результат на Покровському напрямку зараз – це надзвичайно складно, але надзвичайно важливо. Саме там, проти Покровська, росіяни зосередили основну свою ударну групу – і це значна кількість військ окупанта. Звісно, це дає складну ситуацію і в Покровську, в усіх сусідніх районах. Жорсткі бої в місті, на підступах до міста, є ДРГ в місті. Важко з логістикою. Але треба й надалі знищувати окупанта, треба й надалі завдавати росіянам якнайбільше втрат", - сказав глава держави.

Зеленський зазначив, що російські плани наступальної кампанії протягом десяти місяців цього року були зірвані завдяки сміливості українських воїнів.

Добропільська операція

Окрім цього, президент відзначив успіхи Добропільської операції Сил оборони.

"Багато зроблено в рамках Добропільської операції. У цих районах є й суттєве поповнення "обмінного фонду" для України. Я дякую кожному солдату, сержанту та офіцеру, які воюють там, на Донеччині. Також у Купʼянську й на Запоріжжі – усе це допомагає нашим позиціям у дипломатії, дуже допомагає, загалом нашим відносинам зі світом, завдяки вашій силі, українські воїни, світ і надалі має силу, має мотив тиснути на Росію за цю війну. Тиснути, щоб Росія була змушена цю війну закінчити", - додав очільник держави.

Топ коментарі
+23
Як шоб ти, ГОВНОкомандувач, з менеджерами, не вкрав, за рахунок життів солдат, гроши, а побулував биза Авдіївкою, на пануючих висотах, фортифікацію, то і бої б зараз скорійш за все точились там а не в Покровську.
показати весь коментар
26.10.2025 19:49 Відповісти
+20
Цю підлу, цинічну, брехливу щурячу пику вже несила терпіти... Скільки ще десятків чи сотень тисяч українців має лягти в землю, щоб нарешті наше суспільство збагнуло, що перемогти москалоту, або хоча б домогтися гідного миру, неможливо за визначенням, коли на чолі держави стоїть проксі кремля, мародер, носій світогляду "рускава міра", якому і на український народ і на Україну до сраки (чого він навіть не приховував ще до свого обрання)
показати весь коментар
26.10.2025 20:07 Відповісти
+18
бачите?
сирський збрехав зе!поцу!
не доповів про 200 підарів у центрі покровська.
сирський, як чесний офіцер, повинен застрелитися.
а, нє.
він же уроджений кацап.....
показати весь коментар
26.10.2025 19:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
на жаль, покровськ приречений, як свого часу бахмут.
бо, герасім вже звітував плєшивому окурку про взяття.
ви ж знаєте: за ценой не постоім....
показати весь коментар
26.10.2025 19:52 Відповісти
слава нашому лідору вавчику зеленськаму!
показати весь коментар
26.10.2025 20:11 Відповісти
тричі!!!
хюйхюйхюй!!!!
показати весь коментар
26.10.2025 20:15 Відповісти
лентазалентою набої подавай! перемаливаємо...
показати весь коментар
26.10.2025 20:42 Відповісти
Зеленському чхати на Покровськ та на інші українських міста і на долю тих, хто їх обороняє ... ГОЛОВНЕ, щоб війна не скінчилася, бо саме під час нескінченої війни можна с закордонів не вилазити зі своєю свитою - гарні готелі, смачна їжа, зустрічі з поважними політичними панами ... ТАКА КРАСА.
Ось на минулому тижні ЛІДОР такий веселий був на його світлинах з королем Великобританії ... а Покровську наші воїни масово гинули коли ЛІДОР визитом до Британії насолоджувався разом зі своєю свитою.
показати весь коментар
27.10.2025 09:26 Відповісти
о..зельоний статист з ОПи дєрьмака виповз
показати весь коментар
26.10.2025 19:54 Відповісти
кому воювати, нищити окупанта, а зе гнидам бабло красти, хоч би вдавилися
показати весь коментар
26.10.2025 19:59 Відповісти
Підвищену активність підора було передбачено вже зранку після нічної атаки на Київ.Клоун тупий і передбачуваний
показати весь коментар
26.10.2025 20:00 Відповісти
Заре Залужний виправить ситуацiю(приймае справи Головкома).
показати весь коментар
26.10.2025 19:57 Відповісти
відкачайте його спершу від кокса, воно ж набздюрене в хлам цей фуфлоїд зелений
показати весь коментар
26.10.2025 20:05 Відповісти
Боюся, вже пізно.
показати весь коментар
26.10.2025 20:08 Відповісти
Зато Сирський на посаді, бреше, бреше і бреше
показати весь коментар
26.10.2025 20:10 Відповісти
що сирський що зелений це все гидота некомпетентна
показати весь коментар
26.10.2025 20:12 Відповісти
та всьо добре! це ж вам не при Порошеку жити. тут помирати будете. стабільно і зі сміхом
показати весь коментар
26.10.2025 20:12 Відповісти
Бо планів перемоги було хоч зеленою дупою жуй, але плану оборони Покровська з самого початку не було.
показати весь коментар
26.10.2025 20:17 Відповісти
Дорогу до Покровська вже ремонтують? Бруківку в місті перекладають? Шашличні зони організовані? Квітники засаджені? "Шатли" вже курсують?
Мільйон дронів (з обіцяних восьми) вже туди передали? Хочаб 100 "Фламінго" вже зрівняли кацапські укриття з землею?
"Великобудівники" вже побудували фортифікації? А може хтось притягнутий до відповідальності за розкрадання на фортифікаціях і забезпеченні армії?

Прессекретар статистичного відділу МінОборони (який, через вибір мілйьонів "пох@й", "какая разніца", "хуже нє будєт" і "хотьпаржом" опинився в кріслі Президента) робить усе, аби ставало гірше: команду, що дала московитам по зубах, звільнив чи понизив, когось відправив під суд, призначив хабарників і крадіїв, яких не те, що не карає, а захищає чи дає втікти. Судові справи не проти тих, хто грабує країну і армію, а проти патріотів і захисників країни...
І саме огидне і цинічне в цьому це те, що усе це привів в країну цей "статист" і його виборці (яких, до речі, зараз знайти неможливо)
показати весь коментар
26.10.2025 20:18 Відповісти
Жаба .
показати весь коментар
26.10.2025 20:19 Відповісти
Дякуємо за вдалу курську, ой! вже сумську авантюру, завдяки якій вбили 6000 корейців, яких не було б в Донецбкій області, і за загублені на суджанщині бригади, які були потрібні на донетчині.
показати весь коментар
26.10.2025 20:20 Відповісти
https://x.com/zloy_odessit/status/1982418034342957099 @ (мова оригіналу):
"Бобры помогают защитникам Волчанска…
Накануне я описывал не самое лучшее развитие событий в Волчанске, а между тем, кое-что начинает меняться уже не на пользу российских оккупантов. И причиной тому стало то, что бобры стали упорно прогрызать плотину Белгородского водохранилища, в районе Масловой Пристани Щебекинского района, створ которой размещён в районе села Безлюдовка. Таким образом, в зоне риска подтопления оказываются сёла Безлюдовка, Новая Таволжанка и микрорайон Титовка в Шебекино.
Но это не самое увлекательное.
Вода так же стала прибывать и в Сиверский Донец, в результате чего уже происходит подтопление временно оккупированных Огурцово и Гатища в Харьковской области, используемых 82-м МСП и 138-й ОМСБр в качестве сосредоточения и накопления сил и средств.
К слову сказать, именно в этом направлении РОВ накануне предприняло попытку расширения зоны контроля южнее Гатища, по левому берегу Сиверского Донца. Теперь это расширение зоны контроля больше начинает напоминать ловушку для российских подразделений, оказавшихся южнее Сиверского Донца.
Аналогичный эффект следует ожидать и в Волчьей, разлив которой может значительно осложнить обеспечение подразделений РОВ на южном берегу в Волчанске, засевших на Хлебкомбинате и Масловом заводе. Собственно, как говорится, в эту игру можно играть вдвоём.
6 июня 2023 года помнят все."
показати весь коментар
26.10.2025 20:26 Відповісти
Коментар:
Повідомляють, що внаслідок ракетного обстрілу дамба Бєлгородського водосховища отримала значні ушкодження та інтенсивно пропускає воду - за цю ніч рівень вже впав на один метр.
Під загрозою опинились підрозділи 6-ї армії та 44-го армєйського корпусу - 128-ї, 116-ї, 68-ї та 136-ї бригад рашистів:
вода річки Сіверський Донець зараз заливає їхні бліндажі на Вовчанському напрямку. Страждає також логістика ворога.
Ось https://x.com/Maks_NAFO_FELLA/status/1982415231289843964?t=64R8WcxXQtPO-TbE02W1Yw&s=19 відео пробитої дамби водосховища, води якого підтоплюють позиції російських загарбників.
показати весь коментар
26.10.2025 20:29 Відповісти
Викурити їх з міста майже не можливо - місто це фортеця - шей на висоті - раніше потрібно було організовувати оборону міста - на підходах до міста їх можна знищувати 1 до 5 а міські бої 1 до 1
показати весь коментар
26.10.2025 20:30 Відповісти
у мене питання, що ти, дерьмак та татаров особисто зробили що б вирішити цю проблему?
показати весь коментар
26.10.2025 20:49 Відповісти
Тепер "фортеця Покровськ" буде? А минулого року там троянди на проспекті висаджували...
показати весь коментар
26.10.2025 21:18 Відповісти
Zелу жабу під арешт
показати весь коментар
26.10.2025 21:21 Відповісти
Геть ішака!
показати весь коментар
27.10.2025 07:13 Відповісти
Ну якщо вони "зосередили" свою основну ударну групу , то чому по місцям зосередження не летять десятки фламінго? Може тому що вони не фламінго , а флаМіндічі які зберігаються в Іспанії на припаркованому супутнику притули за млрд гривень?
показати весь коментар
27.10.2025 10:31 Відповісти
 
 