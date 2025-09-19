Ціни на нафту продовжують знижуватись через ознаки сповільнення економіки США, – Reuters

Ціни на нафту знизилися у п’ятницю, оскільки побоювання щодо попиту в США переважили оптимізм від першого цьогорічного зниження ставки ФРС.

Cтаном на ранок п’ятниці еталонний сорт нафти Brent дешевшва на 0,2% – до $67,29 за барель, а американський сорт WTI – на 0,4% до $63,34, повідомляє Reuters.

ФРС у середу зменшила ключову ставку на 0,25 в.п. і вказала на можливість подальших кроків, що зазвичай підтримує споживання пального. Втім, за оцінками енергетичних відомств, зокрема EIA, ознаки послаблення попиту стримують очікування суттєвого підвищення цін. Як зазначає аналітикиня Phillip Nova Пріянка Сачдєва, "ринок опинився між суперечливими сигналами".

На пропозицію тиснуть плани країн ОПЕК+ щодо нарощення видобутку та ознаки надлишку пального у США. Запаси дистилятів у США зросли на 4 млн барелів проти очікуваного збільшення на 1 млн, що посилило занепокоєння попитом і натиснуло на котирування.

Макроекономічні дані також додали обережності, оскільки нові заявки на допомогу з безробіття свідчать про послаблення ринку праці, а будівництво індивідуальних будинків у серпні впало до майже 2,5-річного мінімуму на тлі надлишку непроданих нових осель.

Додатково пропозиційні ризики послабилися після повідомлення Мінфіну РФ про механізм захисту бюджету від коливань нафтових цін і санкцій, а також на тлі коментаря президента Трампа про перевагу "нижчих цін" над жорсткішими санкціями проти Росії, зазначає ANZ.

Раніше повідомлялось, що світові ціни на нафту знижуються другий день поспіль. Аналітики відзначають, що сам факт пом’якшення політики був закладений у цінах, а риторика голови ФРС Джерома Пауелла про слабший ринок праці та все ще високу інфляцію сприймається радше як управління ризиками, ніж стимул для попиту.