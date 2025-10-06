Украинская Fire Point может начать производство в Дании в ближайшие месяцы, - Поульсен

Индустрия дронов

Украинская компания Fire Point, которая специализируется на производстве ударных БпЛА дальнего действия и крылатых ракет, может начать производство в Дании уже в течение ближайших месяцев.

Об этом сообщил министр обороны Дании Троэль Лунд Поульсен.

Он напомнил о начале датской модели 2.0, что даст возможность пригласить оборонные компании Украины начать производство в Дании.

"И вместе с моим коллегой, он также присутствует здесь сегодня, Мортеном Бёдсковым, мы только что объявили, что FirePoint сможет начать производство в Дании в ближайшие месяцы", - отметил Поульсен.

Он выразил надежду, что в начале следующего года Fire Point наладит производство в Дании.

"Надеюсь, мы также сможем поучиться у Fire Point и, надеюсь, что мы сможем пригласить больше оборонных компаний из Украины начать производство в Дании", - добавил министр.

Напомним, в конце августа 2025 года Поульсен заявил, что в ближайшие недели первая украинская оборонная компания начнет производство на территории Дании. До конца года к ней присоединятся другие предприятия.

