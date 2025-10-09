Украина вместе с Евросоюзом в 2026 году достигнет уровня производства артиллерийских снарядов, равного производству РФ, - Зеленский

В 2026 году производство артиллерийских снарядов в ЕС и Украине может сравняться с РФ; ключевое - наращивание калибра 155 мм и боеприпасов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время встречи с журналистами.

"В 2026-м году мы с Евросоюзом выходим на количество производства артиллерийского выстрела, который будет равным производству Российской Федерации. И поэтому, если немного наши партнеры ускорят свои производства, в перспективе по артиллерии можно быть более сильными, чем Россия. Это важный трек", - сказал Зеленский.

Он отметил, что сегодня есть профицит артиллерийских систем, которые Украина производит.

"Но там есть вопрос другой - вопрос 155-го калибра. То есть если у тебя достаточно систем, ты не можешь некоторым ребятам заменить старые советские и дать эту пушку, потому что 155-го калибра еще не хватает на такое количество. Хотя, безусловно, мы правильно идем, систем будет достаточно, армия будет в 155 калибре", - пояснил президент.

По его словам, вопрос также в том, чтобы параллельно была возможность иметь соответствующее количество снарядов. В этом Украине, по словам Зеленского, помогают партнеры.

