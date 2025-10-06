УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10067 відвідувачів онлайн
Новини Виробництво української зброї Виробництво зброї Індустрія дронів
940 11

Українська Fire Point може розпочати виробництво в Данії найближчими місяцями, - Поульсен

Індустрія дронів

Fire Point розпочне виробництво у Данії. Що відомо?

Українська компанія Fire Point, яка спеціалізується на виробництві ударних БпЛА дальньої дії та крилатих ракет, може розпочати виробництво в Данії вже протягом найближчих місяців.

Про це повідомив міністр оборони Данії Троель Лунд Поульсен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він нагадав про започаткування данської моделі 2.0, що дасть можливість запросити оборонні компанії України розпочати виробництво в Данії.

"І разом з моїм колегою, він також присутній тут сьогодні, Мортеном Бьодсковим, ми щойно оголосили, що FirePoint зможе розпочати виробництво в Данії в найближчі місяці", - зазначив Поульсен.

Також читайте: Данія посилює контроль за нафтовими танкерами для протидії "тіньовому флоту" РФ

Він висловив сподівання, що на початку наступного року Fire Point налагодить виробництво в Данії.

"Сподіваюся, ми також зможемо повчитися у Fire Point та, сподіваюся, що ми зможемо запросити більше оборонних компаній з України розпочати виробництво в Данії", - додав міністр.

Нагадаємо, наприкінці серпня 2025 року Поульсен заявив, що найближчими тижнями перша українська оборонна компанія розпочне виробництво на території Данії. До кінця року до неї приєднаються інші підприємства.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Автор: 

Данія (871) зброя (7768)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Чи вартує робота бота за миску супа ?
показати весь коментар
06.10.2025 17:12 Відповісти
+4
Тепер ЄС треба тримати під корупційним контролем ще й Данію?
показати весь коментар
06.10.2025 17:09 Відповісти
+3
Тобто за пару місяців зясується що фламінги ніколи не існували
показати весь коментар
06.10.2025 17:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тепер ЄС треба тримати під корупційним контролем ще й Данію?
показати весь коментар
06.10.2025 17:09 Відповісти
Чи вартує робота бота за миску супа ?
показати весь коментар
06.10.2025 17:12 Відповісти
МІН ДІЧ вам лиш мискою супу платить?
показати весь коментар
06.10.2025 18:21 Відповісти
то треба подлякоскотинякам задуматись - пора !!!
показати весь коментар
06.10.2025 18:23 Відповісти
"Файр пойнт" -це потужний насос по викачуванню Шоблом Вови **********, Міндича з України величезних сум грошей. Хто б це пояснив датчанам?
показати весь коментар
06.10.2025 18:46 Відповісти
Сподіваюсь, не буде так "невдобно" як з польськими прикордонниками в ситуації 18-22
показати весь коментар
06.10.2025 17:10 Відповісти
Тобто за пару місяців зясується що фламінги ніколи не існували
показати весь коментар
06.10.2025 17:40 Відповісти
щупальця міндича вже до Європи дістались
показати весь коментар
06.10.2025 17:50 Відповісти
а те, що проти компанії Fire Point вже пів року відкрито кримінальну справу в НАБУ, то для європейців вже не важливо?
показати весь коментар
06.10.2025 17:52 Відповісти
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) розслідує діяльність компанії Fire Point, відомої розробкою далекобійних дронів FP-1. Причина можливе завищення цін та введення уряду в оману щодо постачань, пише https://kyivindependent.com/exclusive-maker-of-ukraines-prized-flamingo-cruise-missile-facing-corruption-probe/?fbclid=IwY2xjawMebXVleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFDajdqMUx0TUlqbFcyWWJuAR6AhrYuRoVL6gCdfVFdVGz25FGLk2TXuAtH-URCJhe-yX008R2HxK0l0i4BYA_aem_mEZFuPTw6qEb-7jL-GCl4A Kyiv Independent з посиланням на п'ять джерел, обізнаних у справі.
Керівники Fire Point - Єгор Скаляга, Ірина Терех та Денис Штильерман до війни займалися кіновиробництвом і благодійністю. Компанія, раніше відома як Центрокаст, у лютому 2023-го перейшла у власність Скаляги та змінила назву на Fire Point.
Три джерела повідомили Kyiv Independent, що розслідування НАБУ простежує зв'язки компанії з бізнесменом Тимуром Міндічем, співвласником телестудії «Квартал 95». Наразі жодних звинувачень особам чи організаціям не пред'явлено.
показати весь коментар
06.10.2025 17:52 Відповісти
 
 