840 18

Зеленский после Ставки: Определили задачи для расширения географии применения нашей дальнобойности

зеленський

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Основная тема - способности для дальнобойных ударов по России.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Результаты Ставки

"Главная тематика - наши способности для дальнобойных санкций против России. Были и производители оружия, и все, кто отвечает за его применение.

Проанализировали эффективность наших дальнобойных ударов за определенный период, достигнутые результаты. Российская "нефтепереработка" уже платит ощутимую цену за войну и будет платить еще большую. Определили задачи для расширения географии применения нашей дальнобойности", - заявил Зеленский.

"Детально работаем с производителями для долгосрочных контрактов. Срок три года позволяет производителю лучше планировать использование необходимых ресурсов и масштабировать поставки в войска. Количество таких заключенных контрактов будет больше", - отметил он.

Удары РФ по энергетике

Кроме того, были доклады о российских ударах против инфраструктуры и энергетических объектов Украины.

"Определили новые потребности в защите и задачи для работы с партнерами ради конкретных направлений в поставке ПВО. Необходимые системы у партнеров есть, и важно, чтобы украинская дипломатия активнее готовила соответствующие решения", - добавил президент.

Автор: 

Топ комментарии
+9
до потужності та незламності додалась ще і далекобійність.
27.10.2025 17:52 Ответить
27.10.2025 17:52 Ответить
+8
Який то, сюр!Незламності,далекобійності !Навіщо ця локшина?
27.10.2025 17:49 Ответить
27.10.2025 17:49 Ответить
+6
"І що стосується головнокомандувача, пане Порошенку, зараз війна. І ви мені ставите такі запитання, на які самі повинні відповідати - чому війна досі не закінчилась. Ось такий ви головнокомандувач..." - волало ЗЕлене обдовбане чмо на стадіоні...
27.10.2025 17:54 Ответить
27.10.2025 17:54 Ответить
Шо віагри наївся чи шо....
27.10.2025 17:46 Ответить
27.10.2025 17:46 Ответить
Називається,ППР.
27.10.2025 17:47 Ответить
27.10.2025 17:47 Ответить
Поки ліплять Фламінго - вчи географію
27.10.2025 17:48 Ответить
27.10.2025 17:48 Ответить
Який то, сюр!Незламності,далекобійності !Навіщо ця локшина?
27.10.2025 17:49 Ответить
27.10.2025 17:49 Ответить
до потужності та незламності додалась ще і далекобійність.
27.10.2025 17:52 Ответить
27.10.2025 17:52 Ответить
Оманська Гнида ще вивчила нове слово - діпстрайки (це вже щось інтимне між дєрьмаком і Гнидою в спортзалі на Банковій)
27.10.2025 17:58 Ответить
27.10.2025 17:58 Ответить
Між дозами розширює словниковий запас)))
27.10.2025 18:02 Ответить
27.10.2025 18:02 Ответить
Що ви там, квартальні кловуни, можете визначати? Яке ви відношення маєте до ЗСУ?
Відкіля ви, чорти, взялися на нашу голову...
27.10.2025 17:53 Ответить
27.10.2025 17:53 Ответить
"І що стосується головнокомандувача, пане Порошенку, зараз війна. І ви мені ставите такі запитання, на які самі повинні відповідати - чому війна досі не закінчилась. Ось такий ви головнокомандувач..." - волало ЗЕлене обдовбане чмо на стадіоні...
27.10.2025 17:54 Ответить
27.10.2025 17:54 Ответить
Та ти шо!!!!!
27.10.2025 17:56 Ответить
27.10.2025 17:56 Ответить
"географія"!
М! Потужна потужність ще потужніша!
27.10.2025 17:57 Ответить
27.10.2025 17:57 Ответить
Балабол ! Рекламный агент на службе у врага.
27.10.2025 18:11 Ответить
27.10.2025 18:11 Ответить
Це значить що енергосистему України знищать остаточно, бо крім створювати проблем пересічним лідор більш ні на шо не здатний.
27.10.2025 18:15 Ответить
27.10.2025 18:15 Ответить
Опанував нове слово - географія. Потужно...
27.10.2025 18:22 Ответить
27.10.2025 18:22 Ответить
Вішає локшину для лохторату свого
27.10.2025 18:30 Ответить
27.10.2025 18:30 Ответить
але!
жодної фоточки.
не зараховується!
27.10.2025 18:36 Ответить
27.10.2025 18:36 Ответить
 
 