Украина и Польша подписали письмо о намерениях по сотрудничеству в сфере ОПК. ФОТО

Украина и Польша подписали на полях "Рамштайн" письмо о намерениях по сотрудничеству оборонных отраслей.

Об этом в соцсети X сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает Цензор.НЕТ.

"С первых дней агрессии России против Украины мы поддерживаем наших соседей. Польша первой приняла и предоставила убежище гражданам Украины. Сегодня мы сделали очередной шаг в нашем сотрудничестве - я подписал с министром обороны Украины Денисом Шмыгалем письмо о намерениях по сотрудничеству оборонных отраслей. Мы должны использовать потенциал наших компаний для построения прочного фундамента нашей безопасности", - отметил он.

