Зеленский после Ставки: Определили задачи для расширения географии применения нашей дальнобойности

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Основная тема - способности для дальнобойных ударов по России.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Результаты Ставки

"Главная тематика - наши способности для дальнобойных санкций против России. Были и производители оружия, и все, кто отвечает за его применение.

Проанализировали эффективность наших дальнобойных ударов за определенный период, достигнутые результаты. Российская "нефтепереработка" уже платит ощутимую цену за войну и будет платить еще большую. Определили задачи для расширения географии применения нашей дальнобойности", - заявил Зеленский.

"Детально работаем с производителями для долгосрочных контрактов. Срок три года позволяет производителю лучше планировать использование необходимых ресурсов и масштабировать поставки в войска. Количество таких заключенных контрактов будет больше", - отметил он.

Удары РФ по энергетике

Кроме того, были доклады о российских ударах против инфраструктуры и энергетических объектов Украины.

"Определили новые потребности в защите и задачи для работы с партнерами ради конкретных направлений в поставке ПВО. Необходимые системы у партнеров есть, и важно, чтобы украинская дипломатия активнее готовила соответствующие решения", - добавил президент.

