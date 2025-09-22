Ціни на нафту знову зростають на тлі посилення напруженості в Європі й на Близькому Сході, - Reuters

Ціни на нафту зросли на тлі посилення геополітичної напруги в Європі та на Близькому Сході.

У понеділок вранці ціна еталонного сорту Brent збільшується на 0,54% – до $67,07 за барель, американського WTI – на 0,54%, до $63,02, повідомляє Reuters.

Європейський ризик посилився після заяв Польщі та Естонії про порушення з боку російської авіації. Поряд з цим, Україна активізувала атаки дронами по російських терміналах і НПЗ, а президент США Дональд Трамп закликає ЄС припинити закупівлі російських енергоносіїв.

Додаткову нервозність на ринку створюють новини з Близького Сходу про визнання Палестини чотирма західними державами, що загострило політичний фон у нафтовидобувному регіоні.

Водночас пропозиція нафти на ринку зростає, оскільки: Ірак оголосив про намір збільшити експорт з 3,38 млн до 3,4-3,45 млн барелів на добу після часткового зняття добровільних обмежень ОПЕК+. Аналітики також вказують на зростання світових запасів упродовж останніх шести місяців і розширення стратегічних резервів у Китаї та США – фактори, які обмежують зростання цін.

При цьому минулого тижня ціни на Brent і WTI знизилися більш ніж на 1% через побоювання щодо надлишку пропозиції та впливу торговельних тарифів на попит, попри очікування, що перше цього року зниження ставки ФРС підтримає пожвавлення споживання пального.

Раніше повідомлялось, що масовані удари українських дронів по нафтопереробній інфраструктурі РФ призвели до падіння експорту російського пального.

Так, з 1 по 15 вересня з російських портів на зовнішні ринки було відправлено лише 3,3 млн тонн нафтопродуктів, що на 18% менше, ніж рік тому, і на 16% нижче показників липня цього року.