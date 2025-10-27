Зеленский после Ставки: Определили задачи для расширения географии применения нашей дальнобойности
Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Основная тема - способности для дальнобойных ударов по России.
Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
Результаты Ставки
"Главная тематика - наши способности для дальнобойных санкций против России. Были и производители оружия, и все, кто отвечает за его применение.
Проанализировали эффективность наших дальнобойных ударов за определенный период, достигнутые результаты. Российская "нефтепереработка" уже платит ощутимую цену за войну и будет платить еще большую. Определили задачи для расширения географии применения нашей дальнобойности", - заявил Зеленский.
"Детально работаем с производителями для долгосрочных контрактов. Срок три года позволяет производителю лучше планировать использование необходимых ресурсов и масштабировать поставки в войска. Количество таких заключенных контрактов будет больше", - отметил он.
Удары РФ по энергетике
Кроме того, были доклады о российских ударах против инфраструктуры и энергетических объектов Украины.
"Определили новые потребности в защите и задачи для работы с партнерами ради конкретных направлений в поставке ПВО. Необходимые системы у партнеров есть, и важно, чтобы украинская дипломатия активнее готовила соответствующие решения", - добавил президент.
