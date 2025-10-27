США гальмують військову машину Росії санкціями, - FT

Остання зміна позиції Дональда Трампа щодо України, навіть за його мірками, відбулася дуже швидко.

Про це йдеться в матеріалі Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

Санкції проти РФ

Видання зазначає, що лідер США вперше за час свого другого президентства посилив санкції проти РФ, зробив те, на що адміністрація Байдена не наважувалася: запровадив санкції проти найбільших російських нафтових компаній - "Роснєфті" та "Лукойлу".

"У поєднанні з подальшими обмеженнями ЄС на російські енергоносії вони завдають потужного удару по воєнній економіці Москви", - пише FT.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп про можливість нових санкцій проти РФ: "Побачите"

Що змусило Трампа змінити свою думку?

Терпіння Трампа щодо РФ урвалося після того, як Кремль відкинув заклики США до припинення війни вздовж поточної лінії бойового зіткнення. Трамп відповів суттєвою зміною підходу у спробах змусити Путіна сісти за стіл переговорів.

Адміністрація Трампа, як і попередня, побоювалися, що удар по нафтовому експорту РФ спричинить зростання цін. Водночас нещодавнє зменшення світових цін і сподівання на те, що виробники з країн Перської затоки, яких заохочував Трамп, будуть готові качати більше, схоже, додали Білому дому впевненості діяти.

Читайте: Путін готовий прийняти концепцію США щодо України, - Лавров

Санкції проти нафтових компаній РФ

"Газпром нафта" та "Сургутнафтогаз" - треті та четверті за величиною виробники, проти яких було запроваджено санкції в останні дні президентства Байдена. Тепер у переліку - чотири найбільші російські нафтові компанії, що забезпечують близько 80% експорту нафти країни.

Ці заходи призведуть до скорочення доходів сектору, який формує близько третини держбюджету РФ. Масштаб впливу санкцій залежатиме від реакції головних покупців російської нафти - Китаю та Індії, а також від того, наскільки ефективно вдасться застосовувати санкції проти спроб Росії їх обійти через мережу підставних компаній, "тіньових" танкерів і страховиків, створених для обходу цінового обмеження на нафту, запровадженого у 2022 році.

FT зазначає, що минулого тижня найбільші нафтопереробні заводи Індії та Китаю почали розглядати можливість скорочення імпорту російської нафти.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Вплив санкцій

"Нові економічні заходи не змінять розрахунки Путіна за одну ніч. Президент Росії був готовий завдати серйозної шкоди економічним перспективам своєї країни, прагнучи війни, яку він вважає ключовою для безпеки своєї країни та власної спадщини. Однак критики помилково називають санкції неефективними, лише тому, що вони досі не змогли зруйнувати економіку Росії чи зупинити війну", - пишуть автори.

Вплив санкцій починає проявлятися у стагнації російського зростання, інфляції та погіршенні фінансової ситуації. У війні на виснаження будь-який удар по ресурсах ворога має значення, зазначає FT.

"Президент Росії переконаний, що його армія завжди може пережити українську. Якщо ЄС зможе виконати своє зобов'язання щодо заміни допомоги США, а Білий дім Трампа твердо дотримуватиметься своїх нових санкцій, витрати для Москви стануть набагато вищими", - підсумували автори матеріалу.

Читайте: Ціни на нафту зростають після появи рамок торгової угоди між США та Китаєм, – Reuters

Що передувало?

Нагадаємо, раніше глава Мінфіну США Скотт Бессент заявляв, що США збираються оголосити про значне посилення санкцій проти Росії 23 або 24 жовтня.

Згодом Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.

Читайте: Трамп заявив, що не зустрінеться з Путіним, поки не буде розуміння щодо мирної угоди між Україною та РФ