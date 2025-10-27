Компанія зі США не виконала оборонний контракт та має відшкодувати понад 17 млн євро Україні, - FT

Невеликий магазин зброї у торговому центрі на півдні Аризони отримав неочікуване замовлення у 2022 році: боєприпаси для України на суму 1 мільярд доларів.

Про це пише Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

Деталі справи

Секретний контракт надійшов від української збройової агенції та охоплював арсенал ракет і снарядів, який був таким великим, що на папері його вартість перевищувала річний оборонний бюджет Естонії на той час.

Видання зазначає, що компанія OTL не мала ні експортного досвіду, ні великих складських приміщень, ні досвіду для прийняття замовлень державного масштабу. Україна надала 17 млн євро авансом, але так і не отримала жодного набою від тодішнього 30-річного власника компанії.

Що вирішив суд США?

Федеральний суддя постановив, що компанія OTL має повернути всю суму разом із відсотками та судовими витратами - понад 20 млн євро.

"Рішення стало першим юридичним наслідком однієї з найдивніших спроб закупівлі зброї під час війни в Україні, що дає рідкісний погляд на хаотичний світ логістики на полі бою, де терміновий попит стикається з невизначеною пропозицією", - пише автор.

Подробиці контракту

FT ознайомилося із контрактом від червня 2022 року, що передбачав поставку великої кількості боєприпасів:

10 млн снарядів калібру 23 мм для зенітної артилерії;

56 тисяч ракет до РСЗВ "Град";

24 тис. мін до мінометів;

величезний запас інших боєприпасів радянського зразка.

На час укладання контракту офіс компанії OTL мав лише тимчасову вивіску та кілька онлайн-відгуків від місцевих клієнтів, які хвалили її "дуже розумні ціни".

Угоду "Контракт Pr-05" було підписано між OTL та українською компанією "Прогрес", що займається торгівлею зброєю.

""Прогрес" відмовився відповідати на запитання FT про те, чому він вирішив переказати мільйони маловідомому збройовому магазину в Аризоні", - пише автор.

Що відомо про компанію OTL

Її було зареєстровано у липні 2020 року 28-річним на той час Таннером Куком. У травні 2020 року, свідчать документи арбітражу, Кук та OTL звернулися до "Прогресу" з пропозицією постачати боєприпаси із Сербії.

За даними видання, "Прогрес" в угоді з OTL представляв київський юрист Микола Каранько. Проте згодом OTL заявила в арбітражі, що Каранько насправді працював на Міноборони України, а не на компанію, і що він просив OTL здійснювати платежі неназваним "третім сторонам", щоб зберегти контракт дійсним. Це так і залишилося без пояснень під час процесу. Каранько від коментарів відмовився.

За місяць після знайомства сторін вони підписали контракт на суму $1 млрд. До листопада компанія "Прогрес" переказала 17 млн євро на рахунок OTL. Але в грудні OTL відправила "Прогресу" лист із вибаченнями за те, що не відправила боєприпаси. Це пояснили затримками у платежах з боку України. Згодом це пояснення арбітражні судді відхилили.

"Каранько раніше допомагав укласти угоду про постачання зброї з Іраком, яка закінчилася цивільною справою в Техасі в 2009 році, в якій його звинуватили у втручанні в угоду про постачання зброї шляхом спроби дати хабар іракським чиновникам. Каранько та його співвідповідач були визнані винними й зобов'язані виплатити багатомільйонну компенсацію", - йдеться в матеріалі FT.

Також OTL повідомила про труднощі з отриманням експортних ліцензій. В одному з листів компанія зазначила, що затримка сталася через "питання, пов’язані з експортними ліцензіями у країні походження нашої продукції". Сербія, одна з двох європейських держав, яка не запровадила санкції проти Росії, відмовилася безпосередньо озброювати Україну. Пізніше OTL заявила, що сербська влада заблокувала поставки з "політичних причин".

Віденський суд постановив, що OTL також не мала необхідних американських експортних ліцензій на момент підписання угоди. На початку 2024 року арбітри винесли рішення на користь компанії "Прогрес" і зобов'язали OTL повернути 17 млн євро плюс штрафні санкції. OTL відмовилася, тому Україна звернулася до американського суду для виконання рішення.

Федеральний суддя штату Аризона Розмарі Маркес минулого місяця підтримала рішення арбітражу, дійшовши висновку, що OTL "не доставила товар за контрактом" та "не надала захист".

Відтоді OTL припинила видиму діяльність за своєю адресою в Тусоні та не відповіла на запити про коментарі.

