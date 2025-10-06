РУС
Украинская Fire Point может начать производство в Дании в ближайшие месяцы, - Поульсен

Индустрия дронов

Fire Point начнет производство в Дании. Что известно?

Украинская компания Fire Point, которая специализируется на производстве ударных БпЛА дальнего действия и крылатых ракет, может начать производство в Дании уже в течение ближайших месяцев.

Об этом сообщил министр обороны Дании Троэль Лунд Поульсен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он напомнил о начале датской модели 2.0, что даст возможность пригласить оборонные компании Украины начать производство в Дании.

"И вместе с моим коллегой, он также присутствует здесь сегодня, Мортеном Бёдсковым, мы только что объявили, что FirePoint сможет начать производство в Дании в ближайшие месяцы", - отметил Поульсен.

Также читайте: Дания усиливает контроль за нефтяными танкерами для противодействия "теневому флоту" РФ

Он выразил надежду, что в начале следующего года Fire Point наладит производство в Дании.

"Надеюсь, мы также сможем поучиться у Fire Point и, надеюсь, что мы сможем пригласить больше оборонных компаний из Украины начать производство в Дании", - добавил министр.

Напомним, в конце августа 2025 года Поульсен заявил, что в ближайшие недели первая украинская оборонная компания начнет производство на территории Дании. До конца года к ней присоединятся другие предприятия.

Тепер ЄС треба тримати під корупційним контролем ще й Данію?
показать весь комментарий
06.10.2025 17:09 Ответить
Чи вартує робота бота за миску супа ?
показать весь комментарий
06.10.2025 17:12 Ответить
Сподіваюсь, не буде так "невдобно" як з польськими прикордонниками в ситуації 18-22
показать весь комментарий
06.10.2025 17:10 Ответить
Тобто за пару місяців зясується що фламінги ніколи не існували
показать весь комментарий
06.10.2025 17:40 Ответить
щупальця міндича вже до Європи дістались
показать весь комментарий
06.10.2025 17:50 Ответить
а те, що проти компанії Fire Point вже пів року відкрито кримінальну справу в НАБУ, то для європейців вже не важливо?
показать весь комментарий
06.10.2025 17:52 Ответить
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) розслідує діяльність компанії Fire Point, відомої розробкою далекобійних дронів FP-1. Причина можливе завищення цін та введення уряду в оману щодо постачань, пише https://kyivindependent.com/exclusive-maker-of-ukraines-prized-flamingo-cruise-missile-facing-corruption-probe/?fbclid=IwY2xjawMebXVleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFDajdqMUx0TUlqbFcyWWJuAR6AhrYuRoVL6gCdfVFdVGz25FGLk2TXuAtH-URCJhe-yX008R2HxK0l0i4BYA_aem_mEZFuPTw6qEb-7jL-GCl4A Kyiv Independent з посиланням на п'ять джерел, обізнаних у справі.
Керівники Fire Point - Єгор Скаляга, Ірина Терех та Денис Штильерман до війни займалися кіновиробництвом і благодійністю. Компанія, раніше відома як Центрокаст, у лютому 2023-го перейшла у власність Скаляги та змінила назву на Fire Point.
Три джерела повідомили Kyiv Independent, що розслідування НАБУ простежує зв'язки компанії з бізнесменом Тимуром Міндічем, співвласником телестудії «Квартал 95». Наразі жодних звинувачень особам чи організаціям не пред'явлено.
показать весь комментарий
06.10.2025 17:52 Ответить
 
 