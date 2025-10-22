Локализация международных компаний в Украине: Минобороны объясняет суть инициативы Build in Ukraine

Инициатива Build in Ukraine призвана интегрировать украинский ОПК в экосистему оборонной отрасли Европы, увеличить помощь Украине в сфере безопасности и привлечь дополнительные инвестиции.

Министерство обороны объясняет суть этой инициативы и рассказывает об актуальных результатах развития украинского ОПК благодаря ее работе, передает Цензор.НЕТ.

"В условиях полномасштабной войны Украина не только отражает агрессию, но и трансформирует собственный оборонно-промышленный комплекс. Именно поэтому государство делает ставку не только на закупку или получение готовой продукции от международных партнеров, но и на развитие собственного оборонно-промышленного комплекса и создание совместных предприятий с партнерами", - говорится в сообщении Минобороны.

Отмечается, что именно одной из ключевых инициатив этого процесса является Build in Ukraine.

Локализация международных компаний

Инициатива Build in Ukraine направлена на то, чтобы иностранные оборонные компании создавали производства непосредственно в Украине. Это позволяет не только обеспечивать Силы обороны необходимым вооружением в короткие сроки, но и делает наше государство полноценным игроком глобального рынка оборонных технологий.

В Минобороны сообщают, что уже сегодня в Украине работают или разворачивают производственные мощности такие компании, как:

BAE Systems (Великобритания) - совместное производство и обслуживание гаубиц L119.

- совместное производство и обслуживание гаубиц L119. Rheinmetall (Германия) - создание ремонтных и производственных баз для бронетехники.

- создание ремонтных и производственных баз для бронетехники. SAAB (Швеция) - договоренности о совместном производстве систем ПВО.

- договоренности о совместном производстве систем ПВО. Northrop Grumman (США) - договоренности о совместном производстве боеприпасов.

Кроме того, в Украину заходят компании, которые специализируются на новейших технологиях: беспилотные системы, киберзащита, системы борьбы с дронами. Это позволяет одновременно усиливать обороноспособность и создавать новые рабочие места.

По состоянию на сейчас уже более 25 иностранных компаний находятся на разных стадиях локализации в Украине.

Украина - производитель современного вооружения

Инициатива Build in Ukraine демонстрирует, что Украина переходит от роли потребителя оборонной помощи к полноценному партнеру в производстве современного вооружения.

Это долгосрочная стратегия, которая укрепляет обороноспособность государства, стимулирует экономику и открывает новые возможности для международного сотрудничества. Шаг за шагом Украина превращается в центр современных оборонных технологий Европы - и этот процесс уже необратим.