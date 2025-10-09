РУС
Украина вместе с Евросоюзом в 2026 году достигнет уровня производства артиллерийских снарядов, равного производству РФ, - Зеленский

Зеленский начнет визит в США с поездки на завод, где производят 155-мм снаряды для Украины

В 2026 году производство артиллерийских снарядов в ЕС и Украине может сравняться с РФ; ключевое - наращивание калибра 155 мм и боеприпасов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время встречи с журналистами.

"В 2026-м году мы с Евросоюзом выходим на количество производства артиллерийского выстрела, который будет равным производству Российской Федерации. И поэтому, если немного наши партнеры ускорят свои производства, в перспективе по артиллерии можно быть более сильными, чем Россия. Это важный трек", - сказал Зеленский.

Он отметил, что сегодня есть профицит артиллерийских систем, которые Украина производит.

"Но там есть вопрос другой - вопрос 155-го калибра. То есть если у тебя достаточно систем, ты не можешь некоторым ребятам заменить старые советские и дать эту пушку, потому что 155-го калибра еще не хватает на такое количество. Хотя, безусловно, мы правильно идем, систем будет достаточно, армия будет в 155 калибре", - пояснил президент.

По его словам, вопрос также в том, чтобы параллельно была возможность иметь соответствующее количество снарядов. В этом Украине, по словам Зеленского, помогают партнеры.

Зеленский Владимир (22185) оружие (10473) производство (551) Украина (45148) Евросоюз (17684)
Топ комментарии
+3
"Україна разом з Євросоюзом у 2026 році досягне рівня виробництва артилерійських пострілів, рівного виробництву РФ ..." - а Північна Корея не буде в 2026 році поставляти снаряди???
09.10.2025 11:31 Ответить
09.10.2025 11:31 Ответить
+3
А виробництво Китаю та Північної Кореї не враховується?
09.10.2025 11:34 Ответить
09.10.2025 11:34 Ответить
+2
Ми орали - я і кінь
09.10.2025 11:24 Ответить
09.10.2025 11:24 Ответить
Ми орали - я і кінь
09.10.2025 11:24 Ответить
09.10.2025 11:24 Ответить
А поки бубачка бреше, далекобійних снарядів для Богдан в закупках МО лише 5%.
09.10.2025 11:30 Ответить
09.10.2025 11:30 Ответить
Від гарантій безпеки до "зрівняємося по снарядах" - один крок чотири роки.
09.10.2025 11:30 Ответить
09.10.2025 11:30 Ответить
"Україна разом з Євросоюзом у 2026 році досягне рівня виробництва артилерійських пострілів, рівного виробництву РФ ..." - а Північна Корея не буде в 2026 році поставляти снаряди???
09.10.2025 11:31 Ответить
09.10.2025 11:31 Ответить
Такі питання - це вже думкозрада.
09.10.2025 11:42 Ответить
09.10.2025 11:42 Ответить
А КНДР наздаженут??))
09.10.2025 11:31 Ответить
09.10.2025 11:31 Ответить
В планах перемоги та стійкості виконання цього пункту передбачене на 2032-й рік
09.10.2025 11:32 Ответить
09.10.2025 11:32 Ответить
А виробництво Китаю та Північної Кореї не враховується?
09.10.2025 11:34 Ответить
09.10.2025 11:34 Ответить
Про бульбособак забули.....Білорусь виробляє **********, зокрема артилерійські снаряди калібру 122 і 152 мм та ********** для реактивних систем залпового вогню, які активно постачаються до армії РФ. Це робиться на низці білоруських державних підприємств, що підтверджують розслідування білоруської моніторингової групи «БелПол
09.10.2025 11:46 Ответить
09.10.2025 11:46 Ответить
Хрипатий поц-це ********** ЄС,а не України ,і вони можуть постачати їх нам,і можуть залишити собі тому,що ***** нападе..
09.10.2025 11:51 Ответить
09.10.2025 11:51 Ответить
 
 