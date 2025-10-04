ЄС готує механізми для зупинки танкерів "тіньового флоту" РФ, – Єрмак

ЄС готує правові механізми для зупинки танкерів "тіньового флоту" Росії у Балтійському морі.

За даними EUObserver, торішні санкційні пропозиції можуть трансформуватися у практичні рішення, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Йдеться щонайменше про 16 суден без прапора, які можуть бути затримані відповідно до статті 110 Конвенції ООН з морського права. Мова про судна, що продовжують курсувати Балтійським морем попри обмеження доступу до портів ЄС.

Він нагадав, що у 19-му санкційному пакеті ЄС планує додати ще 120 нафтотанкерів до "чорного списку", збільшивши його до 568 суден. Частина цих суден формально не заходить у порти ЄС, однак і далі використовується для транспортування в регіоні.

Читайте також: Росія зібрала у свій "тіньовий флот" для обходу санкцій 17% танкерів у світі, – NYT

Як зазначається, використання норм міжнародного права та готовність країн НАТО забезпечити їх виконання розглядаються як сигнал Москві про неефективність схем обходу санкцій. Автори наголошують на необхідності швидшого обмеження можливостей Росії на тлі її гібридного тиску на Європу.

Раніше повідомлялось, що Франція відпустила затриманий танкер "тіньового" флоту Росії. Він міг бути причетним до дронів над Данією.

Затриманих капітана Boracay і його старшого помічника відпустили з-під варти і повернули на борт танкера, він продовжив свій шлях за маршрутом в ніч з 2 на 3 жовтня.