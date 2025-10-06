Українська Fire Point може розпочати виробництво в Данії найближчими місяцями, - Поульсен

Індустрія дронів

Українська компанія Fire Point, яка спеціалізується на виробництві ударних БпЛА дальньої дії та крилатих ракет, може розпочати виробництво в Данії вже протягом найближчих місяців.

Про це повідомив міністр оборони Данії Троель Лунд Поульсен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він нагадав про започаткування данської моделі 2.0, що дасть можливість запросити оборонні компанії України розпочати виробництво в Данії.

"І разом з моїм колегою, він також присутній тут сьогодні, Мортеном Бьодсковим, ми щойно оголосили, що FirePoint зможе розпочати виробництво в Данії в найближчі місяці", - зазначив Поульсен.

Також читайте: Данія посилює контроль за нафтовими танкерами для протидії "тіньовому флоту" РФ

Він висловив сподівання, що на початку наступного року Fire Point налагодить виробництво в Данії.

"Сподіваюся, ми також зможемо повчитися у Fire Point та, сподіваюся, що ми зможемо запросити більше оборонних компаній з України розпочати виробництво в Данії", - додав міністр.

Нагадаємо, наприкінці серпня 2025 року Поульсен заявив, що найближчими тижнями перша українська оборонна компанія розпочне виробництво на території Данії. До кінця року до неї приєднаються інші підприємства.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі