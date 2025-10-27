Покровск – главная цель врага, бои продолжаются и в городе, – Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 1342-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовано пресс-службой президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Говорил с военными. Особое внимание - Покровску, также соседним районам. Именно там сейчас больше всего ударных сил оккупанта и значительная штурмовая активность. Бои продолжаются и в городе. Это у них главная цель - именно Покровск. И каждый результат наших сил на этом направлении - это результат для всей Украины, для всей защиты нашего государства", - сказал Зеленский.

