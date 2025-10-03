Франція відпустила затриманий танкер "тіньового" флоту Росії. Він міг бути причетним до дронів над Данією, – ЗМІ

Танкер Boracay, який вважають судном "тіньового" флоту Росії та який був затриманий біля атлантичного узбережжя Франції, продовжив свій шлях з усіма членами екіпажу.

Про це повідомляє AFP із посиланням на джерело, близьке до розслідування, передає Європейська правда.

Затриманих капітана Boracay і його старшого помічника відпустили з-під варти і повернули на борт танкера, він продовжив свій шлях за маршрутом в ніч з 2 на 3 жовтня.

Однак капітану, якого називають громадянином Китаю, потрібно буде з'явитися до французького суду 23 лютого.

Дані сайтів відстеження морського трафіку свідчать, що танкер продовжив рух у бік Суецького каналу. Вранці у п'ятницю, 3жовтня, він був неподалік Ла-Рошелі.

Більше читайте в нашому Telegram-каналі

Як повідомлялося, французькі військово-морські сили 30 вересня заявили, що влада країни розслідує порушення, скоєні нафтовим танкером Boracay під прапором Беніну, судном, яке перебуває під антиросійськими санкціями Великої Британії та Європейського Союзу.

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк зі свого боку зауважив, що судно пов'язують з "тіньовим флотом", який Росія використовує для обходу санкцій і транспортування нафти.

"Я б сказав, що танкер таки точно є фактично затриманий і наразі перебуває на якорі біля узбережжя Атлантики, неподалік Сент-Назера. Більше того, ймовірно це судно було причетне до запуску дронів над територією Данії", – сказав Власюк.

Раніше у вересні стало відомо, що Росія нарощує "тіньовий флот" старих танкерів із непрозорою власністю, що дозволяє продавати нафту попри обмеження і цінову "стелю". За оцінкою S&P Global Market Intelligence, наразі близько 17% чинного світового танкерного флоту вже працює в "тіні". Кількість таких суден зросла до 940 на початку року, що на 45% більше, ніж роком раніше.

До того Велика Британія оголосила про новий пакет антиросійських санкцій, націлений на "тіньовий флот" нафтових танкерів РФ.