924 7

Франція затримала танкер російського "тіньового" флоту. Він може бути причетним до запуску дронів над Данією

Франція затримала танкер російського "тіньового" флоту

Французькі військово-морські сили 30 вересня заявили, що влада країни розслідує порушення, скоєні нафтовим танкером Boracay під прапором Беніну, судном, яке перебуває під антиросійськими санкціями Великої Британії та Європейського Союзу.

"Після підозри у правопорушенні, скоєному судном Boracay, до відповідної прокуратури в Бресті було подано звіт. Розслідування триває", – сказано в заяві ВМС Франції, пише Reuters.

Велика Британія та ЄС запровадили окремі санкції проти танкера в жовтні 2024 року та лютому 2025 року.

Євросоюз заявив, що судно було пов'язане з перевезенням російської сирої нафти та нафтопродуктів, "практикуючи при цьому нерегулярну та високоризикову судноплавну практику".

Велика Британія заявила, що судно було "залучене до діяльності, метою або наслідком якої є дестабілізація України [...] або отримання вигоди від уряду Росії чи його підтримка" під час транспортування нафти чи нафтопродуктів російського походження з Росії до третьої країни.

Судно, яке змінило свою назву на Boracay або в деяких судноплавних базах даних Pushpa у грудні 2024 року, раніше називалося Kiwala. Судна зберігають той самий ідентифікаційний номер IMO протягом усього терміну служби, але змінюють назви.

Танкер для перевезення сирої нафти, побудований у 2007 році, зараз стоїть на якорі біля атлантичного узбережжя західної Франції, поблизу Сен-Назера.

Більше новин читайте в Telegram-каналі Бізнес Цензор

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк зі свого боку зауважив, що судно пов'язують з "тіньовим флотом", який Росія використовує для обходу санкцій і транспортування нафти.

"Я б сказав, що танкер таки точно є фактично затриманий і наразі перебуває на якорі біля узбережжя Атлантики, неподалік Сент-Назера. Більше того, ймовірно це судно було причетне до запуску дронів над територією Данії", – сказав Власюк.

Раніше у вересні стало відомо, що Росія нарощує "тіньовий флот" старих танкерів із непрозорою власністю, що дозволяє продавати нафту попри обмеження і цінову "стелю". За оцінкою S&P Global Market Intelligence, наразі близько 17% чинного світового танкерного флоту вже працює в "тіні". Кількість таких суден зросла до 940 на початку року, що на 45% більше, ніж роком раніше.

До того Велика Британія оголосила про новий пакет антиросійських санкцій, націлений на "тіньовий флот" нафтових танкерів РФ.

Автор: 

нафта (5078) росія (15216) санкції (4737) флот (115) Франція (666) танкер (229)
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
нафту викачати, дохід від нафти передати Україні. Танкер порізати на мета, дохід від якого передати підприємству яке буде займатись ією утилізацією. і так з усіма тіньовими коритами.
30.09.2025 19:04 Відповісти
Процес пішов?
30.09.2025 19:07 Відповісти
Думаю трохи потримають та відпустять бо справа розвалиться
30.09.2025 19:29 Відповісти
Перший крок зроблено . Чи утримає ЄС цей довгоочікуваний КЕЙС .....
30.09.2025 19:30 Відповісти
Кто мешает пусть беспилотники для контроля за левыми судами?
30.09.2025 19:36 Відповісти
Капітану і усім морячкам довгі строки тюрячки.
І це вилікує інших капітанів і обслуговуючого персоналу.
Та це Франція. Ліберали.
30.09.2025 19:36 Відповісти
Та ви що, це ж ескалація. А якщо пипа образиться та напустить на вас ще безпілотники а ви не готові. Та ні потрібно швидко відпустити та вибачатися.

30.09.2025 19:39 Відповісти

