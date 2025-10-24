РУС
Рубио значительно повлиял на внезапное изменение позиции Трампа к России, - Bloomberg

Рубио повлиял на позицию Трампа в отношении РФ

Внезапное изменение позиции президента США Дональда Трампа, который месяцами сопротивлялся внедрению антироссийских санкций, произошло благодаря влиянию государственного секретаря Марко Рубио.

Об этом пишет агентство Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Какова роль Рубио

Отмечается, что Рубио отменил запланированную личную встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым после того, как они поговорили по телефону, и стало очевидно, что Кремль снова пытается замедлить переговоры о перемирии и затянуть войну против Украины.

По оценке госсекретаря США, Москва не внесла никаких существенных изменений в свою позицию, по словам американских и европейских чиновников, осведомленных в этом деле.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Саммит Трампа с Путиным в Будапеште отменили после "неудачного" разговора Лаврова и Рубио, - The Telegraph

Влияние госсекретаря Марко Рубио на изменение курса администрации Трампа свидетельствует о его более расширенной роли, а его позиция контрастирует с более покладистой стратегией в отношении России, которую отстаивал спецпосланник президента США Стив Уиткофф, пишет издание.

Переговоры Уиткоффа с РФ и давление на Украину

В то же время некоторые собеседники утверждают, что переговоры Уиткоффа с Путиным и другими высокопоставленными чиновниками накануне предыдущего саммита на Аляске привели к путанице и впечатление, что Москва готова пойти на уступки, которые она не намеревалась выполнять.

Хотя Рубио сидел рядом с Уиткоффом в Саудовской Аравии, когда администрация Трампа впервые начала прямые переговоры с Россией в феврале, его более непосредственное участие на этот раз стало облегчением для многих европейских чиновников, которые выражали беспокойство, что США - под руководством Уиткоффа - могут слишком приблизиться к позиции России, оказывая давление на Украину, чтобы она приняла требования Москвы.

Например, во время встречи Трампа с Зеленским на прошлой неделе Уиткофф снова давил на украинского лидера, чтобы тот согласился на требования Путина о передаче Донбасса России, добавили источники Bloomberg.

Читайте также: Уиткофф действительно говорил об отказе от Донетчины. США неправильно трактуют сигналы РФ относительно территорий, - Зеленский

Что предшествовало?

Напомним, ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявлял, что США собираются объявить о значительном усилении санкций против России 23 или 24 октября.

Впоследствии Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.

Автор: 

путин владимир (32375) россия (97792) США (28140) Трамп Дональд (6938) Рубио Марко (302) Стив Уиткофф (153)
Топ комментарии
+6
не тіко Марко Рубіо, а також, чи не найбільше та особливо, король Чарльз ІІІ та Стармер, а також Мерц
показать весь комментарий
24.10.2025 17:55 Ответить
+3
як на мене віткофф кончена гнида, йому аби догодити шефу: Чего изволите ?
показать весь комментарий
24.10.2025 17:58 Ответить
+3
віткофь...кремлівський казачок ,з гарним рахунком від москви ...
показать весь комментарий
24.10.2025 18:09 Ответить
От ******* б ви поменше.

Наш великий диктатор ЗЄ першою справою після такої публікації Рубіо спробував би у тюрячку засунути або кудись заслати геть з очей.
показать весь комментарий
24.10.2025 17:56 Ответить
Нічого не змінилось.
показать весь комментарий
24.10.2025 17:58 Ответить
Ще б визначитись хто його шеф. Бо якщо тампон тепер накаже мочити раїсю, чи віткофф почне йому піддакувати?
показать весь комментарий
24.10.2025 18:25 Ответить
Ну , звичайно !
От тільки рудий цього ніколи не зробить
показать весь комментарий
24.10.2025 18:41 Ответить
Рубіо там чи не єдиний дорослий, в тому кублі бариг
показать весь комментарий
24.10.2025 18:06 Ответить
Там хоч є плюралізм думок,навіть при специфічному стилі керевництва Трампа, з умовними хорошим поліцейським (Рубіо)і поганим (Віткофф). До яких дослухаются.

А тут всі без виключення хто при владі йдуть в фарватері опустивши голови, за нашим великим кормчим лучесяйним.
показать весь комментарий
24.10.2025 18:10 Ответить
Я тебе прошу, де плюралізм???? Всі хто проти рудого на всіх гілках влади вже звільнені, армія, фбай, поліція, прокурори!!! Ти про що????
показать весь комментарий
24.10.2025 18:22 Ответить
Рубін роздуплився після майже 10 місяців!!! Ай да рубін, мудак рубін!!! Це все результат як сказано вище плюс сама партія рудого в шоці від такого преза ідіота!!!
показать весь комментарий
24.10.2025 18:18 Ответить
 
 