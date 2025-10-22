Локалізація міжнародних компаній в Україні: Міноборони пояснює суть ініціативи Build in Ukraine

Ініціатива Build in Ukraine покликана інтегрувати український ОПК в екосистему оборонної галузі Європи, збільшити безпекову допомогу Україні та залучити додаткові інвестиції.

Міністерство оборони пояснює суть цієї ініціативи та розповідає про актуальні результати розвитку українського ОПК завдяки її роботі, передає Цензор.НЕТ.

"В умовах повномасштабної війни Україна не лише відбиває агресію, а й трансформує власний оборонно-промисловий комплекс. Саме тому держава робить ставку не лише на закупівлю чи отримання готової продукції від міжнародних партнерів, а й на розвиток власного оборонно-промислового комплексу та створення спільних підприємств із партнерами", - йдеться в повідомленні Міноборони.

Зауважується, що саме однією з ключових ініціатив цього процесу є Build in Ukraine.

Локалізація міжнародних компаній

Ініціатива Build in Ukraine спрямована на те, щоб іноземні оборонні компанії створювали виробництва безпосередньо в Україні. Це дозволяє не лише забезпечувати Сили оборони необхідним озброєнням у короткі терміни, а й робить нашу державу повноцінним гравцем глобального ринку оборонних технологій.

У Міноборони повідомляють, що вже сьогодні в Україні працюють або розгортають виробничі потужності такі компанії, як:

BAE Systems (Велика Британія) – спільне виробництво та обслуговування гаубиць L119.

– спільне виробництво та обслуговування гаубиць L119. Rheinmetall (Німеччина) – створення ремонтних і виробничих баз для бронетехніки.

– створення ремонтних і виробничих баз для бронетехніки. SAAB (Швеція) – домовленості щодо спільного виробництва систем ППО.

– домовленості щодо спільного виробництва систем ППО. Northrop Grumman (США) – домовленості щодо спільного виробництва боєприпасів.

Крім того, в Україну заходять компанії, які спеціалізуються на новітніх технологіях: безпілотні системи, кіберзахист, системи боротьби з дронами. Це дозволяє одночасно посилювати обороноздатність і створювати нові робочі місця.

Станом на зараз вже понад 25 іноземних компаній перебувають на різних стадіях локалізації в Україні.

Україна - виробник сучасного озброєння

Ініціатива Build in Ukraine демонструє, що Україна переходить від ролі споживача оборонної допомоги до повноцінного партнера у виробництві сучасного озброєння.

Це довгострокова стратегія, яка зміцнює обороноздатність держави, стимулює економіку та відкриває нові можливості для міжнародної співпраці. Крок за кроком Україна перетворюється на центр сучасних оборонних технологій Європи — і цей процес уже незворотний.