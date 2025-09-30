Франція затримала танкер російського "тіньового" флоту. Він може бути причетним до запуску дронів над Данією

Французькі військово-морські сили 30 вересня заявили, що влада країни розслідує порушення, скоєні нафтовим танкером Boracay під прапором Беніну, судном, яке перебуває під антиросійськими санкціями Великої Британії та Європейського Союзу.

"Після підозри у правопорушенні, скоєному судном Boracay, до відповідної прокуратури в Бресті було подано звіт. Розслідування триває", – сказано в заяві ВМС Франції, пише Reuters.

Велика Британія та ЄС запровадили окремі санкції проти танкера в жовтні 2024 року та лютому 2025 року.

Євросоюз заявив, що судно було пов'язане з перевезенням російської сирої нафти та нафтопродуктів, "практикуючи при цьому нерегулярну та високоризикову судноплавну практику".

Велика Британія заявила, що судно було "залучене до діяльності, метою або наслідком якої є дестабілізація України [...] або отримання вигоди від уряду Росії чи його підтримка" під час транспортування нафти чи нафтопродуктів російського походження з Росії до третьої країни.

Судно, яке змінило свою назву на Boracay або в деяких судноплавних базах даних Pushpa у грудні 2024 року, раніше називалося Kiwala. Судна зберігають той самий ідентифікаційний номер IMO протягом усього терміну служби, але змінюють назви.

Танкер для перевезення сирої нафти, побудований у 2007 році, зараз стоїть на якорі біля атлантичного узбережжя західної Франції, поблизу Сен-Назера.

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк зі свого боку зауважив, що судно пов'язують з "тіньовим флотом", який Росія використовує для обходу санкцій і транспортування нафти.

"Я б сказав, що танкер таки точно є фактично затриманий і наразі перебуває на якорі біля узбережжя Атлантики, неподалік Сент-Назера. Більше того, ймовірно це судно було причетне до запуску дронів над територією Данії", – сказав Власюк.

Раніше у вересні стало відомо, що Росія нарощує "тіньовий флот" старих танкерів із непрозорою власністю, що дозволяє продавати нафту попри обмеження і цінову "стелю". За оцінкою S&P Global Market Intelligence, наразі близько 17% чинного світового танкерного флоту вже працює в "тіні". Кількість таких суден зросла до 940 на початку року, що на 45% більше, ніж роком раніше.

До того Велика Британія оголосила про новий пакет антиросійських санкцій, націлений на "тіньовий флот" нафтових танкерів РФ.