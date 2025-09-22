Росія зібрала у свій "тіньовий флот" для обходу санкцій 17% танкерів у світі, – NYT

Росія нарощує "тіньовий флот" старих танкерів із непрозорою власністю, що дозволяє продавати нафту попри обмеження і цінову "стелю".

Водночас розширення цієї мережі підвищує ризики аварій та формує стійку нелегальну економіку перевезень, повідомляє The New York Times.

За оцінкою S&P Global Market Intelligence, наразі близько 17% чинного світового танкерного флоту вже працює в "тіні". Кількість таких суден зросла до 940 на початку року, що на 45% більше, ніж роком раніше.

Після заборони ЄС на імпорт російської морської нафти та встановлення "цінової стелі" на рівні $60 за барель країнами "Великої сімки" перевізники, пов’язані з РФ, почали використовувати сумнівне страхування, "маскувати" походження вантажів і змінювати прапори. Це дозволяє створити для покупців "простір правдоподібного заперечення".

Середній вік "тіньових" танкерів становить близько 20 років проти 13 у світовому парку. Поєднання старого флоту та нестачі страхового покриття підвищує ризик великомасштабного розливу нафти і техногенних інцидентів на морі.

ЄС, США, Британія, Канада та Австралія розширюють санкційні списки таких танкерів, ЄС вже позначив понад 500 "тіньових" суден. Втім компанії вдаються до перевалки вантажів у морі та зміни прапора, що ускладнює контроль за дотриманням обмежень.

Американське Рахункове управління зазначає, що "тіньовий" флот обмежує ефективність цінової стелі, зберігаючи доходи Кремля. Водночас офіційні особи наполягають, що навіть із "дірами" санкції підвищили для РФ вартість логістики й фінансування експорту.

Також зазначається, що наразі частина російських поставок переорієнтована на Індію та Китай, що потребує довших маршрутів і більшої кількості суден. ЄС готує 19-й пакет санкцій, спрямований зокрема проти мереж постачання і суден, що допомагають обходити обмеження.

До британських санкційних списків також потрапили компанії та фізичні особи, що постачають РФ електроніку, хімікати й вибухові речовини для виробництва зброї.