Украинская Fire Point может начать производство в Дании в ближайшие месяцы, - Поульсен
Индустрия дронов
Украинская компания Fire Point, которая специализируется на производстве ударных БпЛА дальнего действия и крылатых ракет, может начать производство в Дании уже в течение ближайших месяцев.
Об этом сообщил министр обороны Дании Троэль Лунд Поульсен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он напомнил о начале датской модели 2.0, что даст возможность пригласить оборонные компании Украины начать производство в Дании.
"И вместе с моим коллегой, он также присутствует здесь сегодня, Мортеном Бёдсковым, мы только что объявили, что FirePoint сможет начать производство в Дании в ближайшие месяцы", - отметил Поульсен.
Он выразил надежду, что в начале следующего года Fire Point наладит производство в Дании.
"Надеюсь, мы также сможем поучиться у Fire Point и, надеюсь, что мы сможем пригласить больше оборонных компаний из Украины начать производство в Дании", - добавил министр.
Напомним, в конце августа 2025 года Поульсен заявил, что в ближайшие недели первая украинская оборонная компания начнет производство на территории Дании. До конца года к ней присоединятся другие предприятия.
Керівники Fire Point - Єгор Скаляга, Ірина Терех та Денис Штильерман до війни займалися кіновиробництвом і благодійністю. Компанія, раніше відома як Центрокаст, у лютому 2023-го перейшла у власність Скаляги та змінила назву на Fire Point.
Три джерела повідомили Kyiv Independent, що розслідування НАБУ простежує зв'язки компанії з бізнесменом Тимуром Міндічем, співвласником телестудії «Квартал 95». Наразі жодних звинувачень особам чи організаціям не пред'явлено.