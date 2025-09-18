Світові ціни на нафту знижуються другий день поспіль, – Reuters

Ціни на нафту в четвер знизилися другий день поспіль.

Вранці у четвер еталонний сорт Brent дешевшає до $67,82 (-0,19%), а американський WTI – до $63,87 (-0,28%), повідомляє Reuters.

Таким чином ринок реагує на зниження ставки ФРС на 25 базисних пунктів і сигнали щодо економіки США

Аналітики відзначають, що сам факт пом’якшення політики був закладений у цінах, а риторика голови ФРС Джерома Пауелла про слабший ринок праці та все ще високу інфляцію сприймається радше як управління ризиками, ніж стимул для попиту.

Додатковий тиск на ціни на нафту чинить зібльшення ринкової пропозиції в умовах затухання попиту, зазначає агентство.

Читайте також: Удари українських дронів почали загрожувати видобутку нафти в Росії, – Reuters

Так у США зафіксовано різке падіння запасів нафти через рекордно низький чистий імпорт і зростання експорту до максимумів майже за два роки, однак запаси дистилятів зросли на 4 млн барелів, що значно вище прогнозованого аналітиками збільшення на близько 1 млн барелів.

Раніше повідомлялось, що експорт російської нафти морем різко впав після ударів українських безпілотників, яку уразили ключові експортні порти на Балтійському морі.