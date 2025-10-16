УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9758 відвідувачів онлайн
Новини Фото
297 1

Україна та Польща підписали лист про наміри щодо співпраці у сфері ОПК. ФОТО

Україна та Польща підписали на полях "Рамштайну" лист про наміри щодо співпраці оборонних галузей.

Про це у соцмережі X повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає Цензор.НЕТ.

"З перших днів агресії Росії проти України ми підтримуємо наших сусідів. Польща першою прийняла і надала притулок громадянам України. Сьогодні ми зробили черговий крок у нашій співпраці - я підписав з міністром оборони України Денисом Шмигалем лист про наміри щодо співпраці оборонних галузей. Ми маємо використати потенціал наших компаній для побудови міцного фундаменту нашої безпеки", - зазначив він.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Україна та Польща співпрацюватимуть в сфері ОПК
Україна та Польща співпрацюватимуть в сфері ОПК

Автор: 

Польща (9087) ОПК (313) Косіняк-Камиш Владислав (71)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 