1 222 12

Покровск – главная цель врага, бои продолжаются и в городе, – Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 1342-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовано пресс-службой президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Говорил с военными. Особое внимание - Покровску, также соседним районам. Именно там сейчас больше всего ударных сил оккупанта и значительная штурмовая активность. Бои продолжаются и в городе. Это у них главная цель - именно Покровск. И каждый результат наших сил на этом направлении - это результат для всей Украины, для всей защиты нашего государства", - сказал Зеленский.

Зеленский Владимир (22404) Донецкая область (11089) Покровск (835) Покровский район (1125) война в Украине (6675)
Звільняй місце в.о. президента, будеш воєнкором підробляти. Відосики знімати, стріми вести, статистику зачитувати. Все одно користі, як від суфлера з тебе немає.
показать весь комментарий
27.10.2025 19:59 Ответить
не каламутьте унітаз. Українцям нравится дивитися відео з володію та казати бавовна і пиримога
показать весь комментарий
27.10.2025 20:04 Ответить
Неголена потвора-зрадник.Як же його хочеться переіпать,щоб і очі повилітали!!!
показать весь комментарий
27.10.2025 19:59 Ответить
Дякуємо за інформацію, члєнограй. Аж полегшало.
показать весь комментарий
27.10.2025 20:00 Ответить
В Одесі неймовірна кількість нових автівок та нових забудов . Пане президент, напевно це якось пов'язано із нашою далекобійностю та майже напів-знищеним Покровськом та іншиміи знищеними містами Східної України?
показать весь комментарий
27.10.2025 20:14 Ответить
Це в них головна ціль - саме Покровськ
==
А, да? А я думав Берлін або грімпенські болота...
показать весь комментарий
27.10.2025 20:16 Ответить
Геть обкуреного ішака! Чмо знущається з народу та свідомо здає території. Так виглядає, що ішак ні причому та коментує, як сторонній спостерігач. І це при тому, що воно вважає себе верховним головкомом.
показать весь комментарий
27.10.2025 20:40 Ответить
Тааак...що там було 31. 03. 2019...

https://ibb.co/DDR6f9kM
показать весь комментарий
27.10.2025 20:41 Ответить
Ага.... а що ж було 21. 04. 2019???

https://ibb.co/vCwMsf8f
показать весь комментарий
27.10.2025 20:43 Ответить
А шо такоє? Какая разніца! Хоть паржьом! Так, дегенерати???
показать весь комментарий
27.10.2025 20:44 Ответить
Курилівку захопили. https://storymaps.arcgis.com/stories/36a7f6a6f5a9448496de641cf64bd375

Куп'янськ-Вузловий ще тримається.

Чому не демонтовано рейки? Питання до Сирського

Логістика ворога - як у '22, резерв тільки ~200 тис.
показать весь комментарий
27.10.2025 20:50 Ответить
 
 