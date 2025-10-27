Компания из США не выполнила оборонный контракт и должна возместить более 17 млн евро Украине, - FT

Небольшой магазин оружия в торговом центре на юге Аризоны получил неожиданный заказ в 2022 году: боеприпасы для Украины на сумму 1 миллиард долларов.

Об этом пишет Financial Times

Детали дела

Секретный контракт поступил от украинского оружейного агентства и охватывал арсенал ракет и снарядов, который был таким большим, что на бумаге его стоимость превышала годовой оборонный бюджет Эстонии в то время.

Издание отмечает, что компания OTL не имела ни экспортного опыта, ни больших складских помещений, ни опыта для принятия заказов государственного масштаба. Украина предоставила 17 млн евро авансом, но так и не получила ни одного патрона от тогдашнего 30-летнего владельца компании.

Что решил суд США?

Федеральный судья постановил, что компания OTL должна вернуть всю сумму вместе с процентами и судебными издержками - более 20 млн евро.

"Решение стало первым юридическим следствием одной из самых странных попыток закупки оружия во время войны в Украине, что дает редкий взгляд на хаотичный мир логистики на поле боя, где срочный спрос сталкивается с неопределенным предложением", - пишет автор.

Подробности контракта

FT ознакомилось с контрактом от июня 2022 года, который предусматривал поставку большого количества боеприпасов:

10 млн снарядов калибра 23 мм для зенитной артиллерии;

56 тысяч ракет к РСЗО "Град";

24 тыс. мин к минометам;

огромный запас других боеприпасов советского образца.

На момент заключения контракта офис компании OTL имел лишь временную вывеску и несколько онлайн-отзывов от местных клиентов, которые хвалили ее "очень разумные цены".

Соглашение "Контракт Pr-05" было подписано между OTL и украинской компанией "Прогресс", занимающейся торговлей оружием.

""Прогресс" отказался отвечать на вопросы FT о том, почему он решил перевести миллионы малоизвестному оружейному магазину в Аризоне", - пишет автор.

Что известно о компании OTL

Она была зарегистрирована в июле 2020 года 28-летним в то время Таннером Куком. В мае 2020 года, свидетельствуют документы арбитража, Кук и OTL обратились к "Прогрессу" с предложением поставлять боеприпасы из Сербии.

По данным издания, "Прогресс" в сделке с OTL представлял киевский юрист Николай Каранько. Однако впоследствии OTL заявила в арбитраже, что Каранько на самом деле работал на Минобороны Украины, а не на компанию, и что он просил OTL осуществлять платежи неназванным "третьим сторонам", чтобы сохранить контракт действительным. Это так и осталось без объяснений во время процесса. Каранько от комментариев отказался.

Через месяц после знакомства сторон они подписали контракт на сумму $1 млрд. До ноября компания "Прогресс" перевела 17 млн евро на счет OTL. Но в декабре OTL отправила "Прогрессу" письмо с извинениями за то, что не отправила боеприпасы. Это объяснили задержками в платежах со стороны Украины. Впоследствии это объяснение арбитражные судьи отклонили.

"Каранько ранее помогал заключить сделку о поставках оружия с Ираком, которая закончилась гражданским делом в Техасе в 2009 году, в котором его обвинили во вмешательстве в сделку о поставках оружия путем попытки дать взятку иракским чиновникам. Каранько и его соответчик были признаны виновными и обязаны выплатить многомиллионную компенсацию", - говорится в материале FT.

Также OTL сообщила о трудностях с получением экспортных лицензий. В одном из писем компания отметила, что задержка произошла из-за "вопросов, связанных с экспортными лицензиями в стране происхождения нашей продукции". Сербия, одно из двух европейских государств, которое не ввело санкции против России, отказалась напрямую вооружать Украину. Позже OTL заявила, что сербские власти заблокировали поставки по "политическим причинам".

Венский суд постановил, что OTL также не имела необходимых американских экспортных лицензий на момент подписания соглашения. В начале 2024 года арбитры вынесли решение в пользу компании "Прогресс" и обязали OTL вернуть 17 млн евро плюс штрафные санкции. OTL отказалась, поэтому Украина обратилась в американский суд для исполнения решения.

Федеральный судья штата Аризона Розмари Маркес в прошлом месяце поддержала решение арбитража, придя к выводу, что OTL "не доставила товар по контракту" и "не предоставила защиту".

С тех пор OTL прекратила видимую деятельность по своему адресу в Тусоне и не ответила на запросы о комментариях.

