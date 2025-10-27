Трамп о возможности новых санкций против РФ: "Увидите"

Президент США Дональд Трамп ответил, должен ли Евросоюз использовать замороженные российские активы для помощи Украине.

Об этом он заявил во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ.

"Спросите ЕС. Я не причастен, это дело ЕС", - сказал он.

Также Трампа спросили, планирует ли он ввести дополнительные санкции против России.

"Увидите", - ответил лидер США.

Что предшествовало?

Напомним, ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявлял, что США собираются объявить о значительном усилении санкций против России 23 или 24 октября.

Впоследствии Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.

Использование замороженных активов РФ

Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия оплатит репарации.

По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.

Всего сейчас в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличности от замороженных российских активов, которая может быть использована для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласует предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был бы погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

