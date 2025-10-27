США тормозят военную машину России санкциями, - FT

Последнее изменение позиции Дональда Трампа по Украине, даже по его меркам, произошло очень быстро.

Об этом говорится в материале Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

Санкции против РФ

Издание отмечает, что лидер США впервые за время своего второго президентства усилил санкции против РФ, сделал то, на что администрация Байдена не решалась: ввел санкции против крупнейших российских нефтяных компаний - "Роснефти" и "Лукойла".

"В сочетании с дальнейшими ограничениями ЕС на российские энергоносители они наносят мощный удар по военной экономике Москвы", - пишет FT.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп о возможности новых санкций против РФ: "Увидите"

Что заставило Трампа изменить свое мнение?

Терпение Трампа в отношении РФ лопнуло после того, как Кремль отверг призывы США к прекращению войны вдоль текущей линии боевого соприкосновения. Трамп ответил существенным изменением подхода в попытках заставить Путина сесть за стол переговоров.

Администрация Трампа, как и предыдущая, опасались, что удар по нефтяному экспорту РФ повлечет рост цен. В то же время недавнее уменьшение мировых цен и надежда на то, что производители из стран Персидского залива, которых поощрял Трамп, будут готовы качать больше, похоже, добавили Белому дому уверенности действовать.

Читайте: Путин готов принять концепцию США по Украине, - Лавров

Санкции против нефтяных компаний РФ

"Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз" - третьи и четвертые по величине производители, против которых были введены санкции в последние дни президентства Байдена. Теперь в перечне - четыре крупнейшие российские нефтяные компании, обеспечивающие около 80% экспорта нефти страны.

Эти меры приведут к сокращению доходов сектора, который формирует около трети госбюджета РФ. Масштаб влияния санкций будет зависеть от реакции главных покупателей российской нефти - Китая и Индии, а также от того, насколько эффективно удастся применять санкции против попыток России их обойти через сеть подставных компаний, "теневых" танкеров и страховщиков, созданных для обхода ценового ограничения на нефть, введенного в 2022 году.

FT отмечает, что на прошлой неделе крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Индии и Китая начали рассматривать возможность сокращения импорта российской нефти.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Влияние санкций

"Новые экономические меры не изменят расчеты Путина за одну ночь. Президент России был готов нанести серьезный ущерб экономическим перспективам своей страны, стремясь к войне, которую он считает ключевой для безопасности своей страны и собственного наследия. Однако критики ошибочно называют санкции неэффективными, только потому, что они до сих пор не смогли разрушить экономику России или остановить войну", - пишут авторы.

Влияние санкций начинает проявляться в стагнации российского роста, инфляции и ухудшении финансовой ситуации. В войне на истощение любой удар по ресурсам врага имеет значение, отмечает FT.

"Президент России убежден, что его армия всегда может пережить украинскую. Если ЕС сможет выполнить свое обязательство по замене помощи США, а Белый дом Трампа твердо придерживаться своих новых санкций, расходы для Москвы станут гораздо выше", - подытожили авторы материала.

Читайте: Цены на нефть растут после появления рамок торговой сделки между США и Китаем, - Reuters

Что предшествовало?

Напомним, ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявлял, что США собираются объявить о значительном усилении санкций против России 23 или 24 октября.

Впоследствии Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.

Читайте: Трамп заявил, что не встретится с Путиным, пока не будет понимания по мирному соглашению между Украиной и РФ