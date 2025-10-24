Рубио значительно повлиял на внезапное изменение позиции Трампа к России, - Bloomberg

Внезапное изменение позиции президента США Дональда Трампа, который месяцами сопротивлялся внедрению антироссийских санкций, произошло благодаря влиянию государственного секретаря Марко Рубио.

Какова роль Рубио

Отмечается, что Рубио отменил запланированную личную встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым после того, как они поговорили по телефону, и стало очевидно, что Кремль снова пытается замедлить переговоры о перемирии и затянуть войну против Украины.

По оценке госсекретаря США, Москва не внесла никаких существенных изменений в свою позицию, по словам американских и европейских чиновников, осведомленных в этом деле.

Влияние госсекретаря Марко Рубио на изменение курса администрации Трампа свидетельствует о его более расширенной роли, а его позиция контрастирует с более покладистой стратегией в отношении России, которую отстаивал спецпосланник президента США Стив Уиткофф, пишет издание.

Переговоры Уиткоффа с РФ и давление на Украину

В то же время некоторые собеседники утверждают, что переговоры Уиткоффа с Путиным и другими высокопоставленными чиновниками накануне предыдущего саммита на Аляске привели к путанице и впечатление, что Москва готова пойти на уступки, которые она не намеревалась выполнять.

Хотя Рубио сидел рядом с Уиткоффом в Саудовской Аравии, когда администрация Трампа впервые начала прямые переговоры с Россией в феврале, его более непосредственное участие на этот раз стало облегчением для многих европейских чиновников, которые выражали беспокойство, что США - под руководством Уиткоффа - могут слишком приблизиться к позиции России, оказывая давление на Украину, чтобы она приняла требования Москвы.

Например, во время встречи Трампа с Зеленским на прошлой неделе Уиткофф снова давил на украинского лидера, чтобы тот согласился на требования Путина о передаче Донбасса России, добавили источники Bloomberg.

Что предшествовало?

Напомним, ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявлял, что США собираются объявить о значительном усилении санкций против России 23 или 24 октября.

Впоследствии Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.

