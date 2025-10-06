Данія посилює контроль за нафтовими танкерами для протидії "тіньовому флоту" РФ

Данія оголосила про посилення контролю за нафтовими танкерами, що проходять через її води, на тлі зусиль Європи з боротьби з російським "тіньовим флотом", який допомагає Кремлю обходити санкції.

Про це йдеться в заяві уряду, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Особливу увагу приділятимуть старим суднам, що становлять екологічну загрозу через технічний стан і часто використовуються для нелегальних перевезень. "Ми посилюємо контроль за дотриманням основних екологічних норм, щоб ефективніше і послідовніше боротися з танкерами і російським тіньовим флотом", - зазначив міністр охорони довкілля Магнус Хеуніке.

Міністр промисловості Мортен Бодсков підкреслив, що заходи спрямовані на послаблення військової машини Кремля. За його словами, влада використає всі доступні інструменти для захисту Данії та її територіальних вод.

Надалі Морська адміністрація разом з Агентством з охорони довкілля проводитиме більше екологічних перевірок суден. Також до кінця року у країні впровадять вимірювання вмісту сірки у судновому паливі.

Зібрані дані планують використовувати у міжнародній співпраці для складання списків суден, які можуть підпадати під санкції.

