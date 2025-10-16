Україна та Польща підписали лист про наміри щодо співпраці у сфері ОПК. ФОТО
Україна та Польща підписали на полях "Рамштайну" лист про наміри щодо співпраці оборонних галузей.
Про це у соцмережі X повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає Цензор.НЕТ.
"З перших днів агресії Росії проти України ми підтримуємо наших сусідів. Польща першою прийняла і надала притулок громадянам України. Сьогодні ми зробили черговий крок у нашій співпраці - я підписав з міністром оборони України Денисом Шмигалем лист про наміри щодо співпраці оборонних галузей. Ми маємо використати потенціал наших компаній для побудови міцного фундаменту нашої безпеки", - зазначив він.
