Україна разом з Євросоюзом у 2026 році досягне рівня виробництва артилерійських пострілів, рівного виробництву РФ, - Зеленський

Зеленський розпочне візит до США з поїздки на завод, де виробляють 155-мм снаряди для України

У 2026 році виробництво артилерійських снарядів у ЄС та України може зрівнятися з РФ; ключове — нарощення калібру 155 мм і боєприпасів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з журналістами.

"В 2026-му році ми з Євросоюзом виходимо на кількість виробництва артилерійського пострілу, який буде рівним виробництву Російської Федерації. І тому, якщо трішки наші партнери пришвидшать свої виробництва, в перспективі щодо артилерії можна бути більш сильними, ніж Росія. Це важливий трек", - сказав Зеленський.

Він зауважив, що сьогодні є профіцит артилерійських систем, які Україна виробляє.

"Але там є питання інше – питання 155-го калібру. Тобто якщо в тебе достатньо систем, ти не можеш деяким хлопцям замінити старі радянські і дати цю пушку, тому що 155-го калібру ще не вистачає на таку кількість. Хоча, безумовно, ми правильно йдемо, систем буде достатньо, армія буде в 155 калібрі", - пояснив президент.

За його словами, питання також у тому, щоб паралельно була можливість мати відповідну кількість снарядів. У цьому Україні, за словами Зеленського, допомагають партнери.

Ми орали - я і кінь
показати весь коментар
09.10.2025 11:24 Відповісти
А поки бубачка бреше, далекобійних снарядів для Богдан в закупках МО лише 5%.
показати весь коментар
09.10.2025 11:30 Відповісти
Від гарантій безпеки до "зрівняємося по снарядах" - один крок чотири роки.
показати весь коментар
09.10.2025 11:30 Відповісти
"Україна разом з Євросоюзом у 2026 році досягне рівня виробництва артилерійських пострілів, рівного виробництву РФ ..." - а Північна Корея не буде в 2026 році поставляти снаряди???
показати весь коментар
09.10.2025 11:31 Відповісти
Такі питання - це вже думкозрада.
показати весь коментар
09.10.2025 11:42 Відповісти
А КНДР наздаженут??))
показати весь коментар
09.10.2025 11:31 Відповісти
В планах перемоги та стійкості виконання цього пункту передбачене на 2032-й рік
показати весь коментар
09.10.2025 11:32 Відповісти
А виробництво Китаю та Північної Кореї не враховується?
показати весь коментар
09.10.2025 11:34 Відповісти
Про бульбособак забули.....Білорусь виробляє **********, зокрема артилерійські снаряди калібру 122 і 152 мм та ********** для реактивних систем залпового вогню, які активно постачаються до армії РФ. Це робиться на низці білоруських державних підприємств, що підтверджують розслідування білоруської моніторингової групи «БелПол
показати весь коментар
09.10.2025 11:46 Відповісти
Хрипатий поц-це ********** ЄС,а не України ,і вони можуть постачати їх нам,і можуть залишити собі тому,що ***** нападе..
показати весь коментар
09.10.2025 11:51 Відповісти
 
 