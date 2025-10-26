Росіяни зосередили основну ударну групу проти Покровська, у місті тривають жорсткі бої, - Зеленський. ВIДЕО
Проти міста Покровськ Донецької області російські війська зосередили основну свою ударну групу.
Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
Ситуація на Покровському напрямку
"Цими днями є хороші новини від наших українських десантників: наша 82-га Буковинська бригада – на Покровському напрямку, у Мирноградській громаді. І кожен такий результат на Покровському напрямку зараз – це надзвичайно складно, але надзвичайно важливо. Саме там, проти Покровська, росіяни зосередили основну свою ударну групу – і це значна кількість військ окупанта. Звісно, це дає складну ситуацію і в Покровську, в усіх сусідніх районах. Жорсткі бої в місті, на підступах до міста, є ДРГ в місті. Важко з логістикою. Але треба й надалі знищувати окупанта, треба й надалі завдавати росіянам якнайбільше втрат", - сказав глава держави.
Зеленський зазначив, що російські плани наступальної кампанії протягом десяти місяців цього року були зірвані завдяки сміливості українських воїнів.
Добропільська операція
Окрім цього, президент відзначив успіхи Добропільської операції Сил оборони.
"Багато зроблено в рамках Добропільської операції. У цих районах є й суттєве поповнення "обмінного фонду" для України. Я дякую кожному солдату, сержанту та офіцеру, які воюють там, на Донеччині. Також у Купʼянську й на Запоріжжі – усе це допомагає нашим позиціям у дипломатії, дуже допомагає, загалом нашим відносинам зі світом, завдяки вашій силі, українські воїни, світ і надалі має силу, має мотив тиснути на Росію за цю війну. Тиснути, щоб Росія була змушена цю війну закінчити", - додав очільник держави.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
бо, герасім вже звітував плєшивому окурку про взяття.
ви ж знаєте: за ценой не постоім....
хюйхюйхюй!!!!
сирський збрехав зе!поцу!
не доповів про 200 підарів у центрі покровська.
сирський, як чесний офіцер, повинен застрелитися.
а, нє.
він же уроджений кацап.....
Мільйон дронів (з обіцяних восьми) вже туди передали? Хочаб 100 "Фламінго" вже зрівняли кацапські укриття з землею?
"Великобудівники" вже побудували фортифікації? А може хтось притягнутий до відповідальності за розкрадання на фортифікаціях і забезпеченні армії?
Прессекретар статистичного відділу МінОборони (який, через вибір мілйьонів "пох@й", "какая разніца", "хуже нє будєт" і "хотьпаржом" опинився в кріслі Президента) робить усе, аби ставало гірше: команду, що дала московитам по зубах, звільнив чи понизив, когось відправив під суд, призначив хабарників і крадіїв, яких не те, що не карає, а захищає чи дає втікти. Судові справи не проти тих, хто грабує країну і армію, а проти патріотів і захисників країни...
І саме огидне і цинічне в цьому це те, що усе це привів в країну цей "статист" і його виборці (яких, до речі, зараз знайти неможливо)
"Бобры помогают защитникам Волчанска…
Накануне я описывал не самое лучшее развитие событий в Волчанске, а между тем, кое-что начинает меняться уже не на пользу российских оккупантов. И причиной тому стало то, что бобры стали упорно прогрызать плотину Белгородского водохранилища, в районе Масловой Пристани Щебекинского района, створ которой размещён в районе села Безлюдовка. Таким образом, в зоне риска подтопления оказываются сёла Безлюдовка, Новая Таволжанка и микрорайон Титовка в Шебекино.
Но это не самое увлекательное.
Вода так же стала прибывать и в Сиверский Донец, в результате чего уже происходит подтопление временно оккупированных Огурцово и Гатища в Харьковской области, используемых 82-м МСП и 138-й ОМСБр в качестве сосредоточения и накопления сил и средств.
К слову сказать, именно в этом направлении РОВ накануне предприняло попытку расширения зоны контроля южнее Гатища, по левому берегу Сиверского Донца. Теперь это расширение зоны контроля больше начинает напоминать ловушку для российских подразделений, оказавшихся южнее Сиверского Донца.
Аналогичный эффект следует ожидать и в Волчьей, разлив которой может значительно осложнить обеспечение подразделений РОВ на южном берегу в Волчанске, засевших на Хлебкомбинате и Масловом заводе. Собственно, как говорится, в эту игру можно играть вдвоём.
6 июня 2023 года помнят все."