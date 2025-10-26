Росіяни зосередили основну ударну групу проти Покровська, у місті тривають жорсткі бої, - Зеленський. ВIДЕО

Проти міста Покровськ Донецької області російські війська зосередили основну свою ударну групу.

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський

Ситуація на Покровському напрямку

"Цими днями є хороші новини від наших українських десантників: наша 82-га Буковинська бригада – на Покровському напрямку, у Мирноградській громаді. І кожен такий результат на Покровському напрямку зараз – це надзвичайно складно, але надзвичайно важливо. Саме там, проти Покровська, росіяни зосередили основну свою ударну групу – і це значна кількість військ окупанта. Звісно, це дає складну ситуацію і в Покровську, в усіх сусідніх районах. Жорсткі бої в місті, на підступах до міста, є ДРГ в місті. Важко з логістикою. Але треба й надалі знищувати окупанта, треба й надалі завдавати росіянам якнайбільше втрат", - сказав глава держави.

Зеленський зазначив, що російські плани наступальної кампанії протягом десяти місяців цього року були зірвані завдяки сміливості українських воїнів.

Добропільська операція

Окрім цього, президент відзначив успіхи Добропільської операції Сил оборони.

"Багато зроблено в рамках Добропільської операції. У цих районах є й суттєве поповнення "обмінного фонду" для України. Я дякую кожному солдату, сержанту та офіцеру, які воюють там, на Донеччині. Також у Купʼянську й на Запоріжжі – усе це допомагає нашим позиціям у дипломатії, дуже допомагає, загалом нашим відносинам зі світом, завдяки вашій силі, українські воїни, світ і надалі має силу, має мотив тиснути на Росію за цю війну. Тиснути, щоб Росія була змушена цю війну закінчити", - додав очільник держави.

