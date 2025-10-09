Україна разом з Євросоюзом у 2026 році досягне рівня виробництва артилерійських пострілів, рівного виробництву РФ, - Зеленський

У 2026 році виробництво артилерійських снарядів у ЄС та України може зрівнятися з РФ; ключове — нарощення калібру 155 мм і боєприпасів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з журналістами.

"В 2026-му році ми з Євросоюзом виходимо на кількість виробництва артилерійського пострілу, який буде рівним виробництву Російської Федерації. І тому, якщо трішки наші партнери пришвидшать свої виробництва, в перспективі щодо артилерії можна бути більш сильними, ніж Росія. Це важливий трек", - сказав Зеленський.

Він зауважив, що сьогодні є профіцит артилерійських систем, які Україна виробляє.

"Але там є питання інше – питання 155-го калібру. Тобто якщо в тебе достатньо систем, ти не можеш деяким хлопцям замінити старі радянські і дати цю пушку, тому що 155-го калібру ще не вистачає на таку кількість. Хоча, безумовно, ми правильно йдемо, систем буде достатньо, армія буде в 155 калібрі", - пояснив президент.

За його словами, питання також у тому, щоб паралельно була можливість мати відповідну кількість снарядів. У цьому Україні, за словами Зеленського, допомагають партнери.

