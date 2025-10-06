Дания усиливает контроль за нефтяными танкерами для противодействия "теневому флоту" РФ

Дания объявила об усилении контроля за нефтяными танкерами, проходящими через ее воды, на фоне усилий Европы по борьбе с российским "теневым флотом", который помогает Кремлю обходить санкции.

Об этом говорится в заявлении правительства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Особое внимание будут уделять старым судам, представляющим экологическую угрозу из-за технического состояния и часто используемым для нелегальных перевозок. "Мы усиливаем контроль за соблюдением основных экологических норм, чтобы эффективнее и последовательнее бороться с танкерами и российским теневым флотом", - отметил министр охраны окружающей среды Магнус Хеунике.

Министр промышленности Мортен Бодсков подчеркнул, что меры направлены на ослабление военной машины Кремля. По его словам, власти используют все доступные инструменты для защиты Дании и ее территориальных вод.

В дальнейшем Морская администрация вместе с Агентством по охране окружающей среды будет проводить больше экологических проверок судов. Также до конца года в стране внедрят измерения содержания серы в судовом топливе.

Собранные данные планируют использовать в международном сотрудничестве для составления списков судов, которые могут подпадать под санкции.

